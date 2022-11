Martin Kolář, trenér týmu FC Brumov: „Do zápasu jsme vstoupili vlažně a soupeř byl více na míči, ale postupně jsme se do zápasu dostali a proměnili šance v branky a zaslouženě vyhráli. Byl to z naší strany poctivý výkon.“

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Stejně jako během celé podzimní části byl náš vstup a úvodní čtvrthodina dobré, dostávali jsme se do šancí, ale scházel náš důraz v šestnáctkách. Bohužel i kvůli tomu šel soupeř po rohu do vedení, další branka přišla po centru. Odhodlání něco se zápasem udělat vzala za své hned po obrátce. Pak jsme sice ze standardky korigovali, ale Brumov rychle odpověděl a definitivně rozhodl o svém úspěchu. My se snažili, ale domácí si náskok bez problémů náskok pohlídal. Příčinou naší další porážky, ale všech podzimních neúspěchů, je totální nedůraz v obou vápnech, kde se utkání rozhodují!“

Branky: 22. Dubčák, 35. Bublák, 47. Chovanec, 62. Bublák - 61. Suchánek.

STRÁNÍ - SLUŠOVICE 3:1 (2:0)

Vladimír Stančík, trenér Strání: „K vidění byl dobrý fotbal, dvou nejlepších v soutěži. I přesto kvalita byla na naší straně, což jsme také potvrdili výsledkově. Po opatrném úvodu jsme se po čtvrt hodině rozkoukali, převzali iniciativu a prakticky během minuty zápas dvěma slepenými góly rozhodli. Během první půle jsme přitom zahodili ještě další dvě stoprocentní šance. Když jsme po změně stran rychle zvýšili na 3:0, zcela jsme kontrolovali výsledek, třebaže soupeř z ojedinělé akce snížil. I tak jsme byli častěji na míči, byli herně lepší a vypracovali si další tři čtyři vyložené šance, které ale už nebyly proměněny. S podzimní části jsme spokojení, jen dvakrát jsme remízami zaváhali, ale máme osmibodový náskok. Takový vývoj jsme ani nepředpokládali, na druhou stranu jsme teprve v polovině soutěže a bude nás čekat neméně náročná odvetná část. Cíl ale máme jasný – vrátit se do divize!“

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Strání jsme chtěli potrápit a ztížit jim jasné vedení v soutěži. Možná by zápas vypadal trochu jinak, kdyby nám rozhodčí hned ve druhé minutě uznal regulérní vstřelenou branku Smilkem. Bohužel měl pomezní rozhodčí jiný názor. Celý poločas domácí tlačili, ale vyložené šanci si vypracovali snad jedinou. My jsme ovšem hrubě chybovali v posledních pěti minutách prvního poločasu, kdy nám domácí po našich dvou velkých chybách vstřelili dvě branky. Druhý poločas byl z naší strany lepší, hra byla vyrovnanější, ale znovu jsme po nedorozumění inkasovali a o vítězi bylo prakticky rozhodnuto. Nám se podařilo alespoň korigovat na 1:3 Kvasnicou. Soupeři se patří pogratulovat. Porážka nás sice mrzí, ale přesto jsme s našim bodovým ziskem po podzimu velmi spokojeni.“

Branky: 42. Miklovič, 43. Danko, 66. Spáčil - 68. Kvasnica.