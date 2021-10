Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Vstoupili skoro hororovým způsobem… Hostům jsme doslova nabídli dvě gólové situace, které proměnili a rychle vedli 2:0. Byl to pro nás šok, ze kterého jsme se trochu vzpamatovali po čtvrt hodině hry, kdy jsme snížil Huťkou. Ale i tak měli hosté celý první poločas navrch, byli lepší a navíc další dvě gólové šance neproměnili. Po přestávce to už bylo z naší strany o hodně lepší, dostali jsme se víc na balon, zlepšili kombinaci a soupeři se herně vyrovnali. Odměnou nám bylo srovnání Němcem. Hosté byli sice i nadále nebezpeční, ale do konce se skóre již nezměnilo, i když šance na změnu byli na obou stranách. S velice kvalitním soupeřem jsme získali bod, který se nerodil vůbec lehce. Hráče chci pochválit hlavně za bojovnost a morální vlastnosti, které do tohoto utkání vložili.“

Petr Zapletal, trenér Baťova: „Toto utkání budiž důkazem, že když proti sobě nastoupí mužstva s popředí tabulky, která se snaží hrát hodně ofenzivně a dokáží se střelecky prosazovat, tak diváci na takový fotbal přijdou v hojném počtu. Utkání bylo od samého začátku dramatické, se spoustou šancí na obou stranách. My jsme měli velmi dobrý začátek, kdy jsme již po deseti minutách vedli o dva góly díky trefám Krajči a Bršlici. O chvíli později Adam Bršlica nastřelil ve velké šanci tyč a následně zafungovalo pravidlo nedáš-dostaneš, kdy nás potrestal Michal Huťka. Druhý poločas byl stejně zajímavý jako první, ale my své šance nevyužili. Naopak domácí po pěkné individuální akci vyrovnali a následně mohli výsledek otočit ve svůj prospěch po samostatném úniku, podržel nás ale brankář Vitásek. V samotném závěru jsme měli my dostatek šancí na to, abychom odjížděli ze zápasu s kvalitním soupeřem spokojenější.“

Branky: 14. Huťka, 67. Němec - 2. Krajča, 9. A. Bršlica.

NEDAŠOV - VAL. POLANKA 1:0 (0:0)

David Solař, brankář Nedašova: „Náš jasný cíl byl zisk všech bodů, což se nám také povedlo, i když zápas pro oko diváka byl spíše bojovný, než fotbalový. Herně jsme byli lepším týmem, ale žádnou vyloženou šanci si nepřipravilo ani jedno mužstvo. Nám se podařilo rozhodnout proměněnou penaltou po ruce hostujícího hráče. Hubené vítězství jsme si nakonec pohlídali, a v zápase o šest bodů jsme nakonec brali všechny.“

Radomír Kapusta, trenér Valašské Polanky: „Po minulých týdnech jsme přistoupili k zápasu se správnou bojovností a nasazením. Bohužel to vše se ale neskloubilo s herní stránkou. Nedařila se nám kombinace, nevytvářeli jsme si tolik šancí. A když už jsme se do nějaké dostali, v zakončení jsme nebyli přesní. Paradoxně i přes náš slabý výkon byl zápas velmi vyrovnaný, o to více ztráta bolí. V posledních třech duelech musíme zabrat.“

Branka: 48. z pen. Šuráň.

ŠTÍTNÁ N. VL. - KVASICE 1:2 (0:1)

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „Úvodních deset minut jsme byli lepší, vytvořili jsme si jednu velkou šanci, bohužel neskončila gólem. Poté se hra postupně vyrovnala a byl to naopak soupeř, který ze své jediné situace po přímém kopu šel do vedení - Zapletal svůj pokus krásně zakroutil do šibenice. Po přestávce se hrálo většinou mezi šestnáctkami, aby pak po naší chybě hosté zvýšili vedení. Nám se čtvrt hodiny před koncem podařilo snížit, ale více jsme nedokázali. Zápasu by více slušela remíza.“

Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasic: „Naše vítězství se nerodilo vůbec lehce. Domácí hráli velmi dobře, napadali naší rozehrávkou už na naší polovině a k tomu hráli velmi důrazně. Ujali jsme se vedení krásnou brankou z trestného kopu Zapletalem. Když jsme po přestávce přidali druhou branku Sigmundem, tak se zdálo, že zápas už v klidu dohrajeme. Bohužel domácí brzy vstřelili kontaktní branku a o vítězství jsme museli bojovat až do konce utkání. Jsem rád, že jsme výsledkově navázali na předchozí zápasy.“

Branky: 72. Hrnčiřík - 25. Zapletal, 54. Sigmund.

SLUŠOVICE - BYSTŘICE P. H. 2:1 (0:1)

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Znovu jsme si udělali domácí zápas těžký. Máme kombinační problémy v předfinální a finální části. Naše hra končí před vápnem soupeře. Jsou tam opakující se nepřesnosti, střílíme z nepřipravených pozic, centry míří na nikoho a tak se velmi nadřeme na vstřelenou branku. V každém zápase pak vyrobíme velkou chybu a inkasujeme. Jinak tomu nebylo ani v zápase s Bystřicí. Ve druhém poločase jsme zahodili i ty největší šance a vysvobození přišlo až na konci zápasu. Po střele Bořuty si vstřelili hosté vlastní branku a pak se prosadil hlavou Kvasnica. Pro nás to je velmi šťastné vítězství!“

Roman Ondroušek, trenér Bystřice p. H.: „Porážka hodně bolí. Kluci podali týmový výkon, ale se strašným koncem. V zápase jsme měli světlé okamžiky a po zásluze šli do vedení trefou Křivánka. Pak jsme měli spoustu brejkových šancí a výpadů, ale druhý gól jen visel na vlásku. Jak jsem posledně chválil náhradníky, že rozhodli, nyní jim to nevyšlo. Za první vlastenec nemohli, ale následná ztráta u střídačky a roh se nám staly osudné. Je to velká škoda!“

Branky: 88. vl. Ulrych, 90. Kvasnica - 25. Křivánek.

V. KARLOVICE - LUHAČOVICE 1:3 (1:0)

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „Zápas jsme začali tak, jak jsme si řekli, ale chyběl tomu gólový zápis. Domácí postavili autobus před vápno a horko - těžko jsme se tam dostávali. Naopak nás ke konci poločasu potrestali při nedůslednosti standardní situace. V poločase jsme si řekli, že musíme být nadále trpělivý a čekat na šanci. Ale upřímně si musíme přiznat, že druhá půle byla nemastná, neslaná, byl to jen takový platonický tlak bez šancí. Naopak domácí cítili možnost překvapivého výsledku a brejkovými situacemi nám zatápěli. S přibývajícím časem se vkládala na naše kopačky nervozita, nelepilo nám to, vše se odráželo k domácím hráčům. Když už to vypadalo na naše klopýtnutí, tak jsme vyrovnali a následně dvěma krásnými góly otočili zápas v nastaveném čase. Prožili jsme krásné emoční vypětí. Přesně to jsou ty zážitky, které jsem zažil jako hráč a nyní jsem rád, že i jako trenér to zažívám. Pro domácí hodně kruté, pro nás krásný výsledek z venku, ale opět jsme se přesvědčili, že zadarmo nám nikdo nic nedá.“

Branky: 38. Kovář - 88. vl. Podešva, 89. Konečný, 90+3. Löbb.

NEVŠOVÁ - BORŠICE 2:3 (0:1)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „V první půli se nehrál moc pohledný fotbal, z naší strany byla spousta zbytečně ztracených míčů a soupeř dobře četl hru, což také potvrdil gólem téměř z poloviny hřiště, kdy nachytal našeho gólmana. Druhá půle začala svižně - hned v úvodu hlavou vyrovnal Vašek Tomšů. I nadále jsme byli lepší na míči, a prakticky soupeře k ničemu nepustili. V 60. minutě po faulu v pokutovém území jsme dokázali vstřelit druhou branku, kdy penaltu proměnil Vašek Tomšů. Bohužel jsme slibně rozehraný zápas nezvládli a v závěru v rozmezí dvou minut inkasovali ze standardních situací a naprosto zbytečnými góly si zápas sami prohráli. Boršice si za bojovnost body zaslouží, tentokrát chtěly více a na jejich výkonu to bylo vidět po celý zápas.“

Pavel Kučera, hrající trenér Boršic: „První půle byla vyrovnaná, třebaže soupeř měl více možností ze standardek. My také měli brejkové příležitosti, ale do vedení jsme se dostali díky trefě stopera z půlky hřiště. Domácí z prvního rohu po přestávce a trmě-vrmě vyrovnali. Soupeř měl převahu a z tlaku vytěžil penaltu a obrat. Nae střídání ale oživilo hru, vytvořili tlak a ze dvou standerdek jsme opět zápas otočili. Duelu by spíše slušela remíza, my byli šťastnější. I díky větší touze po úspěchu.

Branky: 47. a 61. z pen. Tomšů - 42. Suchánek, 83. Kučera, 88. Yatsyshyn.

MORKOVICE - BRUMOV 1:1 (1:1)

Vladimír Andrýsek, trenér Morkovic: „Je to škoda, na šance jsme byli jasně lepší, neproměnili hned tři samostatné úniky na gólmana. Naopak soupeř z jediné nebezpečné střely vyrovnal. Hra v poli ale byla vyrovnaná, Brumov byl dobrý soupeř, chvílemi možná za hranou pravidel. Z toho vyplynula červená karta, bohužel ani my závěr neunesli.“

Lukáš Juřica, vedoucí týmu FC Brumov: „Utkání musíme hodnotit pozitivně, s bodem jsme spokojeni. První poločas byli domácí lepším celkem a za stavu 1:0 nás dvakrát podržel Robin Důbrava. Těsně před poločasem vyrovnal krásnou střelou David Šenkeřík. Druhá půle byla hodně rozkouskována a rozhodčí měl co dělat, aby utkání zvládl. Po hodině hry byl vyloučený po druhé žluté náš hráč David Šenkeřík a nám nezbývalo nic jiného než se soustředit na obranu. V deseti jsme nehráli vůbec špatně, škoda, že se nám nepovedlo lépe vyřešit brejkové situace, do kterých se dostával Pavel Opravil.“

Branky: 35. Oplt - 45. Šenkeřík.