LUHAČOVICE – SLUŠOVICE 0:1 (0:0)

Jiří Dobeš, trenér Luhačovic: „Zápas jsem bral prestižněji. Ze Slušovic pocházím, vyrůstal jsem tam. Navíc za ně hraje brácha, takže jsme měl motivaci porazit je. Porážka mě mrzí stejně jako v jiných zápasech. Kór, když jsme se doma potřebovali bodově chytit. Soupeř měl více vyložených šancí, ale při troše štěstí jsme mohli bod uhrát, což se nám nepodařilo. Slušovice mají jádro týmu dlouho pohromadě, v poslední třetině hřiště byly nebezpečnější než my. My jsme měli snad jenom dvě stoprocentní situace. Máme problém se dostat do šance. Čekání na první výhru v novém klubu je samozřejmě nepříjemné. Na startu sezony jsme to sbírali po bodu, nyní přišly dvě porážky. Zatím jsme úspěšní pouze v poháru. Výhru bychom potřebovali. Kluky jsem se snažil namotivovat, nic konkrétního jsem jim neslíbil, ale kdyby se nám podařilo zvítězit, do kabiny bych rád něco přinesl.“

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Do utkání s neoblíbeným soupeřem jsme vstoupili celkem dobře. Kombinačně už to bylo daleko lepší, bohužel co se nezměnilo, je žalostná koncovka. V 11.minutě střílel těsně nad Maliňák, který byl i na konci další rychlé akce, ale jeho finální přihrávku v malém vápně pokryl domácí brankař. Ten byl o pár minut později již překonaný Otepkou, ale domácí hráč stihl střelu směřující do branky ještě vykopnout. Ve druhém poločase nám začalo šancí přibývat, ale skóre se pořád neměnilo. V 50. minutě Otepka dokázal velkou pohotovost, kdy z půlky vracel odražený míč, ale jeho pokus s námahou vytěsnil domácí brankař. Poté znovu Otepka naservíroval míč na malé vápno pro Smilka, bohužel nás znova vychytal brankař domácích. V 60. minutě vyšla konečně rychlá kombinace, Marek potáhl míč, přes Maliňáka se míč dostal k Otepkovi a ten prostřelil dobře chytajícího Švece. Do konce zápase jsme mohli skóre ještě navýšit, ale své šance neproměnili Klečka ani Marek.“

Branka: 61. Otepka. Rozhodčí: Zpěvák - Schnürmacher, Kotačka. Diváci: 120.