/FOTOGALERIE a VIDEO/ Nečekanou změnu hlásí již po první polovině podzimní části krajského přeboru v táboře fotbalistů Slušovic. V sobotu dopoledne totiž rezignoval na pozici trenéra Michal Hlavňovský, pár hodin před duelem 8.kola v Kvasicích, kde následně vysoko padly 1:5. „Rezignace je dost čerstvá, nyní začínáme intenzivně hledat náhradu,“ prozradil předseda slušovické kopané Michal Klimt. Do čela tabulky se po víkendu při zaváhání nováčků vyhouply právě Kvasice.

Fotbalisté Kvasic (v bílém) v 8. kole krajského přeboru porazili Slušovice 5:1. | Video: Zapletal Mojmír

MISTROVSKÁ KOPANÁ - výsledky a střelci víkendového kola

BYSTŘICE P. H. - BORŠICE 2:5 (0:1)

Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „Scházeli nám čtyři hráči základní sestavy, příležitost tak dostali naši šikovní dorostenci. Naopak soupeř byl asi kompletní, hrál solidně a nepustil nás do hry. První gól jsme dostali po rohu. O přestávce jsme pozměnili sestavu, posílili ofenzivu a podařilo se nám vyrovnat. Věřili jsme, že je to správný krok a soupeře dorazíme. Ovšem po hodině hry jsme inkasovali z nulového úhlu, pak během čtvrt hodiny tři góly po střelách z poza šestnáctky a bylo rozhodnuto. V závěru jsme už jen korigovali.“

Pavel Kučera, trenér Boršic: „

Branky: 48. Machala, 88. Křivánek - 77. a 81. Cigoš, 40. Janík, 65. Sedláček, 70. Malý.

LUHAČOVICE - MORKOVICE 1:1 (1:1)

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „Soupeř dobře bránil a spoléhal na své rychlé brejky. Už ve 2. minutě jsme mohli jít do vedení, ale Nováka vychytal hostující gólman, který během celého zápasu několikrát svůj tým podržel. Bohužel jsme nedokázali své šance proměnit, jak se to dělá nám soupeř ukázal po naší chybě v rozehrávce - 0:1. Do poločasu jsme stihli ještě vyrovnat, kdy se z trestného kopu krásně trefil Slobodian. Druhý poločas jsme soupeře tlačili, ale vše končilo u brankáře. Morkovice ale stále hrozily z rychlých protiútoků. Mrzí mě ztráta dvou bodů, měli jsme na vítězství. Příště musíme být produktivnější a důraznější před bránou.“

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „S hrou, kterou jsme předvedli, jsem spokojený. Dobře jsme dostupovali soupeře, byli kompaktní, důrazní a po zisku míče se tlačili do útoku a byli nebezpeční. K ještě větší spokojenosti chybělo lepší řešení situací v útočné třetině. Obě mužstva chtěla tři body, ale byl to asi remízový zápas. Nepočítám-li některé dlouhodobé absence, tak z toho co máme k dispozici, jsme byli poprvé téměř kompletní.“

Branky: 43. Slobodian - 33. Knap.

ŠTÍTNÁ N. VL. - SP. HLUK 1:0 (0:0)

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „V první půli se hrál vyrovnaný zápas, převážně mezi šestnáctkami bez nějakých brankových příležitostí. Ve druhém byli hosté více na míč, dvakrát trefili brankovou konstrukci a další šance nevyužili. Nám se podařilo v 77. minutě vstřelit gól a vítězství udržet. Nevyhrálo lepší, ale šťastnější mužstvo.“

Aleš Zlínský, trenér Hluku: „Po celé utkání jsme byli lepší, kluci plnili taktické úkoly, dobře kombinovali, vytvářeli šance, které jsme ale trestuhodně neproměňovali. I po přestávce jsme byli aktivní, během úvodních 15 minut jsme zahodili čtyři vyložené šance. Rozhodla naše neefektivita, koncovka byla žalostná. Ve Štítné jsme ztratili tři body, porážka nás hodně mrzí!“

Branka: 77. Váňa.

KVASICE - SLUŠOVICE 5:1 (3:0)

Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic: „Musím pochválit kluky za výborný vstup do utkání. V první minutě ještě střelu Lukáše Berkyho brankář hostí vyrazil na roh, ale hned ve třetí jsme šli do vedení brankou Jirky Sigmunda. Utkání se definitivně zlomilo po půlhodině hry, kdy Slušovičtí nastřelili po centru ze strany hlavou břevno a nám se podařilo hned z protiútoku navýšit vedení po krásné střele z osmnácti metrů Jirkou Sigmundem. Před přestávkou Lukáš Berky tečoval hlavou centr Strašáka a o utkání bylo rozhodnuto. Ve druhé pulce jsme přidali další dvě branky a od stavu 5:0 už se utkání jen dohrávalo. Hoste z rohu v závěru korigovali na 5:1. Jsem rád, že jsme utkání s nepříjemným soupeřem zvládli a věřím, že si vítěznou náladu přenesené i do dalšího utkání na půdě silného Hluku.“

Michal Klimt, vedoucí týmu a předseda Slušovic: „V sobotu ráno nám ohlásil svou rezignaci trenér Hlavňovský. Museli jsme se navíc vyrovnat i s absencí obou gólmanů a dvou hráčů základu. Na to se ale nebudeme vymlouvat. Výsledek vypadá hrozivě, nicméně první poločas byl z naší strany slušný, byli tam i gólové momenty, holt my je neproměnili a soupeř po našem nedůrazu ano. Ve druhém poločase jsme již nenašli vnitřní sílu s výsledkem něco udělat. Soupeř je velmi vyzrálý a určitě si půjde za svým cílem. Před námi je ještě 15 bodů a určitě neskládáme zbraně!“

Branky: 3. a 37. Sigmund, 45+1. Berky, 51. Vojtášek, 59. Hradil - 70. Večeřa.

NAPAJEDLA - BRUMOV 3:0 (2:0)

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: Po minulém výbuchu jsme se poctivě připravili na dnešního soupeře z Brumova. Myslím, že jsme měli zápas pod kontrolou a zaslouženě vyhráli. Kluci to vše zvládli velmi dobře, poctivě makali celých 90 minut. Jsem rád i za kluky, že jsme to dnes zvládli a navíc s čistým kontem.“

Alois Kachlík, trenér Brumova: „ Jsem zklamaný. V Napajedlech jsme odehráli nejhorší utkání pod mým vedením. Kromě nějakých náznaků jsme byli horší ve všech činnostech. Domácím stačil průměrný výkon, aby nás porazili. Musíme se v klubu zamyslet, co dál, protože situace není vůbec dobrá. Určitě nejsme mužstvo, které by mělo hrát o záchranu.“

Branky: 10. Votava, 32. Huťka, 66. Krajča.

NEVŠOVÁ - HRACHOVEC 1:0 (1:0)

Ivana Urbanová, vedoucí týmu a předsedkyně Nevšové: „Před zápasem jsme ocenili odchovance Vaška Tomšů, který vstřelil 500 gólů za Nevšovou v mistrovských zápasech. V první půli jsme hráli velmi dobře, dostávali se do šancí a nebyla nám uznána branka pro ofsajd. Z našeho tlaku však pramenil vlastní gól soupeře a tak jsme o poločase vedli 1:0. Po změně stran chtěli hosté utkání zvrátit a byli i lepším týmem, ale naše obrana zodpovědně bránila a tak jsme dokázali na domácí půdě porazit a srazit z čela tabulky lídra. Všichni si tak zaslouží pochvalu za bojovnost a vůli.“

Fotbalový kanonýr Václav Tomšů před víkendovým duelem s Hrachovcem slavnostně převzal ocenění za 500 vstřelených branek v mistrovských zápasech v dresu Nevšové.Zdroj: archiv klubu

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Přestože jsme první poločas nehráli dobře, měli jsme dvě šance, ale Vaigl ani Malý neuspěli. Domácí nás na malém hřišti drželi pod tlakem nakopávanými míči, navíc jsme jim pomohli jít do vedení, kdy jsme si po jejich rohu dali vlastní gól. Po přestávce jsme přidali, byli aktivnější a měli míč v držení. Soupeř však hrál koncentrovaně, do šancí nás příliš nepouštěl. S výjimkou Pryhary a Žáka, ovšem jejich řešení nebylo gólové. Stejně jako v samém závěru, kdy nás od druhé trefy zachránil gólman Michut.“

Branka: 39. vlastní (Vaigl).

FRANC. LHOTA - OSVĚTIMANY 1:2 (0:2)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „I kvůli naší ne zrovna dobré volbě rozestavění a a taktiky patřila první půle soupeři, který nás přehrával a získal rozhodující náskok. Po změně stran nám pomohlo prostřídání, noví hráči na hřišti odvedli výborný výkon. Škoda jen, že z vytvořeného tlaku jsme nevytěžili více jak jednu branku. Dalo se bodovat, bohužel nás o to připravila chybně zvolená úvodní taktika.“

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „První poločas jsme domácí přehrávali a zaslouženě vedli 2:0. Ve druhé polovině jsme špatně začali a domácí snížili. Do šanci jsme dostali však bez gólů. Na konci jsme se báli o výsledek. Tomaštík ve druhé polovině nedal penaltu a Trlida nastřelil tyč.“

Branky: 53. Chmela - 6. Zámečník, 26. Trlida.