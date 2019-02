Před skvělou diváckou kulisou téměř čtyř stovek fanoušků bylo k vidění zejména bojovné derby. „Na úkor kvality. Více než šance byly k vidění osobní souboje o každý centimetr trávníku. Byl to typický nehezký zápas o prvním gólu,“ přiznal domácí asistent trenéra Zdeněk Žáček. Byli to hosté, kteří měli v první půli největší šanci, ale gólman Brumova Pjajko svůj tým podržel. „Za nás následně spálil tutovku Marek Novák,“ drží se ještě nyní za hlavu asistent. Po přestávce zvýšili svou převahu domácí, ale potvrdili, že v koncovce se trápí. „O všem tak rozhodl prudký střílený centr Naňáka, který hledal ve vápně Nováka. Obránce soupeře ve snaze zabránit přihrávce ale hlavičkoval míč pod břevno vlastní brány,“ popsal klíčový okamžik Žáček. „Ve zbytku času, stejně jako celý druhý poločas, jsme zápas kontrolovali, soupeře nepustili do vážnější šance. Nejvíce si tak v derby cením vítězství,“ dodal asistent.

Branka: 68. vlastní (Chovančík). Rozhodčí: Stodůlka, 350 diváků.

VEL. KARLOVICE - PROVODOV 2:1 (0:1)

Velice pohledné utkání překlopili domácí v závěru i díky podpoře svých fanoušků na svou stranu.

„Takový zápas se musel líbit. Hrálo se ve vysokém tempu. Tradičně jsme dostali brzkou branku a následně k vyrovnání nevedly šance Pavla Škrobáka a Jana Pavelky. Do druhého poločasu jsme naše tempo ještě vystupňovali. Hosté odolávali, i když jim docházely síly. Bývalý reprezentační brankář Petr chytal s velkým přehledem a plnil roli třetího stopera. My jsme na hrot vysunuli Martina Pavelku a do zálohy Tomáše Ondřejku. Nakonec jsme to otočili a jsme za to velmi rádi,“ řekl vedoucí mužstva VKK Jaroslav Valián.

Branky: 79. Škrobák, 89. vlastní (Elšík) – 9. Gargulák. Rozhodčí: Zicháček, 90 diváků.

MORKOVICE - BAŤOV 1:0 (0:0)

K vidění byl duel řady neproměněných šancí, ve kterém byli aktivnější domácí, kteří na šance vyhráli 5:3. Třebaže se oba celky v útočné fázi hodně snažily, dlouho oba gólmani drželi své týmy. Zlom přišel až pět minut před přestávkou, kdy trestný kop Hradila z třiceti metrů našel hlavu střídajícího dvoumetrového Zápařky. Třebaže poté Baťov vrhl všechny síly do ofenzivy, na vyrovnání nedosáhl. „Vyhráli jsme zaslouženě,“ konstatoval domácí sekretář Jan Bleša.

Branka: 85. Zápařka. Rozhodčí: Vlk, 123 diváků.

BYSTŘICE P. H. - NEVŠOVÁ 3:2 p. (2:1)

Nevšová začala pěkně od podlahy a šla rychle do vedení po trefě Karmazína. Následně spálil velkou tutovku Tomšů, jehož famózně vychytal brankář domácích,“ ještě nyní se drží za hlavu trenér nováčka Vladimír Durďa. A měl proč, neboť domácí následně ze standardních situací – rohu a penalty – zápas otočili. „Dopustili jsme se hrubých chyb, v této soutěži se nekompromisně trestají. Po školácky zaviněné penaltě jsme se na chvíli položili,“ přiznal Durďa. Po přestávce jeho svěřenci přidali a dočkali se alespoň vyrovnání. „Každý bod z venku pro nás nováčka dobrý. Měli jsme ale na víc. Pokud chceme v přeboru vyhrávat, musíme se vyvarovat školáckých chyb,“ zopakoval kouč Nevšové.

Branky: 18. Michálek, 35. Pumprla (pen.) - 8., 52. Karmazín. Rozhodčí: Schnürmacher, 90 diváků.

LUHAČOVICE - HOLEŠOV 5:2 (2:1)

Domácí měli utkání pod kontrolou do 40. minuty. Do té doby stihli dát dva góly a navíc zahodit penaltu, kterou Suchému lapil gólman. „Poté ale přišel nešťastný a sporný moment, kdy sudí vyloučil našeho gólmana Švece za ruku mimo velké vápno. Soupeř navíc ze standardky dal kontaktní gól,“ zamrzelo kouče Luhačovic Jana Jelínka, jenž následně o přestávce nabádal své svěřence k bojovnosti a nasazení. „Kluci druhou půli zvládli famózně. Na náš třetí gól sice Holešov ještě rychle odpověděl, ale dva další naše přesné zásahy soupeře definitivně zlomily a my zápas v poklidu dohráli. Čekal jsem těžkou koncovku,“ přiznal Jelínek, podle kterého si Marek Polách dosažený hattrick zasloužil. „Je to odměna za jeho práci, v sezoně se vrátil k poctivému tréninku, pracuje na sobě,“ dodal trenér luhačovického týmu.

Branky: 8., 60., 66. Polách, 38. Postava, 78. Slobodian - 43. Bejtkovský, 61. Třasoň. Rozhodčí: Bartoň, 53 diváků.

JUŘINKA - SKAŠTICE 3:4 (1:2)

Juřinka se doma v duelu s ambiciózním a velmi dobře hrajícím nováčkem se Skaštic dokázala dostat zpátky do zápasu, kdy smazala dvoubrankové manko. Víc již domácí nedokázali a nakonec těsně padli. V prvním poločase šli hosté po dvou brankách Konečníka do dvoubrankového vedení. Na dramatický druhý poločas zadělal snížením ve 42. minutě Vavřík. V 66. minutě dokonce kapitán Juřinky Škorňa srovnal, ale radost domácích trvala pouze 10 minut, protože poslední rozdílovou branku dal hostující Zavadil. Pět minut před koncem upravil na 2:4 Vymětal a Juřinka se dostala až k poslednímu slovu v první minutě nastavení druhou brankou Vavříka.

Branky: 42. a 91. Vavřík, 66. Škorňa – 10. a 33. Konečník, 76. Zavadil, 85. Vymětal. Rozhodčí: Nohavica, 155 diváků.

BORŠICE - HLUK 1:6 (1:1)

Utkání dvou celků ze suterénu tabulky přineslo utkání plné bojovnosti a urputnosti. Hosté začali náporem a první velkou šancí, kterou ovšem Jaroněk neproměnil. Vedení se Hlučané dočkali ve 12. minutě, když střelu Galušky dorazil do prázdné sítě Zalubil. Neradovali se však dlouho, neboť o sedm minut později po ošetření domácích hosté polevili, čehož Boršičtí využili k rychlému kontru, kdy Filipský si položil Horáka a předložil míč Bartošíkovi – 1:1. Po přestávce hosté ještě zvýšili svou aktivitu, výsledkem čehož byla vyložená šance Jaroňka, kterého fauloval Filipský a po druhé žluté kartě šel pod sprchy. Následnou penaltu však Sedláček neproměnil. Hlučané vycítili šanci a cpali se do zakončení, ovšem kompaktní obrana Boršic odolávala. Ovšem nevydržela dlouho, po hodině hry propálil brankáře Kukla a chvíli na to prolomil střeleckou smůlu Jaroněk - 1:3. Následně domácí zcela odpadli a Hluk vstřelil další branky.

Branky: 19. Bartošík - 74. 85., 87. Jaroněk, 12. Zalubil, 67. Kukla, 81. Dohnal. Rozhodčí: Zapletal, 120 diváků.

1. Brumov 8 7 0 0 1 19:8 21

2. Luhačovice 8 6 1 0 1 32:9 20

3. Skaštice 8 6 0 0 2 27:12 18

4. Morkovice 7 4 2 0 1 27:11 16

5. Vel. Karlovice 8 5 0 1 2 23:18 16

6. Provodov 8 3 1 1 3 14:9 12

7. Holešov 8 3 1 1 3 14:13 12

8. Bystřice p. H. 7 2 3 0 2 10:13 12

9. Baťov 8 3 1 0 4 17:15 11

10. Nevšová 8 3 0 2 3 20:20 11

11. Hluk 8 2 0 2 4 12:21 8

12. Juřinka 8 1 0 1 6 18:19 4

13. Štítná n. Vl. 8 1 0 1 6 7:23 4

14. Boršice 8 0 0 0 8 5:54 0