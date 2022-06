Stejný problém řeší i v Morkovicích, kde o víkendu oznámil konec na lavičce Vladimír Andrýsek. „Po 17 letech si chci od trénování odpočinout. I kvůli velkému pracovnímu nasazení,“ vysvětlil Andrýsek.

VAL. POLANKA - BRUMOV 0:6 (0:3)

Lukáš Juřica , vedoucí týmu FC Brumov: „Výsledek utkání odpovídá dění na hřišti. Brankový rozdíl mohl být i větší, ale další šance se nám nepovedlo proměnit. Jsme rádi, jak přistoupili naši hráči k utkání, nepojali ho jako přátelak a pokračovali v jarním herním projevu, za to jim patří dík.“

Podívejte se, jak Baťov převzal pohár pro vítěze krajského přeboru!

Branky: 45 a 48. Opravil, 10. vlastní (Filák), 37. Vlček, 63. Bublák, 83. Fojtík.

BAŤOV - BORŠICE 9:0 (3:0)

Petr Zapletal, trenér Baťova: „Poslední utkání jsme zvládli výsledkově i herně stejně jako celou sezonu. Vstřelili jsme třetímu celku tabulky devět branek a v soutěži, kterou jsme vyhráli s výrazným náskokem dokázali ve 26 zápasech nastřílet celkem 105 branek, což jen dokazuje, že sezona se nám povedla a kluci odvedli skvělou práci!“

Branky. 34., 41, 65., 80. a 90. Tkáč, 8. Dvořáček, 48. Zapletal, 63. z pen. Žáček, 77. Bršlica.

NAPAJEDLA - LUHAČOVICE 3:0 (1:0)

Jaroslav Lysoněk, vedoucí týmu Napajedel: „Po delší době se nám dařilo střelecky, konečně jsme nepřehráli soupeře jen hrou. I přes horké počasí byl k vidění pěkný fotbal z obou stran. Za vítězné loučení jsme rádi, spokojeni. Sezona mohla být lepší. Protože trenér Pospíšil po sezoně končí, nyní vedení klubu hledá náhradu.“

I. B. tř. sk. B: Veselá odsoudila Slavkov k sestupu. Mladcová na závěr vyhrála

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „Budu se opakovat, když opět vzpomenu, že naše výkony, výsledky byly na jaře jako na horské dráze. Po dobrém výkonu, vždy přišel špatný výkon. Zápas z naší strany nebyl úplně špatný, ale rozhodla produktivita. V tomhle nás domácí předčili rozdílem třídy a zaslouženě jsme prohráli. Pro nás byl zlomový moment obdržená branka na 2:0, potom jsme už mentálně neměli sílu na zvrat. Konečná pátá pozice je odrazem reality v jaké jsme byli celé jaro, ale i tak jsme si měli poradit lépe. Z dlouhodobého hlediska je výborná vizitka Luhačovic, že patří k mužstvům, které hraje ve vrchních patrech tabulky.“

Branky: 19. a 55. Foral, 62. Koutník.

MORKOVICE - BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 5:0 (1:0)

Vladimír Andrýsek, trenér Morkovic: „Byli jsme od začátku aktivní, soupeře jsme prakticky do ničeho nepustili. Soupeř hrozil jen ze standardek. První půle přinesla jen jeden gól, spoustu dalších šanci jsme zahodili. Duel se zlomil po přestávce, když jsme zvýšili na 2:0, soupeř poté rezignoval. Přestože jsme mysleli na první pětku, sezona byla nakonec průměrná. Škoda, že jsme nevyhráli pohár.“

Conde míří do zahraničí! Fotbalový Zlín bude mít nový název. Jaký?

Branky: 52., 73. a 77. Oplt, 23. Večerka, 67. Frgál.

NEVŠOVÁ - KVASICE 2:6 (0:2)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Utkání nám nevyšlo podle představ, soupeř byl rychlejší, dravý a dokázal zužitkovat většinu svých šancí. Měli jsme možnost se vrátit do hry, kdy jsme vstřelili dvě rychlé branky a třetí zabránila tyč. ale nečekaný obrat se nekonal. V průběhu sezony jsme trenéra Štěpaníka nahradili Hradilem, který již u nás v minulosti působil a povede mužstvo i v příští sezoně.“

Branky: 72. Tomšů, 75. Urbánek - 30. Sigmund, 35. Drápal, 50. Majkrič, 51. Berky, 67. Zapletal, 88. Baculák.

V. KARLOVICE - NEDAŠOV 1:1 (0:0)

David Solař, brankář Nedašova: „bylo znát, že se potkala ze spodních pater tabulky a navíc se už o nic nehrálo. Fotbalové krásy duel příliš nepřinesl. I přesto jsme byli na hřišti lepším mužstvem, který měl míč více pod kontrolou. Bohužel jsme inkasovali jako první a museli dotahovat, což se nám povedlo. Pět minut před koncem domácí neproměnili pokutový kop, i proto skončil duel dělbou bodů. Se sezonou jsme spokojení, podařil se nám splnit cíl – záchrana v soutěži.“

Slovácko bylo jasná volba. Chci naskočit do rozjetého vlaku, říká Libor Kozák

Branky: 52. Karlík - 80. Kolínek.

SLUŠOVICE - ŠTÍTNÁ N. VL. 4:0 (4:0)

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Celkové druhé místo už jsme měli jisté a našim posledním cílem sezony bylo rozloučení vítězstvím. Zároveň to byl poslední zápas pro exligového Lukáše Železníka a naši brankařskou dvojku Denise Čechmánka. Už před sezónou Železo říkal v rozhovoru pro Deník, že by se chtěl alespoň jednou zkusit postavit do branky. To jsme mu v prvním poločase splnili. Podařilo se nám jít do vedení ve 27. minutě po rychlém protiútoku, kdy Smilek vysunul Klečku a ten předložil do stoprocentní šance Kvasnicovi, který nabídnutou tutovku s přehledem proměnil. O chvíli později zvyšoval na 2:0 Smilek z penalty za faul na Marka a za další dvě minuty to už bylo o tři branky, kdy se po sklepnutí Otepky prosadil mladý Trunkát. Na pohodových 4:0 zvýšil Klečka samostatnou akcí, kdy vykoupal hostujícího stopera a nedal šanci ani brankaři. Druhý poločas se dohrával jenom z povinnosti, a tak se postupně dostalo na všechny náhradníky. Hráčům patří velké poděkování za velmi dobrou sezonu.“

Branky: 28. Kvasnica, 30. z pen. Smilek, 32. Trunkát, 36. Klečka.