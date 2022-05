Roman Kučerňák, trenér Valašské Polanky: „Soupeř zúročil úvodní tlak, kdy jsme si po centru dali vlastní gól. Po inkasované brance jsme hru srovnali a do 65. minuty viselo ve vzduchu vyrovnání. Poté jsme domácí uklidnili vlastní chybou na naší šestnáctce při odkopu od brány. Šli jsme do rizika s tím něco udělat a soupeř nás potrestal dalšími dvěma brejky. O víkendu to byl minimálně do druhé branky oboustranně velmi kvalitní fotbal. Soupeř vyhrál zaslouženě.“

Branky: 14. vlastní (Punčochář), 66. Oplt, 77. Večerka, 86. Frgál.

NEVŠOVÁ - NAPAJEDLA 1:0 (0:0)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Odehráli jsme kvalitní utkání, které nám přineslo důležité tři body. Přestože jsme hráli od 35. minuty oslabení, dokázali jsme zvítězit. Ve zápase nás podržel gólman Jirka Kiza a také bojovný a kompaktní výkon všech hráčů.“

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Utkání jsme si prohráli sami… Od začátku jsme byli sice lepším mužstvem, dařila se nám kombinace, vytvářeli jsme si i gólové situace, jenže ta koncovka!!! Na konci prvního poločasu byl vyloučený domácí fotbalista, takže jsme do konce utkání měli výhodu jednoho hráče, bohužel se nám i tak nepodařilo skórovat. Hráči Nevšové bojovali, hráli obětavě a když se jim po naší hrubé chybě podařilo dát gól, bylo velice těžké se dostat do dobře pracující přehuštěné obrany. Bohužel odjíždíme bez bodu.“

Branka: 55. Tomšů.

V. KARLOVICE - BAŤOV 1:5 (1:2)

Petr Zapletal, trenér Baťova: „Podali jsme solidní výkon a zaslouženě zvítězili. Již v úvodu jsme šli do dvoubrankového vedení díky brankám Pavla Tkáče. I přes snížení domácích brankou Škrobáka jsme v poli hru kontrolovali a vytvářeli si šance ve kterých jsme bohužel nebyli efektivní. Střelecky jsme se více prosadili až ve druhém poločase a utkání dotáhli do vítězného konce.“

Branky: 30. Škrobák - 7., 12., 55. z pen. a 60. Tkáč, 70. Šiška.

SLUŠOVICE - BRUMOV 2:1 (1:0)

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Chtěli jsme se vrátit na vítěznou vlnu a odčinit prohru s Baťovem. Zpočátku to bylo opatrné s minimem šancí na obou stranách. Scházela nám ale větší přesnost ve finální části a tak se nedařilo vytvářet si dobré střelecké příležitosti. Přesto se nám podařilo jít do vedení, kdy po důrazu Kvasnici nejprve neprotlačil míč do sítě Smilek, ale odražený míč pohodlně vrátil míč do sítě Kvasnica. Po přestávce mohl hned 46. minutě naše vedení zvýšit Klečka, ale povedlo se to až Železníkovi, který krásným volejem nedal hostujícímu brankaři šanci. No a pak následovalo naše tradiční trápení a zdramatizování zápasu. Po naší chybě před šestnáctkou se trefil krásnou střelou hostující Kubiš a pak, po naší špatné rozehrávce, mohli brumovští dokonce vyrovnat. Naštěstí se jim to nepovedlo a tak bereme všechny tři body.“

Lukáš Juřica, vedoucí týmu FC Brumov: „Začali jsme aktivně a prvních dvacet minut jsme byli jasně lepším týmem, bohužel první šance domácích skončila v naší síti. Po obdržené brance jsme úplně zbytečně vypadli z tempa a hra se vyrovnala. Do druhého poločasu šli hráči s cílem vrátit se ke hře z úvodu utkání, a to se nám dařilo. Osudový okamžik přišel po hodině hry, kdy jsme hodně laxně přistoupili k rohu domácím, kteří rychle rozehráli a zkušený Železník se nemýlil. Do hry nás vrátil o pár minut krásnou střelou Matěj Kubiš. Posledních třicet minut utkání byla vidět na našich hráčích snaha srovnat výsledek a taky to tak mohlo dopadnout, ale pereme se na jaře s proměňováním šancí. Utkání by slušela remíza. Hráče musím za předvedený výkon pochválit, když se poučíme z chyb, tak věřím, že budou naše bodové zisky přibývat ve větším počtu.“

Branky: 23. Kvasnica, 58. Železník - 60. Kubiš.

ŠTÍTNÁ N. VL. - BORŠICE 5:1 (2:0)

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „Po třech nezdarech kluci konečně zabrali, evidentně navázali na sobotní výkon za barem na štítenské pouti. Kdybychom zahráli jako nyní, mohli bychom se s výjimkou Baťova a Slušovic rovnat každému. Hodně nám pomohl první gól, po kterém náš mladý tým si hodně dovolil a ukázal, co umí. Věřili jsme si, dohrávali pohledné akce. Naše výhra mohla být ještě vyšší, zahodili jsme další dvě tutovky.“

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Chtěli jsme zvrátit negativní bilanci. Od začátku ale kluci neplnili předzápasové pokyny a dvakrát inkasovali. Naše hra se nijak zásadně nezlepšila, naopak soupeř nás měl nastudované. Náš projev byl dopředu bezzubý, po odchodu Večeři a zranění Víčka nám schází hrotový útočník. Soupeř všechny naše ataky odvrátil, až v samém závěru jsme výsledek korigovali.“

Branky: 66. a 74. Hrnčiřík, 3. Struhař, 21. Černý, 78. Malaník - 85. Býček.

NEDAŠOV - LUHAČOVICE 2:2 (0:2)

David Solař, trenér Nedašov: „Od začátku byla hra vyrovnaná, bez vážnějších šancí na obou stranách. Po půlhodině hry jsme inkasovali lacinou branku, a do poločasu jsme nabídli soupeři dvoubrankové vedeni. O přestávce jsme si vyříkali pár věcí a na hřišti už bylo od té doby jenom jedno mužstvo. Cely druhy poločas jsme tlačili soupeře a odměnou nám byly dvě vstřelené branky. Ještě jsme navíc zahodili pokutový kop. Na konci utkání jsme měli ještě závary před brankou, ale skóre se již nezměnilo. Bod nakonec bereme, hosty podržel výborně chytající gólman Švec.

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „Když vedete venku 2:0 v poločase, tak bychom to měli dohrát do výhry. Je to škoda. První poločas jsme byli aktivní směrem nahoru a dali dva góly, práce našich útočníků se zvedá a byli vepředu cítit. Do druhého poločasu jsme vstoupili solidně, ale třetí branku jsme nedali. Následně domácí snížili ze standardní situace a celé se nám to zbortilo. Byli jsme pod neustálým tlakem stardardních situací. Domácí nás svojí výškovou a váhovou převahou doslova válcovali. Silově byli někde jinde. Nejvíc mě mrzí zranění dalších hráčů.“

Branky: 52. Fojtík, 74. Šuráň - 31. a 43. Lekeš.

KVASICE - BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 4:0 (4:0)

Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasic: „V prvním poločase to byl přesně takový výkon, jakým by se naše mužstvo mělo prezentovat. Byla tam disciplína, pohyb a herní kvalita. Výsledkem byly čtyři branky a hra, která musela bavit jak hráče, tak diváky. Bohužel po přestávce jsme z toho na hřišti nepřevedli vůbec nic. Jak jsem byl z prvního poločasu nadšený, tak za druhý jsem strašně zklamaný.“

Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „Poslali jsme do hry tu nejpevnější obranu co máme, přesto jsme za dvacet minut inkasovali čtyři góly. Soupeř měl velkou kvalitu, napadalo mu tam všechno. Navíc další hráč se ná zranil, jsem rád, že to tak dopadlo. Soupeř byl lepší.“

Branky: 14. Vojtášek, 19. Žiška, 22. Majkrič, 34. vlastní (Votava).