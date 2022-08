FRANC. LHOTA - BORŠICE 4:4 (1:1)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Chvíli nám trvalo, než jsme se dostali do tempa, v úvodu nás několikrát podržel gólman Janečka. Pak jsme byli herně daleko lepší, ale dost šancí jsme nevyužili. Do vedení šli domácí po teči, nám se podařilo srovnat trefou do šatny Suchánkem z dobrých 35 metrů. Domácí dál hrozili hlavně z brejků a po našich chybách jsme prohrávali o dva góly., I přesto jsme byli herně lepší a Kaňovského střelou jsme korigovali. Bohužel další chyba nás stála čtvrtou trefu. V samém závěru domácím docházely síly, my jej přitlačili a díky dvěma trefám Zelinky srovnali. Škoda, že se nehrálo déle, měli jsme na to výsledek zcela otočit.“

Branky: 37. Surovec, 50. Filák, 55. Filák, 62. Surovec - 44. Suchánek, 56. Kaňovský, 82. Zelinka, 88. Zelinka.