Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „Do zápasu jsme vstoupili aktivně a úvodních 25 minut jsme soupeře tlačili, ten se nedostal za polovinu. Kopali jsme 10 rohů, ale zde nám na standardky citelně chyběl Krajcar, který se zranil při rozcvičce. Poté se hra srovnala. I po přestávce jsme pokračovali v aktivitě, až do 67. minuty, kdy byl vyloučen Bočan. Poté se kluci semkli, makali a v 10 hráčích hráli lépe, než v plném počtu. Byl jsem na kluky hrdý, bohužel ze tří šancí, které kluci připravili útočníkovi Olegovi, jsme nedali ani gól. Hosté měli jednu příležitost, kterou naštěstí gólman Janalík zneškodnil. Na týmu jsem cítil obrovskou touhu vyhrát, v deseti bod bereme, třebaže na druhou stranu jsem trochu zklamáni. Potřebovali jsme totiž vyhrát…“

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Prvních dvacet minut byli domácí lepší, zatlačili nás a zahrávali několik rohů po sobě, ze kterých však nic nevytěžili. Z tlaku jsme se dokázali vymanit až po půlhodině hry a zápas se vyrovnal. V druhé půli jsme hráli aktivněji, dokázali jsme rychleji přecházet do brejků, ale za stálého deště se stal terén nevyzpytatelným. V 60. minutě byl vyloučen domácí hráč za surovou hru, ale Bystřice i tak dokázala bojovat a v poli to znát nebylo. V závěru jsme se mohli ujmout vedení, ale gólman Janalík podržel domácí. Stejná situace se zopakovala na druhé straně, kdy pět minut před koncem nás podržel náš gólman Olda Zámorský, kdy zneškodnil vyloženou šanci domácích. Remíza odpovídá předvedené hře obou týmů.“

NAPAJEDLA - FRANC. LHOTA 2:0 (1:0)

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „Od začátku bylo vidět, že jsme jasně lepší. Také nám pomohl kuriózní vlastní branka soupeře. Sportovně musím ale uznat, že soupeř hrál pozorně v obraně a vyrážel do nebezpečných brejků, kde naše obrana musela být hodně pozorná. Také se nám zase ukázalo, jak těžké je pro nás vstřelit soupeři branku presto, že šancí na vítězství větším rozdílem bylo dost. Díky klukům za to, že i s touhle situací se umíme porvat.“

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Očekával jsem od nás na parádní trávě větší aktivitu. Místo toho jsme odolávali tlaku a standardkám domácích a míče spíše jen odkopávali. Do vedení se dostali domácí šťastně po našem výstavním vlastenci. Po změně stran jsme udělali změny v sestavě, začali více kombinovat, ale udeřila opět – z brejku – Napajedla. Porážka mě mrzí, hlavně za bojácný úvod.“

Branky: 34. vlastní (Filák), 58. Krajča.

KVASICE - OSVĚTIMANY 4:0 (3:0)

Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic: „Narazili jsme zatím na nejsilnějšího soupeře jara. Tým Osvětiman od úvodních minut na nás nastoupil vysokým presingem a hlavně celý první poločas se s námi opravdu snažil hrát otevřenou partií. Musím se přiznat, že nám to vyhovovalo a díky tomu jsme dokázali vytvořit spoustu rychlých protiútočných situací. Ve 13. minutě po nacvičeném signálu z rohového kopu jsme otevřeli skóre nádhernou brankou Dominika Drápala. Ve 40. minutě po individuální akci Ondry Berčika skóroval na 2:0 akrobaticky Tomáš Strašák a ve 44. minutě zvýšil na 3:0 po další rychlé pohledné kombinaci Jirka Sigmund. V druhé půli jsme v 68. minutě předvedli další rychlý protiútok a Jirka Sigmund svou druhou brankou v utkání uzavřel skóre. Musím kluky pochválit za výborný přístup a všichni už se těšíme na zápas jara, který odehrajeme v sobotu v Hrachovci.“

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „Kvasice ukázaly, že jsou kvalitní mančaft a s postupem do divize to mohou svojí fotbalovosti myslet vážně. Zápas jsme si prohráli vlastními, individuálními chybami.“

Branky: 13. Drápal, 42. Strašák, 45. Sigmund, 68. Sigmund.

ŠTÍTNÁ N. VL. - HRACHOVEC 0:2 (0:1)

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „Hosté byli od začátku více na míči a svou aktivitu zužitkovali po čtvrthodině ve vedoucí gól a nato vzápětí nevyužili další šanci. My se začali postupně osmělovat a na konci poločasu zahodili velkou šanci na srovnání. Ve druhé půli jsme chtěli výsledek otočit, jenže chvíli po změně stran přišel špatný odkop a hosté z 25 metrů vymetli šibenici. Tato branka nás nesložila a stále jsme se snažili o kontaktní gól, ale dnes nám nebylo přáno, jelikož jsme své tři velké možnosti ke vstřelení branky nevyužili.“

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Díky výborné hře středové řady jsme byli v prvním dějství lepší a brzy šli do vedení, škoda, že Žák nepřidal druhý gól. Domácí do přestávky měli dva závary, které jsme ustáli. I po změně stran jsme kontrolovali hru a rychle jsme zvýšili vedení po střele do šibenice. Domácí bojovali, dokonce trefili tyč, ale více jsme soupeři nedovolili a brali všechny body zaslouženě.“

Branky: 15. Vrána, 49. Heřmánek.

LUHAČOVICE - BRUMOV 2:1 (2:0)

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „Utkání moc krásy nepřineslo. Začátek zápasu nám úplně nevyšel. Nebyli jsme aktivní a nedokázali jsme podržet míč. Hosté byli častěji na míči. Co jsme dokázali ale využít tak byly chyby v hostující obraně. Jak už při první brance Štěpána Červenky tak i při druhé, kdy si obránce Brumova dal vlastní gól. Do poločasu jsme mohli přidat třetí trefu ale tentokrát Š. Červenka ve vyložené šanci nedal. Druhý poločas jsme bohužel pokračovali ve špatné kombinaci. Soupeř v 58.min vstřelil kontaktní branku. Naštěstí jsme v závěru přežili všechny závary před naší brankou a tak tři body zůstaly doma.“

Alois Kachlík, trenér Brumova: „

Branky: 24. Červenka, 33. vlastní (Grygar) - 58. Kubiš.

BORŠICE - SLUŠOVICE 1:1 (1:0)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „

Michal Klimt, vedoucí týmu Slušovic: „Nakonec zřejmě spravedlivá dělba bodů, i když vyložených šancí jsme měli více než domácí. Za nás ale bohužel špatné řešení klíčových šancí, kterých bylo poměrně hodně. Neměli jsme klid na míči, zakončení jsme řešili zbrkle a nepřesně. Pozitivum je, že jsme se do šancí dostali a obrana působila kompaktním dojmem!“

Branky: 19. Cigoš - 48. Antolák.

MORKOVICE - SP. HLUK 2:3 (1:1)

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Celý zápas svou kvalitou určitě převýšil úroveň krajského přeboru. Proti vedoucímu týmu soutěže jsme zahráli velmi dobře, ale se smolným koncem. První poločas byl vyrovnaný a tomu odpovídal i stav 1:1. Začátkem druhé půl nás Žourek po individuální akci poslal do vedení. Poté jsme měli několik příležitostí soupeři ve skóre odskočit, ale i takový střelec, jako je Mára Oplt, vyšel naprázdno. Hosté se tlačili do útoku a v 84. minutě Uhlíř po rohovém kopu srovnal na 2:2. I po vyrovnání jsme se snažili útočit a získat tři body. Rozhodující moment přišel ve třetí minutě nastavení, kdy úplně poslední souboj před naší brankou jsme nezvládli, a průser byl na světě! Remízu by respektovali Hluk i Morkovice.“

Václav Uhlíř, trenér Sp. Hluk: „Vítězství v Morkovicích si moc vážíme, protože bylo vydřené a stálo nás dost sil. Domácí na jaře podávají dobré výkony a i v zápase proti nám dokázali, že mají silnější tým než v podzimní části sezony. Nám se nepodařily začátky obou poločasů, ve kterých jsme po chybách v defenzivě inkasovali. Hráči ukázali velký charakter, kdy i přes nepříznivý vývoj zápasu bojovali až do konce a byli za to odměněni otočením výsledku, kdy se nám podařilo rozhodnout v nastavení.

Branky: 21. Knap, 47. Žourek - 14. Dohnal, 84. Uhlíř, 93. Matejka.