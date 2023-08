Fotbalisté Kvasic a Hluku po úvodních čtyřech kolech vévodí krajskému přeboru, přičemž nováček má odehrán o zápas méně. Podařený finiš předvedly Morkovice, které doma s favorizovanými Slušovicemi stáhli dvoubrankovou ztrátu. Na chvostu zůstávají Francova Lhota a Nevšová, které ještě nebodovaly.

Fotbalisté Kvasic (v bílém) doma přehrála Francovu Lhotu 3:0. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

BYSTŘICE P. H. - HLUK 0:4 (0:1)

Roman Ondroušek, trenér a předseda Hluku: „Hrozně jsme chtěli, touha udržet se v popředí tabulky byla motivující. Hosté hrozili ze standardek – zž první smrděla gólem, při druhé se prosadil dvoumetrový stoper soupeře z druhé vlny, kdy trefil vinkl brány. Nám tento moment svázal nohy, pryč byla lehkost posledních zápasů, nešlo nám to, jako jindy. Velkou šanci srovnat měl do přestávky Ondroušek, ale tváří tvář gólmanovi neuspěl. V pauze jsem nabádal kluky k rychlejšímu přechodu, ale místo toho Hluk přidal střelou na zadní tyč druhý gól. Ve zbytku času nemohu upřít klukům snahu, ale už nám nic nevycházelo. V závěrečných deseti minutách jsme vsadili vše na jednu kartu, čehož využil soupeř v nastavení ke zvýraznění výhry. Ztráta mrzí, ještě ale více absence našich krajních beků. Snad se dají brzy dohromady.“

Aleš Zlínský, trenér Hluku: „Jsme velmi spokojeni i proto, že jsme jeli do Bystřice s velkým respektem. Hodně nám pomohl povedený začátek, kdy se hlavou parádně trefil Lipoti. Prakticky celé utkání jsme měli pod kontrolou, domácím jsme nic vážnějšího nedovolili. Do druhého dějství jsme šli s cílem vyrážet do brejků ze zabezpečené obrany, což nám vycházelo. Kluci zaslouží velkou pochvalu za dodržení taktiky, Bystřici jsme nedostali do hry.“

Branky: 8. Lipoti, 48. Bartošek, 90. Bartošek, 90+1. Chodura.

MORKOVICE - SLUŠOVICE 3:3 (1:3)

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Začátek zápasu byl z naší strany dobrý, naši aktivitu po akci Holoubka potvrdil gólem Kapounek. Od 20. minuty jsme ale nedostupovali soupeře těsně, Slušovice se rozehrály, a do poločasu šly do vedení 3:1. Poprvé jsme měli početnější lavičku a střídající hráči naši hru oživili. Hosté byli stále fotbaloví a nebezpeční, ale naši zlepšenou hru a snahu ve druhém poločase korunoval Knap dvěma góly. Vzhledem k průběhu skóre a předvedené hře Slušovic bod bereme.“

Michal Hlavňovský, trenér Slušovic: „Po minulém utkání jsem hovořil o výkonnostní sinusoidě, která je v našem podání kolísavá. V Morkovicích naše sinusoida byla doslova horskou dráhou. Stihli jsme všechny aspekty, ať již pozitivní, tak negativní. Výkon týmu byl z velké části utkání solidní, ve hře jsme jasně dominovali, byli jsme silní na míči, v kombinaci přesní, ochotní chodit do křídelních náběhů a dali za poločas zaslouženě tři krásné branky. Po změně stran jsme do 75. minuty nevyužili další obrovské příležitosti a bohužel v závěrečné čtvrthodině dvakrát inkasovali. Nyní jsme ztratili dva body a z konečného výsledku panuje v týmu velké zklamání. Po spoustě letních změn, omlazení týmu, začínají klukům naskakovat herní automatismy, zásady a principy hry. Herní projev má úroveň, leč za něj se body jako v moderní gymnastice či krasobruslení nedávají. Opravdu musíme být daleko agresivnější v obou boxech, abychom k hernosti přidali i kýženou bodovou odměnu!“

Branky: 73. a 80. Knap, 8. Kapounek - 19. Klečka, 29. Kvasnica, 36. Klečka.

BORŠICE - BRUMOV 2:1 (1:0)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Utkání z naší strany nemělo až tak herní kvalitu jako předchozí duely. Zápas ale měl solidní parametry. V úvodu spálil velkou šanci Jonáš, do vedení jsme šli po standardní situaci, kdy po přímém kopu Sedláčka se prosadil Jonáš. V první půli jsme byli lepší, soupeř naši branku příliš neohrozil. Po přestávce jsme cítil na týmu únavu, poroto jsme se stáhli, nechali Brumov více hrát. Ten hrozil spíše jen z centrů, ve středu jsme to měli zhuštěné, větší možnosti hasil gólman Popelka. Uklidňující druhý gól zajistil Gavenda, kdy využil balon za obranu. V závěru jsme si situaci zkomplikovali vlastní nedůsledností a nekoncentrovaností, po rychle rozehraném rohu Brumov snížil. Koncovka ale už patřila nám a zaslouženou výhru jsme si pohlídali.“

Alois Kachlík, trenér Brumova: „Začali jsme aktivně a vytvořili si několik příležitostí, ale ani jedna neskončila gólem. Boršice šly do vedení po trestném kopu, kdy jsme nepokryli domácího hráče. Do druhé půle jsme šli s odhodláním výsledek otočit. Bohužel z ojedinělé akce jsme opět inkasovali. Po změně rozestavení jsme si vytvořili velký tlak, ale vše vychytal brankář. Na 2:1 snižoval Dubčák po rohu Kubiše. Prohra je pro nás krutá, ale musíme se připravit na domácí utkání s Luhačovicemi, které musíme zvládnout za tři body!“

Branky: 25. Jonáš, 73. Gavenda - 88. Dubčák.

LUHAČOVICE - HRACHOVEC 1:1 (0:0)

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „V pátek to byl zápas skvělé úrovně, oba týmy předvedly velmi dobrý výkon. A k dobrému fotbalu přispěli i diváci skvělou kulisou, za to jim patří dík. Od začátku jsme dobře plnili taktické věci a i když soupeř byl častěji v držení míče, tak jsme mu žádnou šanci nedovolili. Naopak v 16. minutě jsme měli vyloženou šanci my, kdy George byl sám před brankářem, ale nedal. V 53. minutě ale už svou druhou šanci proměnil. Poté musel soupeř otevřít hru a je škoda, že jsme nepřidali pojistku. V 72. minutě jsme špatně vyřešili situaci před branou soupeře a z následného brejku jsme inkasovali na konečných 1:1. Remíza byla spravedlivá, bod bereme a jdeme dál.“

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „První dějství bylo naprosto vyrovnané, oba celky spálily po jedné vyložené šanci. Chvíli po přestávce Luhačovice potrestaly naši chybu a šly do vedení. Poteé jsme přeskupili naši obranu, což přineslo vyrovnání. V závěru měli domácí ještě jednu vyloženou šanci, pak ale my dvě. U tohoto pohledu je remíza zasloužená.“

Branky: 53. Danquah - 74. Bodnia.

ŠTÍTNÁ N. VL. - OSVĚTIMANY 2:2 (1:1)

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „V prvním poločase jsme byli lepším týmem. Ve 23. minutě jsme vstřelili po hezké kombinaci vedoucí branku. Do konce první půle jsme ještě neproměnili tři šance a hosté brankou do kabiny srovnali. Osvětimany branka nakopla a v druhém poločase byly lepším týmem, aby svůj výkon korunovali v 87. minutě krásnou brankou. Po obdrženém gólu jsme vrhli všechny síly do útoku a ve třetí minutě nastavení jsme vyrovnali. Dělba bodů je zasloužená.“

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „První půlka byla vyrovnaná s minimem šanci na obou stranách. Domácí šli do vedení a ještě do přestávky se nám podařilo vyrovnat. Ve druhé půlce jsme měli o něco více ze hry a deset minut před koncem nás poslal Skřivan krásnou střelou z 20 metrů do vedení. V nastavení však domácí po standardní situaci vyrovnali, což nás samozřejmě mrzí. Dostat branku v posledním možném okamžiku vždy bolí.“

Branky: 23. Liška, 93. Hrnčiřík - 43. Němec, 88. Skřivan

KVASICE - FRANC. LHOTA 3:0 (0:0)

Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic: „Poslední tým soutěže si od první minuty stoupl v deseti hráčích na své velké vápno a měl jasný cíl - neinkasovat rychlou první branku. Nám se v prvním půli nepodařilo zrychlit hru a když už jsme se dostali do šance tak jsme ji nedokázali proměnit. Já musím pochválit brankáře hostí Adama Trčku ,který předváděl opravdu výborné zákroky během celého utkání a tím držel hosty ve hře. O poločasové přestávce jsme poslali do hry Lukáše Berkyho a Pepu Zapletala . A byl to právě Lukáš Berky ,který v 50. minutě po samostatné akci otevřel skóre utkání na 1:0. O osm minut později po rychlé akci Pavla Vojtášek a Lukáše Berkyho se dostali do zakončení Adam Galetka a zvýšil vedení na 2:0. V dalších minutách hosté opět držel jejich brankář Trčka. V 90. minutě Zapletal uzavřel utkání na 3:0 z pokutového kopu.“

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Proti silnému soupeř jsme především v první půli nepodali vůbec špatný výkon. O osudu zápasu rozhodla naše kvalita a šíře kádru po změně stran. Bohužel zápas ovlivnily červené karty, s některými nesouhlasíme, byly špatně vyhodnoceny. Pokud budeme hrát i tak nadále, věřím, že přijdou i body.“

Branky: 50. Berky, 59. Galetka, 93. z pen. Zapletal

NAPAJEDLA - NEVŠOVÁ 2:1 (2:0)

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „Výhra se nerodila vůbec jednoduše. Poločas jsme ovládli a vyhráli 2:0, ale po změně stran soupeř těžil z nakopávaných míčů, kde jsme se hodně nadřeli, aby jsme Nevšovou ubránili. Hosté měli hodně slušné standardní situace, kterýma nás dostávali místy pod tlak - hlavně v závěru. Nicméně výsledek jsme ubránili, za což patří klukům dík!“

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Nesehráli jsme špatné utkání a dokázali s favorizovaným soupeřem držet krok. Je škoda, že jsme nechali Napajedla v závěru první půle odskočit o dvě branky. V druhé půli jsme měli i převahu a zasloužili si vyrovnat. Zkušený soupeř si však náskok pohlídal.“

Branky: 3. Holomek, 45. Foltýn - 66. Švach.