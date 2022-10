BORŠICE - BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 3:1 (3:0)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Utkání dvou rozdílných poločasů. V první jsme dominovali a během půl hodiny získali vedení 3:0. Kombinací jsme se dostávali do volných míst na stranách hřiště, kdy následovaly dobré centry na nabíhající hráče, kterých bylo v šestnáctce soupeře dostatečné množství na to, aby vytvořili tlak na míč. Do druhé půle jsme vstoupili uspokojení náskokem a soupeř nás začal svou chutí a důrazem přehrávat. Dostával se do šancí, které likvidoval Janečka a obětavá obrana. Trvalo nám dvacet minut, než jsme se z toho dostali. Ke snížení došlo minutu před koncem. Vyhráli jsme zaslouženě, jen nejsem spokojený z přístupem ve druhé půli. Svou laxností jsme dali příležitost soupeři, aby se nadechl a utkání nám zkomplikoval.“

Roman Ondroušek, trenér Bystřice p. H.: „Jak z pracovních a tak zdravotních důvodů nám chybělo pět hráčů. Navíc jsme opět nechytli začátek a lacinými ztrátami na krajích obrany jsme ve 25. minutě prohrávali 0:3. Pak jsme se probrali, začali hrát a do přestávky jsme zahodili dvě slibné příležitosti. Do druhého poločasu jsme zariskovali, vsadili na hru na tři obránce a i díky tomu jsme celý čas hráli na útočné polovině. Vytvořili jsme si nespočet šancí, ze snad sedmi velkých možností ne a ne dát góla. Až v záběru utkání nám to po standardce spadlo, ale na více nám scházel čas.“

Branky: 3. Stojaspal, 10. Ohnutek, 26. Ohnutek - 89. vlastní (Janečka).