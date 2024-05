MISTROVSKÁ KOPANÁ - víkendové fotbalové výsledky a tabulky

BORŠICE – ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ 0:2 (0:2)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Porážka mě samozřejmě mrzí, jsem ale hlavně zklamaný hlavně z přístupu hráčů v prvním poločase. Netáhli jsme za jeden provaz. Část mužstva šla naplno, jiní do toho nedali to, co měli. To mě na to mrzí nejvíc. Přestože naše hra nevypadala nijak zvlášť dobře, vypracovali jsme si v první půli dvě vyložené šance, které jsme neproměnili. Soupeř šel do vedení o dlouhém autu, kdy jsme si po protečovaném míči dali vlastní gól. Druhou svoji šanci hosté proměnili. Byly to klíčové situace. Ve druhé půlce jsme místy měli až drtivou převahu, vpředu nám chyběla kvalita, kreativita i důraz. Tlak byl spíš platonický, větší šance jsme si z něj nevytvořili. Na konci sezony máme problémy s marodkou, chybí nám snad osm hráčů. Přijde mi, že kluci nejsou na zápasy úplně dobře nachystaní. Pokud někdo neabsolvuje všechny tréninky, měl by sám něco dělat. Pokud tomu tak není a v zápase jde na maximum, tělo to nevydrží. Samozřejmě s kluky bychom byli silnější. Mě spíš vadí nastavení hlav u některých klukům, což byl hlavní faktor porážky. Musím pochválit dorostence, kteří za nás nyní naskakují. Těší mě nejen jejich přístup, ale i výkony. Proti Štítné zaslouží velkou pochvalu hlavně Lukáš Chmelař. Stoprocentně zachránění nejsme, ale pokud budeme makat naplno, ještě něco uhrajeme. Vždycky jsou ohledně sestupů nějaké spekulace, samozřejmě nějaké body by se nám hodily.“