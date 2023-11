Krajský přebor: fotbalisté Boršic čekali více. Co do odvet změní?

/SERIÁL, FOTOGALERIE a VIDEO/ Smíšené pocity vládnou po polovině fotbalové sezony krajského přeboru v Boršicích. Jedenáctý celek soutěže čekal více než 15 získaných bodů za čtyři výhry a tři remízy. „Měli jsme velmi dobrý začátek sezony především co se týče předváděné hry. Bohužel jsme náš velmi dobrý herní projev nedokázali přetavit v body a to hlavně kvůli neproměňování šancí,“ pustil se do hodnocení sezony kouč Boršic Pavel Kučera.

Fotbalisté Luhačovic doma remizovali s Boršicemi 1:1 | Video: Libor Kopl

