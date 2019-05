Lukáš Motal, asistent trenéra Skaštic: „Těžké utkání, které pro naše mužstvo nakonec dopadlo dobře. Soupeř po celý zápas dobře bránil. Ale i přesto jsme si dokázali vypracovat gólové příležitosti, ale v koncovce jsme se docela trápili. Když už se nám podařilo dostat do vedení, tak jsme si nepohlídali rohový kop a soupeř vyrovnal. Už to vypadalo, že si poprvé v sezóně vyzkoušíme penalty. Ale zápas rozhodl v poslední minutě Mynarčík, který si naskočil na centr a tvrdou hlavičkou rozhodl o naší výhře. Hráče chválím, že se o výhru rvali až do posledních vteřin a nakonec se jim to vyplatilo.“

Ida Olšová, sekretář Bystřice p. H.: Bystřice i přesto, že hrála většinu zápasu bez přísně vyloučeného Ondrouška, měla proti Skašticím remízu na dosah. Naši hráči začali dobře a měli i dvě možnosti k zakončení. Po vyloučení, ve 37. minutě, se hra zlomila, domácí v početní převaze získali převahu a hrozili především akcemi z pravé strany. Naši hráči poctivě a zodpovědně bránili a možné šance soupeře jsme vždy odvrátili. Až v 71 minutě dosáhli domácí snadnou vedoucí branku dorážkou Sovy. Po obdržené brance naši hráči hru otevřeli a v 82. minutě po rohovém kopu vyrovnal Juráň. Když už jsme mysleli, že vydřenou remízu uhájíme, využil Mynarčík poslední možnosti v nadstavení a po rohovém kopu vstřelil vítězný gól domácích. „

Branky: 71. Sova, 90. Mynarčik - 82. Juráň. Rozhodčí: Smýkal, 100 diváků. Skaštice: Večeřa – Bubla L., Janalík, Motal, Batík L. – Vymětal R. (66. Mynarčík), Zavadil, Frýdl R., Gojš (88. Menšík), Sova (79. Frýdl M.) – Konečník.

NEVŠOVÁ - HLUK 3:2 (1:0)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Úvod patřil nám, zaskočili jsme soupeře rychlou brankou. Hosté se ale otřepali rychle a byli velmi aktivní a mohli do poločasu vyrovnat. To se jim také podařilo hned v úvodu druhého a následně přidali i další trefu. Branka nás nakopla k větší aktivitě a dokázali jsme po chvíli srovnat z rohového kopu. Zápas se rozhodl v 90 minutě kdy vymetl šibenici hostujícího gólmana podruhé v zápase Václav Tomšů. Upřesňuji pro hosty, že se jedná o odchovance fotbalu v Nevšové, který zde působí s výjimkou svého půlročního hostování v divizi cca 15 let v mužském fotbale a prošel s Nevšovou cestu od III třídy až do krajského přeboru.“

Antonín Zlínský, člen Hluku: Úvod byl hodně nešťastný. Na chvilku zůstal Tomšů volný a už to v 5. minutě Nevšová vedla. Potom jsme hru nejen vyrovnali, ale byli fotbalovější, ale zakončení je bídné. V dobré šanci byl Kukla, potom Galuška a také Mira Machala. Je to však hodně kostrbaté v pokutovém území soupeře. PPo přestávce se obraz hry nezměnil. Hráli jsme technicky dobře, ale stále jsme se nemohli prosadit. Až přišla 53. minuta, kdy se Zálešák velmi dobře uvolnil v pokutovém území, krásně přihrál Kuklovi - 1:1. V 65. minutě jsme už vedli. To Galuška z levé strany přelobovál brankáře - 1:2. Ale neradovali jsme se dlouho. Po rohovém kopu domácích naše obrana neuhlídala kapitána Beňa, který jako na podzim mířil přesně. Měli jsme pár dobrých akcí, domácí hlavně zásluhou Mujkoše byli ze středu pole nebezpeční, protože vše směřovalo na střelce Tomšů. Obrana ho však dobře hlídala. Až přišla 90. minuta – místo odkopu jsme ztratili balon, který směřoval na levou stranu k Tomšů, který trefil vinkl branky – 3:2. Přestože jsme byli fotbalovější a měli více šancí, nebyli jsme tak produktivní jako domácí, kteří mají některé hráče, hlavně Slováky, nadstandardní.“

Branky: 5. a 90. Tomšů, 68. Beňo - 53. Kukla, 65. Galuška. Rozhodčí: Ševčík, 71 diváků. Hluk: Šícha - Otrusiník, Zalubil, Machala A., Galuška, Mira Machala, Botek (Martiš), Horníček, Zálešák, Kukla, Hančík (Machala Jan).

HOLEŠOV - BORŠICE 3:1 (3:1)

Milan Roubalík, předseda Holešova: „Do zápasu jsme šli, že chceme dát rychlou branku,což se nám i podařilo. Poločas jsme vyhráli sice 3:1 ale skóre mělo být větší. Ve druhém dějství to byl festival zahozených šancí z naší strany,soupeře jsme ale k ničemu vůbec nepustili,tak výsledek zůstal stejný.

Kluci teď mají sérii a v té chceme pokračovat až do konce sezony. Náš cíl je skončit do 5 místa v tabulce.“

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Pořád se snažím probudit ze zlého snu. Dopoledne Bělaška oznámil, že končí kariéru, druhý stoper Malý dorazil z Prahy až na 20. minutu zápasu. K tomu přidejme dvě zranění. Po půlhodině tak bylo po zápase, těžce jsme se srovnávali se vším. Na druhou stranu byl Holešov po Juřince druhý nejslabší tým, se kterým jsme se na jaře utkali. Být zde kompletní, vraceli bychom se se třemi body.“

Branky: 3. a 9. (pen.) Olša, 30. Čep - 43. Růžička. Rozhodčí: Surovec, 110 diváků.

PROVODOV - MORKOVICE 4:5 (2:0)

Josef Rak, trenér Provodova: „Hrálo se velmi kvalitní utkání, v němž nebylo nouze o velmi zajímavé momenty. Nejprve dominovali domácí pak zase velmi dobře hrající hosté. Provodovští šli do vedení už v desáté minutě, kdy míč do sítě dorazil Laciga. A ten samý hráč po pěkné individuální akci golem do šatny zvýšil na 2:0. Když zvýšil Gargulák na začátku druhého poločasu na 3:0, zdálo se být rozhodnuto. Hosté korigovali po rohovém kopu. Domácí se vzchopili ještě k jedné fotbalové akci, na jejímž konci byl v 66. minutě Chalupa. Od té chvíle jsme úplně přestali hrát, jako by bylo rozhodnuto a na hřišti začalo být jen mužstvo. Morkovicím se začaly dařit kombinace a vytvořili si tlak, který korunovali v snížením v 80. minutě. Bohužel ani na toto varování jsme nereagovali a po chybě gólmana jsme hostům věnovali třetí branku. Hosté polití živou vodou se ještě dvakrát dostali do zkoprnělé domácí obrany a dokonali obrat, jaký se dlouho nevidí. Hosté ukázali, že se vyplatí hrát až do konce. My si tuhle situaci musíme vyříkat, to by se tak zkušenému mužstvu nemělo stát.“

Radek Barnet, trenér Morkovic: „Tohoto vítězství v Provodově si cením. Utkání se pro nás nevyvíjelo příznivě. Poločas jsme prohráli 0:2. Začátkem druhé půle jsme obdrželi třetí branku po naší ztrátě míče. Podařilo se nám sice vstřelit branku, ale soupeř odskočil a opět zvýšil skóre na 4:1. Do konce zápasu chybělo deset minut a nám se podařilo neskutečným způsobem zvrátit stav utkání. Musím pochválit všechny hráče za to, že se jim neskutečným způsobem podařilo zvrátit stav utkání a zisk tří bodů obrátit na naši stranu. Ukázali tak týmovou součinnost, vůli a morálku!“

Branky: 10. a 42. Laciga, 46. Gargulák, 66. Chalupa - 59. Jablunka, 80. Judas, 83. Zápařka, 85. Oplt, 90. Tesař. Rozhodčí: Kotačka, 65 diváků.

VEL. KARLOVICE - BRUMOV 1:2 na pen. (0:0)

Jaroslav Valián, předseda Velkých Karlovic: „Od počátku bylo zřejmé, že moc fotbalové radosti oba týmy nepředvedou. Jako by je utkání moc nezajímalo, nevytvářeli si brankové příležitosti a tak se povětšinou hrála mezi oběma šestnáctkami. Hosté šli do vedení a když domácí vyrovnali pokračoval zápas v neduživém tempu k penaltovému rozstřelu. Domácí hned první penaltu zahodili a když ještě v poslední sérii trefili domácí tyč brali hosté za bezchybnou střelbu penalt druhý bod. Popravdě měli domácí v závěru základní hrací doby ještě dvě či tři šance na skórování, ale fotbalový bůh chtěl prostě plichtu. Celkové moc slabý fotbal, bez jiskry, bez nápadu.“

Zdeněk Žáček, asistent trenéra Brumova: „Od začátku jsme byli aktivnější. Dostávali jsme se do gólových příležitostí, bohužel tak jak je již v posledních zápasech tradicí, jsme ani jednu nevyužili. Ty největší měl M. Kubiš, který postupoval sám na brankáře, ale minul a D. Juřica, kdy z trestného kopu nastřelil tyč. Ani po přestávce se naše hra nezměnila. V 55. minutě J. Kolínek zahrával standardní situaci a L. Křivánek hlavou překonal brankáře. Od této chvíle domácí hru vyrovnali, nastřelili tyč, ale i my jsme se po rychlých protiútocích dostávali do vyložených šancí, které zlikvidoval brankář Karlovic. V 70. minutě po zaváhání naší obrany odcentroval z pravé strany Škrobák a nikým neatakovaný Pavelka hlavou vyrovnal stav zápasu na 1:1. Do konce to byl spíš boj než fotbal a tak opět muselo rozhodnout střílení penalt. Tentokrát jsme byli při střílení pokutových kopů šťastnější.“

Branky: 70. Pavelka - 55. Křivánek. Rozhodčí: Mičkal, 130 diváků. Brumov: R. Smolík – M. Dano, M. Chovanec, T. Kolouch, M. Kubiš, D. Juřica, D. Kocourek, J. Fojtík, O. Novák, L. Křivánek, J. Kolínek. Střídali: J. Bůbela, T. Pjajko.

BAŤOV - JUŘINKA 4:1 (2:1)

Hynek Bršlica, vedoucí týmu Baťova: „Po opatrném začátku jako první překvapivě zahrozili hosté, když jejich šance skončila na břevnu Vitáskovy branky, vzápětí dokonce dostali míč do naší sítě, naštěstí byl ale máván ofsajd. To domácí probralo a oplatili stejnou mincí, nejprve Sotolář svůj průnik zakončil střelou do tyče, další akce již však byla pro Baťov úspěšná, když Ondráš vybojoval u rohového praporku míč a jeho centr zužitkoval Adam Bršlica. Z vedení se však domácí neradovali dlouho, hned za tři minuty se po brejku prosadil Vavřík a bylo vyrovnáno. Baťov se s tímto stavem nehodlal smířit a za další čtyři minuty se Dvořáčkem dostal opět do vedení, které vydrželo až do konce poločasu. Jestliže v první části působil Baťov ospale a rozpačitě, do druhé nastoupil přecejen o něco aktivněji a dostával Juřinku pod tlak, ta ovšem využívala nepřesnosti ve hře domácích a vytvořila si několik šancí. V 69.minutě přišla rozhodující akce utkání, Adam Bršlica se po rychlé akci prosadil podruhé a vnesl na domácí kopačky více klidu. Když potom za dalších pět minut vstřelil Kuba Kadlec svůj premiérový gól za muže, bylo o výsledku definitivně rozhodnuto.

Norbert Škorňa, kapitán Juřinky: „Po delší době připomínala naše hra fotbal. Snažili jsme se držet míč a kombinovat. Odměnou bylo nastřelené břevno a branka, která bohužel nebyla pro sporný ofsajd uznána. Domácí tak skórovali jako první, my jsme srovnali, soupeř si však do poločasu vzal vedení zpět. Druhý poločas jsme začali opět aktivně, byli jsme na míči, ale naše akce končily před šestnáctkou. Domácí poté vstřelili dvě branky a bylo po zápase. Nicméně bych chtěl kluky pochválit za chuť a aktivitu, s kterými odehráli zápas. Na to, že se někteří spoluhráči na nás vykašlali a dohráváme s torzem týmu, to z naší strany nebylo špatné utkání.“

Branky: 24. a 69. Bršlica, 31. Dvořáček, 74. Kadlec - 27. Vavřík. Rozhodčí: Ambroz, 75 diváků. Baťov: Vitásek R.(B) - Bršlica P., Novák, Sotolář (64. Kadlec), Kopřiva, Ondráš, Dvořáček, Skyba (88. Plechač), Zapletal M., Bršlica A.(78. Štefka J.), Vitásek M. Juřinka: Nosálek - Olšovský, Krajča, Šobora (76. Holáň), David, Škorňa, Macíček, Vavřík, Fröhlich, Hyrník, Šnajdr.

ŠTÍTNÁ N. VL. - LUHAČOVICE 1:0 (0:0)

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Potvrdilo se, že na Štítnou neumíme. V prvním poločase to byla oboustranná holomajzna. Ve druhé půli jsme začali dobře, ale vyložené šance neproměnil Pavlíček, Postava, Červenka Š. a Talaš. Tam jsme si utkání pravděpodobně prohráli. Je to pro domácí šťastné utkání.”

Branky: 78. Hnaníček (pen.). Rozhodčí: Schnürmacher, 150 diváků.

1. Skaštice 23 18 0 0 5 84:29 54

2. Luhačovice 23 15 13 2 3 62:22 53

3. Provodov 23 12 5 1 5 51:28 47

4. Brumov 23 13 1 4 5 49:32 45

5. Vel. Karlovice 23 11 1 4 7 47:42 39

6. Morkovice 23 10 4 0 9 61:53 38

7. Baťov 23 9 5 0 9 61:50 37

8. Holešov 23 9 3 3 8 37:32 36

9. Nevšová 23 8 1 6 8 57:50 32

10. Štítná n. Vl. 23 8 2 2 11 27:44 30

11. Bystřice p. H. 23 5 5 3 10 37:46 28

12. Hluk 23 4 1 6 12 28:49 20

13. Boršice 23 3 2 1 17 23:107 14

14. Juřinka 23 2 1 2 18 31:71 10