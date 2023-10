Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „Osvětimany mají kvalitu, všichni prošli akademií Slovácka. My hráli v kompaktním bloku, vsadili na kvalitní obranu a brejky, dva ale neskočily gólem. Po uklouznutí obránce šli do vedení domácí, navíc rychle přidali druhý gól. Po přestávce jsme změnili rozestavení, vstup ale byl špatný, dostali dva góly. Pak jsme se vzepjali k zajímavému výkonu, vytvořili jsme si čtyři pět čistých šancí, ale nebyli přesní. Na 5:0 dali domácí gól roku z půlky hřiště. V závěru jsme korigovali, domácí vyhráli zcela zaslouženě.“

Branky: 33. Tomaštík, 36. Tomaštík, 49. Zapletal, 56. Trlida, 87. Mareš - 89. Machala.

HRACHOVEC - FRANC. LHOTA 4:1 (2:1)

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Hodně nám pomohl skvělý vstup, kdy jsme na rychlou trefu Žáka z 20. vteřiny zápasu navázali další o pět minut později Vaiglem. Po nastřeleném břevnu jsme ztratili koncentraci, přenechali aktivitu soupeři, který z brejku do přestávky snížil. Po změně stran se naplnilo pořekadlo „nedáš-dostaneš. Chmel ve vyložené šanci přestřelil, naopak Malý zvýšil náš náskok a ve zbytku času jsme hru kontrolovali. Popravdě nebylo znát, že hraje lídr s posledním celkem soutěže, bohužel předvedená hra nebyla dobrá.“

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Ztráta mrzí, protože výsledek neodpovídá dění na hřišti. Vypracovali jsme si podobný počet šancí, ovšem trestuhodně je zahazovali. Mimo jiné jsme šli třikrát sami na gólmana, jednou přestřelili odkrytou bránu. Domácí ukázali, proč jsou v čele soutěže, rozhodla totiž produktivita.“

Branky: 1. Žák, 6. Vaigl, 48. Malý, 71. Vaigl - 41. Chmela.

BRUMOV - NEVŠOVÁ 3:0 (1:0)

Alois Kachlík, trenér Brumova: „Důležité vítězství se nerodilo vůbec snadno. První poločas jsme si díky Matějovi Kubišovi vytvořili jednobrankový náskok. Druhá půle nabídla stejný průběh hry, kdy soupeř hrozil ze standartek, které se nám dařilo ubránit. Druhá branka, která utkání rozhodla, padla deset minut před koncem, kdy se krásně trefil Lukáš Pešout. V závěru přidal třetí gól, a svůj druhý v utkání, Matěj Kubiš. Hráči převedli soustředěný výkon a svým přístupem mi udělali radost."

Ivana Urbanová, vedoucí týmu a předsedkyně Nevšové: „Soupeř byl dobře připraven, vědomý si toho, že musí bodovat. Byl agresivnější na míči a dokázal jít v první půli do vedení. My mohli vyrovnat v závěru poločasu, kdy jsme ale gólmana domácích nedokázali překonat. Po změně stran jsme se snažili změnit vývoj zápasu a hned v úvodu se dostali do vyložené šance, tu jsme však neproměnili. Následně se hrálo nahoru-dolů, ale bez branek. Až do 80. minuty se stav nezměnil a opět jsme to byli my kdo měl gólovku, ta však skončila mimo bránu. Do konce zápasu zbývalo deset minut a tak jsme hru otevřeli ve snaze zvrátit vývoj zápasu a bodovat. Toto však důrazní domácí okamžitě potrestali a dvěma trefami pečetili závěr zápasu.

Branky: 23. Kubiš, 82. Pešout, 91. Kubiš

SLUŠOVICE - NAPAJEDLA 3:0 (1:0)

Michal Klimt, vedoucí týmu Slušovic a předseda klubu: „Vítězství jsme pro psychiku mužstva potřebovali jako sůl. Kluci ukázali, že patří do vyšších pater tabulky a je to především o psychice mladého týmu. Makali na sto procent a po zásluze zvítězili. Napajedla disponují zkušeným mužstvem, ale tentokrát jsme je do vážnější šance vyjma standardem nepustili. Podzimní sezonu nám odkoučuje Patrik Bořuta. Jsme rádi, že na jaro se opět objeví na lavičce Jan Večeřa, který již při pátečním utkání byl blízko lavičky. Navíc trenérsky vypomůže i Roman Dobeš.“

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „Naše zápasy jsou jak na houpačce!!Myslel jsem si, že po Brumovu protáhneme sérii. Ale to ani omylem.. Soupeř hrál velmi dobře, pozorně bránil a prakticky nás nepustil do šance. My naopak chybovali a některé branky dostali jako přes kopírák. Laciné góly nás sráží k zemi a těžko se nám potom dotahuje výsledek. Vím, že to v klucích je a že umí hrát dobrý fotbal!“

Branky: 44. Hargaš, 47. Michalík, 90+3. Antolák.

SP. HLUK - KVASICE 5:1 (1:0)

Aleš Zlínský, trenér Hluku: „Výsledek je neskutečný. Kvasice mají výborný tým poskládaný z kvalitních hráčů se zkušenostmi z vyšší soutěží, mají ambice na postup do divize, s čím se netají. Je tam vidět výborná práce Vlastíka Chytrého. Výsledky až doteď měly dobré, ale dneska jsme byli jednoznačně lepší, vítězství je zcela zasloužené. Byli jsme rychlejší, důraznější, agresivnější, kluci hlavně plnili taktické pokyny, které jsme si řekli v kabině, což utkání rozhodlo. Pro nás to byl zápas podzimu a ten jsme zvládli. Obrovská spokojenost. Určitě nám pomohlo, že hosté nedali dvě penalty. Hlavně ta první byla důležitá v tom, že se Kvasice nedostaly před přestávkou do hry. My jsme si v první půli měli víc šancí, po změně stran jsme během deseti minut utkání rozhodli. Za výhrou jsme šli víc. Obrovská pochvala pro kluky, že tam nechali všechno. Chyběl Bartošek, Vaďura a David Zlínský. V týdnu netrénovali Lipoti ani Skovajsík. Druhý jmenovaný po půlce odstoupil. Musíme to doléčit, dát mužstvo dohromady. Trénujeme třikrát týdně a je to znát.“

Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic: „Na zápas jsme se těšili. Minulé kolo nám hodně nahrálo. Hrachovec i Hluk prohráli, takže jsme je přeskočili. Věděli jsme, že když tady zvítězíme, můžeme soupeři odskočit ještě víc. Bohužel zápas nám nevyšel. Neproměnili jsme dvě penalty, za brankářem Kubou Svobodu, který v předcházejících zápasech chytal velice dobře, jdou tři góly. Na vedoucí dvojici nyní ztrácíme bod. Musíme se z toho poučit. Před sebou máme dost zápasů na to, abychom se na první místo zase vrátili. Byla to ukázka toho, jak kluci k tomu při obranných věcech nebo při penaltách přistupují. Udělali jsme individuální chyby, kterých se musíme příště vyvarovat. Dlouhodobě nám chybí útočníci Galetka s Galusem, ale to není žádná omluva. O místo v kádru se musí rvát i další hráči. Přesně tyto zápasy s těžkými soupeři jsou pro nás důležité.“

Branky: 20. Sopůšek, 54. Sopůšek, 68. Sopůšek, 83. Dohnal, 46. Zelinka - 85. Žiška

MORKOVICE - ŠTÍTNÁ N. VL. 2:1 (1:1)

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „V úvodu jsme nechali soupeři více místa, ten toho využil a šel do vedení. Tato facka nás nastartovala k dobrému výkonu. Na příhře hodně pomohl ve 20. minutě příchod Kapounka. Díky dobrému pohybu jsme Štítnou přehrávali a po půlhodině, když Oplt přehodil brankáře, jsme zaslouženě vyrovnali. Rozhodnutí přišlo v 67. minutě, kdy Večerka využil dobře zahranou standardku Knapem a dal vítězný gól. Hosté ve druhém poločase hrozili hlavně z dlouhých autů, které jsou pro bránění nepříjemné. Vítězství je zasloužené, ale zejména výkon v prvním poločase jsme měli potvrdit góly a tím si ušetři nervy.“

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „Po vedoucím gólu jsme přestali hrát a mysleli, že to půjde samo. Domácí naši pasivitu potrestali vyrovnávací brankou a po přestávce otočili skóre na svou stranu. My jsme zvýšili aktivitu, podařilo se nám vyrovnat, ale rozhodčí bohužel branku neuznal. Ze závěrečného tlaku jsme už nic nevytěžili, a tak se Morkovičtí radují z prvního vítězství v soutěži.“

Branky: 33. Oplt, 67. Večerka - 11. Vaculík.

BORŠICE - LUHAČOVICE 0:3 (0:1)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „Zápas jsme zvládli velmi dobře takticky. Dobře jsme bránili a vyráželi do nebezpečných protiútoků. Jeden takový využil ve 25. minutě George, kdy se přesně trefil pod břevno. Do poločasu jsme měli ještě několik příležitostí, ale chyběla nám přesnost v zakončení. Soupeř hrozil především ze standardních situací. Ve druhém poločase jsme pokračovali v dobře organizované defenzívě a stále více jsme chodili do otevřené obrany domácích. V 64. minutě se prosadil křižnou střelou Kořenek. Vydařený výkon ještě podtrhl v 85. minutě hezkou střelou Bulejko. Vyhráli jsme zaslouženě.

Branky: 25. Danquah, 64. Kořenek, 85. Bulejko.