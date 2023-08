Naopak jejich asi největší rival ze Slušovic zvládl začátek na výbornou, vyhrál v Brumově 3:0. Do hry se ale vmísilo i počasí, jeho nevlídná tvář, kdy déšť a podmáčené terény přinutily organizátory hned čtyř utkání zápasy odložit.

KVASICE - BYSTŘICE PH 3:4 (1:2)

Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic: „Kluci nezvládli zápas hlavně psychicky, do plných nám to nešlo. Naopak soupeř s rychlostními typy hráčů nás trestali z brejků. I proto Bystřice zde vyhrála zaslouženě. V Kvasicích jsou dlouhodobě nejvyšší ambice, navíc kádr se před sezonou nadstandardně posílil. I přes úvodní klopýtnutí chceme hrát o nejvyšší příčky a rvát se o postup! Tým nyní dostal facku, což osobně mám rád, po povedené přípravě se tým restartuje a budeme se soustředit na další zápasy. Máme 18 vyrovnaných hráčů, kteří to dokážou.“

Zdroj: Břenek Martin

Roman Ondroušek, trenér Bystřice p. H.: „Hodně si skalpu domácích vážím! Kluci makali na sto deset procent, navíc jsme měli k dispozici jen jednoho náhradníka. Rozhodla naše produktivita. K vidění byl výborný fotbal, kdy rozhodla naše disciplína, obětavost a týmovost. Kvalitní domácí byli častěji na míči, ale my za poctivou práci byli odměněni. V této sezoně chceme hrát důstojnější roli než loni. Někteří kluky pochopili, co po nich chceme, což je základ úspěchu.“

Zdroj: Břenek Martin

Branky: 8. z pen. a 72. Galus, 53. Berky- 4. a 34. Yaghmuryan, 58. Shokun, 78. Krajcar. Rozhodčí: Kotačka - Zpěvák, Schnürmacher, 140 diváků.

OSVĚTIMANY - MORKOVICE 1:1 (0:1)

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „Nastoupili s šesti novými hráči, kdy jsme se poprvé viděli tak dvakrát před zápasem a souhra ještě bude asi chvíli trvat. Zpočátku to bylo z naší strany takové neužehlené, syrové a složité. Morkovice si pořádně vypracovaly jednu dvě gólové šance, z čehož dali jednu branku. Po přestávce jsme už byli dominantní, dvakrát nastřelili konstrukci branky a v dalších dvou vyložených situacích je podržel gólman. Naštěstí se nám nakonec podařilo v závěru vyrovnat, každopádně za předvedenou hru ve druhé půli jsme si zasloužili i vyhrát.“

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Jednoduše remíza byla spravedlivá. K vidění byl zajímavý a napínavý zápas, kde bylo hodně fotbalových akcí a nechybělo nasazení a bojovnost. Naši branku vstřelil Knap, který zužitkoval dlouhý křižný pas. Druhý poločas jsme se soustředili více na obranu a sahali po třech bodech. Vyrovnání tři minut před koncem zabolí, ale stalo se.“

Branky: 87. Tomaštík - 31. Knap. Rozhodčí: Hanák, 100 diváků.

BRUMOV - SLUŠOVICE 0:3 (0:2)

Alois Kachlík, trenér Brumova: „Utkání se nám výsledkově nepovedlo. V první půli jsme si vytvořili jednu šanci na srovnání, kdy Jarda Bůbela krásně uvolnil Gustu Samiece, ale ten bohužel lobem přestřelil. V závěru poločasu jsme ještě inkasovali na 2:0. V druhé půli jsme se marně snažili o srovnání výsledku. Slušovice byly stále nebezpečné směrem do útoku. Musím vyzvednout výkon našeho brankáře Robina, který nás několikrát podržel skvělými zákroky. Slušovice hrály velmi dobře a nám toho moc nedovolily.“

Michal Hlavňovský, trenér Slušovic: „Jsme rádi, že po sérii tří proher jsme konečně zabrali, zaslouženě vyhráli. Aktivním přístupem a vyšším napadáním jsme narušili rozehrávku soupeře. Na vynikajícím terénu byla fotbalovost na naši straně. V prvním dějství jsme vstřelili dva góly, přičemž za stavu 1:0 měli domácí největší šanci, ale své sólo neproměnili. Po přestávce naštěstí nesklapla Csaplárova past. Brumov zjednodušil hru, snažil se nás nákopy zaskočit, ale my na to včas reagovali, způsobili organizaci hry. Po naší třetí trefě bylo rozhodnuto. Domácí citelně chyběli Chovanec a Juřica, určitě budou patřit k lepším celkům krajského přeboru.“

Branky: 18. Klečka, 40. Zbranek, 81. Kvasnica. Rozhodčí: Bartoň, 150 diváků.

Utkání Hrachovec – Hluk, Nevšová – Luhačovice, Franc. Lhota – Boršice a Napajedla - Štítná n. Vl. Byla odložena pro nezpůsobilý terén.