David Solař, brankář Nedašova: „Do zápasu jsme moc dobře nevstoupili a hned v 8. minutě prohrávali. Paradoxně nás obdržená branka nakopla a začali jsme být aktivnější. Ve 20. minutě srovnal Josef Fojtík a pět minut před přestávkou se výstavní střelou trefil Josef Pagáč. Druhý poločas se domácí hráči snažili o vyrovnání, jenže marně. Pět minut před koncem se podařilo Karlovicím vyrovnat, ale branka pro jasný ofsajd neplatila, což je patrné i z videa. To, co se událo poté, jsem ještě asi nezažil. Chování domácích hráčů a fanoušků k pomeznímu rozhodčímu se jen tak nevidí. Nechybělo mnoho a došlo by i na jeho inzultaci! Závěrečné dlouhé nastavení jsme zvládli ubránit, takže tři body bereme všemi deseti!“

Branky: 8. Škrobák - 20. Fojtík, 40. Pagáč. Rozhodčí: Ševčík, 50 diváků.

ŠTÍTNÁ N. VL. - NEVŠOVÁ 1:3 (0:1)

Pavel Prešnajdr, trenér Štítné n. Vl.: „Na rozdíl od soupeře jsme bohužel nedokázali proměnit své šance. Proto Nevšová zaslouženě vyhrála.“

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „Prakticky všechny zápasy na půdě soupeřů jsme odehráli velmi slušně, ale bez bodů. Tato výhra je o to cennější, že jsme uspěli v derby na půdě Štítné, kde se jen tak nebude vyhrávat. Základem úspěchu byla naše efektivita, kdy jsme ze čtyř šancí proměnili tři a to ještě Vašek Tomšů měl na kopačce hattrick. Kluci podali slušný týmový výkon, ovšem za stavu 2:1 jsme měli i ranec štěstí, kdy soupeř nevyužil šance na vyrovnání, i díky našemu gólmanu. Důležité bude potvrdit body nyní doma proti nevyzpytatelným Kvasicím!“

Branky: 80. Malaník - 16., 85. Tomšů, 61. Kuric. Rozhodčí: Vychodil, 50 diváků.

KVASICE - NAPAJEDLA 1:2 (0:0)

Petr Blaha, trenér Kvasic: „Momentálně máme velkou marodku, což ale není výmluva. Spíše se na našich výkonech a výsledcích odráží fakt, že jsme omladili kádr, který si ještě musí herně sednout. Kluci musí pochopit, že není důležité jen držení míče a hra jeden na jednoho, ale sázka na týmovost. Kluci jsou také ještě zbrklí, chybí nám trpělivost při hledání skulinky ve hře soupeře. Popravdě jsme s obměnou kabiny s touto skutečností počítali, stejně jako zybtečně inkasovanými góly. Musíme jít krok po krůčku, věřím, že čas přinese úspěch. V každém zápase se pokusíme zlepšit naši hru a udělat maximum pro výhru.“

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Utkání se nám povedlo jak herně, tak výsledkově. Domácí jsme dobrou defenzivou nepustili do tlaku a v prvním poločase jsme jim byli více než vyrovnaným soupeřem. Svědčí o tom počet rohových kopů a šance Hudáka, který dobrou střelou přes hlavu vyzkoušel pozornost gólmana.Stejně tak tomu bylo i v druhé půli jen s tím rozdílem, že se nám podařilo po přihrávkách Koutníka Hudákem dvakrát skórovat. Byly to pěkné akce po stranách do otevřené obrany domácích. Ti se prosadili až v závěrečných minutách, z pokutového kopu snížili na konečných 1:2. Vítězství si moc ceníme, protože jsme dokázali vyhrát na hřišti silného soupeře.“

Branky: 86. (pen.) Majkrič - 56., 70. Hudák. Rozhodčí: Kotačka, 50 diváků

VAL. POLANKA - MORKOVICE 0:1 (0:1)

Jan Tajzler, vedoucí mužstva Val. Polanky: „Bohužel je to v našem případě pořád stejná písnička. Vytvoříme si dostatek šancí, které však nejsme schopni proměnit. Znovu jsme se dočkali i uznání od soupeře, ale to nám body do tabulky nezajistí. Musíme nadále bojovat a doufat, že se to zlomí. Klukům nelze nic vytknout, nechali na hřišti všechno.“

Radek Barnet, trenér Morkovic: „Začátek nám nevyšel. Ztráceli jsme mnoho míčů, souboje jsme prohrávali. Soupeř nás svou aktivitou přitlačil a měl brankové příležitosti, ve kterých nás podržel gólman Jarka. Měli jsme velké nepřesnosti v rozehrávce a v součinnosti. Byli jsme to my, kdo v 18. minutě zápasu udeřil ze špatné rozehrávky soupeře. Využili jsme ji k rychlému brejku a k vstřelení jediné branky utkání. V zápase jsme měli ještě dvě stoprocentní brankové příležitosti, ale bohužel jsme je nevyužili. Soupeř na hřišti dominoval aktivitou a souboje vyhrával. Nám se nepodařilo ve středu hřiště hrát jednoduše, rychle a kompaktně. Hráči si utkání dobojovali. Zisk tří bodů je pro nás v tomto utkání, kde soupeř měl více brankových příležitostí, velmi cenný.“

Branky:18. Berky. Rozhodčí: Zpěvák, 49 diváků.

SLUŠOVICE - BORŠICE 5:1 (3:1)

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Vstup se nám vydařil a šli jsme zásluhou Kvasnici a Klečky do dvoubrankového vedení. Do 20. minuty jsme měli další vyložené příležitosti, které jsme bohužel neproměnili. Hosté hrozili ze standardních situací a jednu z nich proměnili. Před odchodem do kabin se prosadil znovu Kvasnica. Po přestávce to bylo z naší strany znovu trápení v koncovce. Soupeře jsme v této fázi jasně přehrávali a jen naše nemohoucnost stála za tím, že skóre nenarůstalo. Definitivně rozhodl zápas v 69. minutě Kvasnica a dovršil tak hattrick. Pátou branku vsítil Zbranek a zaslouženě jsme brali tři body.“

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Domácí zaslouženě vyhráli, naopak mí kluci předvedli nedisciplinovaný výkon. První šanci zápasu měl náš Večeřa, šel sám na bránu, ale trestuhodně minul. Pak se vše zlomilo. Pokud se nevrátí do naší kabiny disciplína, je zbytečné hrát tuto soutěž. Musíme něco radikálně změnit!“

Branky: 13., 43., 69. Kvasnica, 17. Večeřa, 75. Zbranek - 28. Vrták. Rozhodčí: Stodůlka, 60 diváků.

BAŤOV - LUHAČOVICE 1:2 (0:0)

Petr Zapletal, trenér Baťova: „Na utkání jsme se těšili celý týden a potvrdilo se, že to bude výborný zápas s velmi dobrým soupeřem. První poločas mělo utkání vysokou taktickou úroveň. V úvodu druhého jsme nezachytili náběh Ondřeje Červenky, který svoji šanci vyřešil s přehledem. Nařízený pokutový kop v 50. minutě a vyloučení Pavla Bršlici nechám bez komentáře. Při hře v početním oslabení ukázali kluci velký charakter, když jsme i nadále hráli velmi aktivně a dokázali utkání zdramatizovat kontaktní brankou Honzy Gojše. Do dalších gólových šancí se ještě dostali Pavel Krajča a Marek Bína a zápas tak mohl být výsledkově spravedlivější. Jsem spokojený s herním projevem obou mužstev, kdy utkání hrané ve výborné atmosféře, sneslo měřítko zápasu dvou mužstev s popředí tabulky.“

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Byl to nesmírně těžký zápas. Taková taktická partie a hledání prostoru k útoku. Utkání ovlivnilo vyloučení. Domácí museli zvýšit aktivitu a jít do rizika. Jsem rád, že kluci po inkasované brance nezpanikařili a důležitý zápas jsme dotáhli do vítězného konce.“

Branky: 60. Gojš - 46. Červenka, 51. (pen.) Suchý. Rozhodčí: Pospíšil, 90 diváků.