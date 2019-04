Lukáš Motal, asistent trenéra Skaštic: „V zápase jsme byli velmi produktivní. Brzy se nám podařilo vsítit první branku, ale poté byl více na míči soupeř. V naší hře bylo dost zbrklosti a zbytečných ztrát. Ovšem do defenzivy všichni pracovali zodpovědně a jednou nám pomohla i branková konstrukce. Zlom v utkání nastal, když se nám podařilo během dvou minut dát třetí a čtvrtý gól. To s domácími hráči otřáslo a do poločasu jsme ještě jednou udeřili. Ve druhé půli jsme přidaly ještě dvě branky. Hráči i ve druhé části nijak nepolevili v koncentraci a utkání odmakali až do konce. Za výkon a dobře zvládnutý zápas si všichni zaslouží pochvalu.“

Branky: 7. Mynarčik, 24. Motal, 39., 41. Sova, 43. Bubla, 66. Konečník, 80. Frýdl. Rozhodčí: Vlk, 180 diváků.

BRUMOV - BORŠICE 0:1 (0:1)

Zdeněk Žáček, asistent trenéra Brumova: „I když jsme upozorňovali hráče, že soupeř v zimní přestávce notně obměnilo kádr, začali jsme vlažně. Byli jsme sice víc na míči, ale naše hra byla nepřesná, statická bez dostatečného nasazení a tak přes zkušenou obranu Boršic jsme se do gólových příležitostí těžko dostávali. Výjimkou byla příležitost D. Kocourka a M. Zvoníčka, kdy jeho střelu do odkryté brány zblokoval hostující obránce. Hráči Boršic čekali na svoji příležitost a dočkali se v 39 minutě, po dlouhém autovém vhazování míč propadl ve velkém vápně na nekrytého Filipského a ten s přehledem zakončil. Do druhého poločasu jsme vstoupili mnohem aktivněji, hrálo se převážně na polovině soupeře. Začali jsme se dostávat do gólových příležitostí, ale ani z malého vápna jsme nedokázali trefit bránu. A tak i proto nakonec skončil zápas překvapivou výhrou Boršic.“

Petr Filipský, hráč Boršic: „Do Brumova jsme jeli překvapit, což se nám povedlo a nakonec moje trefa ze 39. minuty byla jediná a vítězná. První poločas ale byl velmi vyrovnaný. Domácí nic moc nepředvedli. Po přestávce nás ale zatlačili a měli i nějaké vyložené šance. My jsme však těsný náskok uhájili. My jsme ale mohli svůj triumf ještě přikrášlit, ale Večeřa na mou přihrávku nedosáhl a náš druhý gól ozhodčí Mičkal neuznal kvůli údajnému ofsajdu.“

Pavel Charvát, trenér Brumova:

Branky: 39. Filipský. Rozhodčí: Mičkal 150 diváků. Brumov: Pjajko – Habanec, Kolouch, Novák, Chovanec, Vítek, Zvoníček, Kocourek, Juřica, Naňák, Křivánek. Střídali: Bůbela, Řehák, Fojtík, Smolík, Vlček.

MORKOVICE - HLUK 2:1 p. (0:0)

Radek Barnet, trenér Morkovic : „Toto utkání mělo být za tři body. Územní převahu jsme měli po celou dobu utkání, soupeř bránil a hrozil z protiútoků a standardních situací. První poločas byl z naší strany aktivní. Kombinací jsme se vraceli zpátky, vázla předfinální fáze. A i když jsme se dostali do pokutového území, řešili jsme situaci komplikovaně. Brankové příležitosti jsme měli dvě, ale obě skončily na tyči. Druhý poločas jsme nehráli úplně podle mých přestav. Útočili jsme do plných, byla špatná mezihra, hráči nebyli na svých postech aktivní a tak jsme hru zjednodušili. Podařilo se nám vstřelit branku v 81. minutě Prachařem po standardní situaci. Závěr zápasu jsme opět nezvládli. Přestali jsme hrát, neudrželi míč a soupeř v nastavení vyrovnal střelou do šibenice.

Penalty jsme zvládli i díky brankáři Jarkovi, který dvě střely chytil. Máme hodně zraněných hráčů a k tomu přibylo v dnešním zápase i vyloučení Vasilijeva, ke kterému vůbec nemuselo dojít. Mrzí mě zbytečné vyloučení a slabá produktivita, na které musíme ještě zapracovat.“

Antonín Zlínský, člen Hluku: „V pátek, když trenér Uhlíř skládal sestavu, tak věděl, že nemůže počítat s Fojtíkem, Zalubilem, Dohnalem, Horníčkem, Athangem. V sobotu se k tomu přidal nemocný Galuška. Museli se povolat hráči béčka a dorostu. Roman Martiš místo na Strání s dorostem, musel do Morkovic, rovněž tak Jara Klabačka ze dvojky. K tomu musela být podřízená i taktika. Pozorně bránit od půlicí čáry a čekat na nějaký brejk a proto byli domácí lepším mužstvem, byli lepší na míči i v kombinaci a také stálo při nás štěstí, jelikož dvakrát trefili domácí tyč Davidovi branky. My jsme dvakrát ohrozili domácího brankáře Jarku, střelami z přímých kopů. Jinak jsme do útoku toho moc nevymysleli. Stejný byl i druhý poločas. Domácí tlačili, ale šanci měli jednu. To trefili po třetí tyč. V 80. minutě pak po rohovém kopu se trefil Prachář, který těsně před tím vystřídal -1:0. Trenér Uhlíř poslal na hřiště Klabačku, do útoku se posunul Mira Machala, který zaskakoval na obraně. Teprve nyní jsme se začínali tlačit k brance domácích. A byl to právě Mira Machala, který si na hranici šestnáctky dobře připravil balón a výstavní střelou do vinklu branky domácích vyrovnal. 1:1. To běžela 93 minuta zápasu, proto se domácí už na další protiúder nezmohli. Na penalty jsme jako vždy prohráli. Tentokrát 2:4. Nedali Hančík a Machala O. Remíza z Morkovic při tomto složení je moc cenná.“

Branky: 81. Prachař - 90. Machala. Hluk: David, Otrusiník, Machala A:, Horák, Machala M., Hanák (Klabačka), Kukla, Zálešák, Machala O. Martiš Roman, Hančík.

JUŘINKA - BYSTŘICE P. H. 2:1 p. (0:1)

Radek Malina, trenér Juřinky: „Zápas dobré úrovně jsme začali aktivně, bohužel soupeř šťastně šel do vedení, když jsme předtím nedokázali hned třikrát uklidit do bezpečí. Postupem času jsme byli lepší, měli další hromadu šancí, přičemž hned dva góly nám sudí pro ofsajd neuznali. Dočkali jsme se až chvíli po změně stran po standardní situaci, kdy se hlavou prosadil Hyrník. Do konce zápasu mohly oba celky rozhodnout, za nás neproměnil tutovku Vavřa. V následném penaltovém rozstřelu jsme byli šťastnější, za předvedený výkon jsme si bod navíc zasloužili.“

Ida Olšová, sekretář Bystřice p. H.: „Úvod zápasu patřil naši hráčům, hned ve 2. minutě se ujali vedení brankou Bartoně. Postupně jsme se přizpůsobili soupeři a také terén nám dělal problémy. Domácí hrozili především ze standardních situací, z nichž jednu proměnili na začátku druhého poločasu a poté byli i lepším týmem. Naše hra se střídáním tří hráčů oživila, v závěru jsme si vytvořili několik šancí, ale branku se nám vstřelit nepodařilo. V penaltovém rozstřelu měli více štěstí domácí.“

Branky: 49. Hyrník - 2. Bartoň. Rozhodčí: Kotačka, 60 diváků

VEL. KARLOVICE - NEVŠOVÁ 2:1 p. (1:0)

Jaroslav Valián, předseda Velkých Karlovic: „Remíza oběma slušela, pohříchu jen každému za jeden poločas. Domácím patřil úvod a velká část prvního poločasu, když ve druhém tahali za delší provaz zase hosté. Nevšová s ostrostřelcem Tomšů byla silná ve hře mezi oběma dvacítkami, ale nijak moc branku neohrozila. Stačila jim ale jedna situace ve druhé půli, kdy se míč dostal ve skrumáži k Tomšů a ten vyrovnal. My jsme byli fotbalovější a šli do vedení po perfektně zahraném rohovém kopu a hlavičce stopera Kučery. Další góly padaly až v penaltovém rozstřelu, kde se představil bravurními zákroky domácí brankář Bil. Skvěle vychytal tři střely a čtvrtou dali hosté do tyče. Takže Tomšů, jako jediný v penaltách skórující byl proti domácím v menšině.“

Iva Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Zápas jsme nezačali dobře, ale postupem času jsme byli lepším týmem. Zejména ve druhém poločase jsme dominovali a mohli u těžkého soupeře i zvítězit. I tak nám zápas vyšel, od tohoto výkonu se můžeme odrazit a všichni hráči zaslouží pochvalu za zodpovědný přístup i výkon.“

Branky: 6. Kučera - 58. Tomšů. Rozhodčí: Zicháček, 100 diváků. Velké Karlovice: Bil – Podešva (77. Maliňák), Kučera, Mikula, Ondřejka – Langer (66. Melichařík), Němec, Vašut, Gajdoš (60. Zeť) – Pavelka, Škrobák.

LUHAČOVICE - PROVODOV 2:3 p. (2:1)

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Bohužel jsme vedení neudrželi. Remíza je zasloužený výsledek, nehráli jsme vůbec, jak jsme chtěli. Bylo to mrtvé a dovolili jsme Provodovu využít svých silných stránek. Potěšil mě pouze výkon Popelky a Ondry Červnenky. Představuji si větší aktivitu.”

Josef Rak, trenér Provodova: „Musím smeknout před výkonem obou mužstev. Hrálo se ve vysokém tempu a oba týmy předváděly velmi líbivý fotbal. My jsme si jako tradičně v Luhačovicich nechali v první minutě vstřelit branku. Kluky to ale nesrazilo a s vytvořeného tlaku v 10. minutě krásnou střelou z dvaceti metrů Laciga vyrovnali. O tři minuty později nezachytili náš obránci náběh Ondry Červenky a domácí opět vedli. Naše snaha o vyrovnání byla obrovská, ale podařilo se to až v 70. minutě, kdy za sražení Veleva v pokutovém území bezpečně proměnil pokutový kop Hlobil. Remíza byla v derby spravedlivá, v penaltovém rozstřelu jsme tentokrát měli štěstí my.“

Branky: 1., 15. O. Červenka - 13. Laciga, 74. Hlobil (pen.). Rozhodčí: Surovec, 60 diváků.

BAŤOV - HOLEŠOV 4:2 (1:1)

Miroslav Sečen, trenér Baťova: „Byli jsme trochu šťastnější, Holešov velice dobře začal a drtil nás, poločas mohl klidně skončit i 1:4 a pak bychom to těžko otáčeli. Bohudík to tak neskončilo a soupeř nás postavil na nohy svými chybami neproměňováním šancí. Druhý poločas jsme se zvedli, začali jsme hrát svoji hru, ale přibrzdila nás naše druhá karta, respektive červená karta, takže to bylo opět dramatické. Soupeř se dotáhl na jeden gól po zbytečné ruce, naštěstí jsme zápas dokázali dovést ke zdárnému konci. Zápas nehodnotím úplně kladně, ve hře bylo spoustu nepřesností, nervozity a zbytečných chyb, ale ukázala se síla týmu. Dokázali jsme v těžké situaci zmobilizovat síly a vyhrát zápas. Cením si, že mančaft ukázal vnitřní sílu, odvahu a odhodlání. Chci pochválit hráče dorostu, kteří nastoupili a neztratili se. Adam Bršlica i Holman zahráli dobře, Adam dokonce vstřelil gól. Bohužel se zranil Skyba a Žáček se vykartoval, nemohl nastoupit Sotolář - snad se nám ta zranění už začnou vyhýbat. Potřebovali bychom trochu stabilizovat tým, abychom byli zase v trochu větším počtu…"

Milan Roubalík, hrající předseda Holešova: „Na Baťov jsme byli dobře připravení, věděli jsme v čem jsou silní a kromě rychlé první branky jsme domácí v první půli nepustili k ničemu. Porážka hodně bolí, protože byla nezasloužená, minimálně v prvním poločase jsme byli lepším mužstvem. Když si ale dáte dva vlastního góly, je pak těžké uhrát nějaké body. Kluci hráli dobře, bojovali, ale bohužel na body to nestačilo. My se teť už musíme přes týden soustředit na další, domácí zápas a konečně zabodovat…“

Branky: 6. Bršlica, 69. Vitásek, 84. Zapletal, 61. vlastní (Třasoň) - 13. Polomík, 72. Zakopal (pen.). Rozhodčí: Ambroz, 78 diváků.

1. Luhačovice 16 10 2 2 2 48:18 36

2. Skaštice 15 11 0 0 4 53:18 33

3. Brumov 16 10 0 2 4 37:24 32

4. Provodov 16 8 3 1 4 35:20 31

5. Vel. Karlovice 16 9 1 2 4 34:26 31

6. Baťov 16 7 4 0 5 47:31 29

7. Morkovice 15 6 3 0 6 40:29 24

8. Holešov 16 6 1 2 7 24:27 22

9. Nevšová 16 5 1 4 6 38:39 21

10. Štítná n. Vl. 15 5 2 2 6 16:27 21

11. Bystřice p. H. 15 3 4 2 6 22:27 19

12. Hluk 16 4 1 4 7 21:33 18

13. Juřinka 16 1 1 2 12 26:42 7

14. Boršice 16 2 0 0 14 14:94 6