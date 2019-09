Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Osmdesát minut jsme hráli v oslabení, ale tým a kabina ukázala, co v nich je. Smekám, před jejich výkonem, byl neuvěřitelný. I v deseti jsme prakticky soupeři nepůjčili balon. Ano, brankář Janečka nás třikrát podržel, ale my dalších pět šest vyložených šancí zahodili. Třebaže jsme opět nebyli kompletní, zejména Michal Cigoš byl k neudržení, soupeř s ním měl velké potíže. Na druhou stranu mě mrzí přístup rozhodčího Surovce, mezi nímž a našim nejzkušenějším hráčem Večeřou již od jara panuje velká antipatie. To pocítil hned v úvodu přísným rychlým vyloučením po 11 minutách hry, kdy se navíc hlavním sudím nechal vyprovokovat.“

Jindřich Lehkoživ, trenér Bystřice p. H.: „Hned v úvodu zápasu byl vyloučen domácí hráč. Paradoxně nám výhoda jednoho hráče ublížila a vyloučení soupeře nakoplo a vyburcovalo k bojovnému výkonu. V zakládání akcí jsme ztráceli spoustu míčů a dávali jsme tak protivníovi možnost k rychlým brejkům. V prvním poločase dokázali domácí dvě nabídnuté příležitosti využít a zaslouženě vedli 2:0. Po přestávce jsme chtěli se zápasem něco udělat, přešli jsme na hru se třemi obránci a na hrot jsme ke Krajcarovi vysunuli Juráně. Bohužel po další naší chybě jsme inkasovali třetí branku. Nám se podařilo snížit v 70. minutě po standardní situaci Juráněm, ale to bylo z naší strany všechno. I když jsme Boršice zatlačili a vytvořili si nějaké šance, tak soupeř byl stále nebezpečný z brejků a dvakrát nás podržel brankář Juřík. Pokud budeme dělat takové chyby a ztrácet tolik míčů, tak budeme body sbírat těžko.“

Branky: 36. Janík (pen.), 40. Cigoš, 49. Ohnutek - 63. Juráň. Rozhodčí: Surovec, 150 diváků

ŠTÍTNÁ N. VL. - MORKOVICE 2:5 (2:1)

Radek Barnet, trenér Morkovic: První poločas nebyl z naší strany dobrý, neplnili co, jsme si řekli. Na začátku jsme neproměňovali šance, naopak dvě jednoduché ztráty míčů zajistily vedení soupeři. Druhý poločas začal velkou šancí protivníka a dobrým zákrokem gólmana Jarky. Z následného tlaku jsme se dočkali vyrovnání a o deset minut později obratu. Zaslouženou výhru jsme zvýraznili v závěru.

Branky: 39. Hrnčiřík, 41. Hnaníček - 29. Tesař, 67. Judas, 78. Knap, 80. Oplt, 90. Kapounek. Rozhodčí: Rybka, 120 diváků.

SLUŠOVICE - PROVODOV 1:5 (1:0)

Michal Klimt, kapitán Slušovic: „Začátek byl velmi opatrný, rozruch přinesla až 15. minuta, kdy náš Poslušný zatáhl za dres v náběhu Ulmana a rozhodčí ukázal přísnou červenou kartu. Tato situace tak dala ráz celému utkání. Hostující tým měl tím pádem 75 minut početní výhodu. My se museli pochopitelně zatáhnout a podnikat jen občasné rychlé kontry. Jeden takový vyšel na konci poločasu, kdy byl ve vápně faulován Klečka a Kvasnica se z penalty nemýlil. Vyrovnání přišlo v 67. minutě, kdy po rohovém kopu se hlavou nemýlil Huťka. Už předtím ale náš brankář dvakrát likvidoval vyložené šance soupeře. Šanci na bod vzala za své deset minut před koncem - z přímého kopu po obstřelení zdi přesně mířil Otépka. Poté jsme ještě vrhli všechny síly do útoku, ale zkušený soupeř dokonale trestal ještě třikrát.“

Josef Rak, trenér Provodova: „Po dvou porážkách jsme moc chtěli naplno bodovat. Utkání začalo opatrně z obou stran, přičemž pro domácí přišla pohroma po čtvrt hodině hry, kdy musel dosti přísně předčasně pod sprchy domácí hráč. Přitlačili jsme svého soupeře a dostali jej pod tlak, ale místo vstřelené branky šli do vedení Slušovičtí, což bylo pro nás nečekaná sprcha. V kabině jsme si připomněli, že musíme proti dobře organizované obraně Slušovic veteránem Dobešem hrát trpělivě přes standardky. Ujala se jedna v 67. minutě, kdy Huťka po rohu vyrovnal. Od té doby jsme vyvinuli neustálý tlak, jehož vyústěním byla bravurně provedena standardka Otépky. Domácí hru otevřeli a náš zkušený tým nasázel domácím ještě tři branky. Musím kluky pochválit za druhý poločas, že jsme bojovali a nakonec soupeře deklasovali. Tohle vítězství nám určitě zvedne svědomí a věřím, že už zase pojedeme po správné koleji.“

Branky: 44. Kvasnica (pen.) - 67. Huťka, 81. Otepka, 83. Hlobil, 86. Elšík, 88. Kovář. Rozhodčí: Bernatík, ČK: 15. Poslušný (Slušovice), 120 diváků.

V. KARLOVICE - NEVŠOVÁ 0:1 (0:0)

Jaroslav Valián, předseda Velkých Karlovic: „Ani napočtvrté se nám nepodařilo zvítězit. Prohloubily se tak rány, které těžce dopadají na náš klub. Hrajeme v obrovském útlumu, nic se nám nedaří a tak čekáme na okamžik, kdy se postavíme zase na vlastní fotbalové nohy. Musí to přijít, bohužel nikdo neví, zda to bude již o tomto víkendu v Provodově, kde se body získávají velice těžko. Nedaří se nám herně ani střelecky a tím je položen základní kámen nedůvěry ve vlastí fotbalové schopnosti. Ale nevzdáváme to, jedeme dál, ono se to musí zlomit.“

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „V důležitém zápase jsme vybojovali vítězství, které se ale nerodilo lehce. První půle byla vyrovnaná, více šancí skórovat měli ale domácí. My spíše trpělivě čekali na brejk, či standardní situaci.V druhé půli jsme přečkali úvodní pětiminutový nápor a postupně se dostávali do tlaku my. Nejdříve Vašek Tomšů orazítkoval z přímého kopu břevno, následně pak po spolupráci s Milanem Mujkošem skóroval, když se dokázal prosadit mezi dvěma beky. I nadále jsme byli aktivnější, ale Karlovičtí nám již zvýšit vedení nedovolili, kdy se do šancí dostali Stratený nebo Vašička. Hráčům patří díky za bojovný a kolektivní výkon.“

Branka: 61. Tomšů. Rozhodčí: Kotačka, 50 diváků.

HOLEŠOV - NEDAŠOV 3:0 (0:0)

Petr Křížek, asistent trenéra Holešova: „Zaslouženě jsme vyhráli, současně musím pochválit nováčka, který hrál dobře. V prvním poločase jsme i my vyprodukovali pár chyb, ale po přestávce už byl duel v naši režii a po dvou gólech Uličného bylo rozhodnuto. Kluci zatím hrají pěkně a zodpověděn, současně ale musíme zůstat nohama pevně na zemi.“

Radek Cícha, kapitán a sekretář Nedašova: „První poločas jsme dokázali odolávat soupeřovým útokům, ale vstupem do druhé půle nás Holešovští začali čím dál více rozebírat. Projevilo se i to, že nám kvůli zranění chyběli důležití hráči ze základní sestavy. To nemění nic na tom, že soupeř byl aktivnější a ve druhé půli nás přejel. Nedařily se nám zachytávat jejich náběhy z lajen, odkud servírovali míče do vápna. Každý takový míč je nebezpečný. Nedokázali jsme udržet míč déle na svých kopačkách a tím pádem se nám hned vracel do obrany. Soupeře bych chtěl pochválit za výborný výkon.“

Branky: 49., 86. Uličný, 82. Chudárek. Rozhodčí: Ambroz, 128 diváků.

KVASICE - LUHAČOVICE 5:0 (0:0)

Petr Blaha, trenér Kvasic: „První půlku se hrál vyrovnaný fotbal. My jsme se dostali do dvou slibných šancí, ale neuspěli. Soupeř dobře bránil, byl na nás připravený. Dopředu se ale také nedostal do větší příležitosti. Ve druhé půli nám pomohl první gól, těžko říci, zda byl či nebyl z ofsajdu. Dostal nás do hry, navíc po prostřídání se naše hra ještě stupňovala a pak již byli jasně lepší. Klidně jsme mohli dát i více branek. A že jsme adept na postup? Dobře se to poslouchá, ale po povedeném začátku může přijít útlum, který jsme již zažili na jaře. Tým má na to, aby hrál na špici, do 5. místa, ale jdeme do sezony bez nervů a přehnaných ambicí.“

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Ve vražedném teplém počasí jsme nezvládli druhý poločas. Prohráli jsme hned z několika příčin, které si rozebereme. Druhý poločas byl soupeř lepší. Po dvou obdržených brankách jsme odešli nejen fyzicky, ale hlavně i morálně. Kvasice jsou pro mě adeptem na postup!“

Branky: 54., 58., 75. Vojtášek, 65. Neubert, 69. Zapletal. Rozhodčí: Stodůlka, 200 diváků.

BAŤOV - NAPAJEDLA 3:1 (1:1)

Miroslav Sečeň, trenér Baťova: „Samozřejmě nás výhra těší, ale musím smeknout klobouk za první poločas soupeře - hrál vynikajícím způsobem a my jsme byli nemile překvapeni jejich aktivním pojetím. V první půli nám ubíraly síly naše nepřesnosti a svazovala nás nervozita. O přestávce jsme si řekli, že to je o hlavě, že se musíme zklidnit a dát to na zem, vykrýt střed pole, což se nám postupně začalo dařit a výsledek přišel. Jsme spokojeni!“

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Utkání jsme prohráli ve druhém poločase. V prvním dějství jsme byli domácím vyrovnaným soupeřem. Naše dvě gólové šance zůstaly opět nevyužity, a proto se odcházelo do kabin za stavu 1:1, když jsme inkasovali ze standardní situace a za nás skóroval Dvořáček. Ve druhé půli byli Baťovští kombinačně lepším mužstvem a zaslouženě vyhráli.“

Branky: 20. Kašík, 52. Ondráš, 67. Krajča - 38. Dvořáček. Rozhodčí: Zicháček, 220 diváků.

1. Kvasice 4 4 0 0 0 13:1 12

2. Holešov 4 4 0 0 0 11:2 12

3. Luhačovice 4 3 0 0 1 14:8 9

4. Baťov 4 3 0 0 1 10:7 9

5. Morkovice 4 2 1 0 1 11:7 8

6. Provodov 4 2 0 0 2 10:8 6

7. Nedašov 4 2 0 0 2 7:7 6

8. Boršice 4 1 1 0 2 7:9 5

9. Bystřice p. H. 4 1 1 0 2 6:8 5

10. Nevšová 4 1 1 0 2 4:6 5

11. Napajedla 4 1 0 0 3 4:8 3

12. Slušovice 4 0 0 2 2 5:10 2

13. Štítná n. Vl. 4 0 0 2 2 8:17 2

14. V. Karlovice 4 0 0 0 4 2:14 0