Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „Domácí šli do vedení hned v úvodu po krásné střele. I přesto jsme věřil v sílu svých svěřenců a po krásné přihrávce Ligače jsme Yaghmuryanem vyrovnali. Následně byl faulován a zraněn Zámorský, ovšem Shokun z penalty trefil jen tyč. Naopak na druhé straně domácí stejnou výhodu využili a šli opět do vedení. Po přestávce jsme udělali změny v sestavě, zlepšili hru i pohyb a vytvářeli si šance, které na první pokus ještě Krajcar se Shokunem neproměnili, ale další možnosti využili k obratu výsledku. V závěru domácí tlačili, ale i díky skvělým zákrokům Kratochvíla jsme výhru udrželi.“

Branky: 5. Trochta, 34. z pen. Matůš - 24. Yaghmuryan, 54. Krajcar, 73. Shokun.

OSVĚTIMANY - NEVŠOVÁ 1:3 (1:1)

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „Chtěli jsme odčinit prohru a špatný výkon v Napajedlech. Zápas pro nás začal dobře, kdy nás do vedení poslal Zámečník. Hostům se ale do poločasu podařilo vyrovnat. Ve druhé půli nám Nevšová dala dvě branky po standardních situacích a hlavně naším nedůrazným bráněním jsme to soupeři usnadnili. Naše šance Čevelíka, Tomaštíka a Trlidy zůstaly nevyužity a tak si hosté odvezly všechny body.“

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „I když jsme prohrávali, kdy jsme udělali asi jedinou chybu, podali jsme po dlouhé době výborný zápas. Po vyrovnávající trefě z rohu jsme naši defenzivu ještě zpevnili a hráli zodpovědně. Hned po změně stran se nám podařilo dá rychlou druhou branku a od té doby jsme již domácí nepustili do vážnější šance a zápas zkušeně dohráli, navíc výhru po hodin ě hry zvýraznili.“

Branky: 19. Zámečník - 34. Šebák, 48. Hladík, 62. Tomšů.

HRACHOVEC - NAPAJEDLA 8:0 (4:0)

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Vyplatilo se nám, že jsme se na soupeře v čele s Krajčou náležitě připravili. Vsadili jsme na ofenzivní notu – tři útočníky a dostávali soupeře pod tlak, do přestávky dali čtyři góly, ale mohlo jich být klidně šest! Až po hodině hry jsme Napajedla pustili do první vážnější šance, ale to už jsme byli na koni, dominovali a přidali další góly po pěkných akcích. Podali jsme téměř ideální výkon, vyplácí se nám, že máme kvalitní kádr, včetně lavičky.“

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „Výsledek hovoří za vše, to je vše co k tomu řeknu.. Prostě se nám v zápase sešlo všechno špatně.“

Branky: 32., 48. a 65. Žák, 10. Vaigl, 13. Heřmánek, 25. vlastní (Juhás), 72. Vrána, 81. Malý.

BRUMOV - KVASICE 1:4 (1:1)

Alois Kachlík, trenér Brumova: „

Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic: „Brumov byl zatím fyzicky nejlépe připravený soupeř podzimu. Jeho agresivita a běhavost nám zpočátku dělala problémy, přesto jsme šli do vedení po pěkné akci Galetky zakončujícího Stratila. Pak sice po zvláštním zákroku ve vápně domácí z penalty vyrovnali, ale po změně stran jsme tahali za delší provaz jen my. Ovládli jsme střed hřiště, více drželi balon, dostali jsme se k naší klasické hře. I díky tomu začaly přicházet šance a především druhá uklidňující trefa Sigmunda. Po našich dalších dvou trefách Brumov ještě více otevřel hru, ale góly už nepadly. Výhry si moc vážíme.“

Branky: 32. z pen. Bublák - 21. Stratil, 54. Sigmund, 76. Smažinka, 87. Sigmund.

SLUŠOVICE - ŠTÍTNÁ N. VL. 0:0

Michal Hlavňovský, trenér Slušovic: „

Josef Miklas, trenér Štítné nad. Vláří: „Remízu bereme všemi deseti. Měli jsme dobrý vstup do zápasu, v úvodních pětadvaceti minutách jsme si vytvořili dvě šance, ale bez gólového efektu. Poté nás začali domácí přehrávat, měli několik šancí, které naštěstí pro nás špatně vyřešili. Po změně stran se obraz hry nezměnil, aktivnější byli Slušovičtí, ovšem gól nedokázala dát ani jedna strana.“

SP. HLUK - LUHAČOVICE 0:0

Aleš Zlínský, trenér Hluku: „Utkání se nevyvíjelo podle našich představ. Nebyli jsme tak aktivní na půlce soupeře, naopak ten přijel dobře takticky a herně organizovaný. Po změně stran jsme změnili rozestavení, ovšem ani to nepomohlo ke vstřelení gólu, a tak si Luhačovice zaslouženě odvezly bod a my jej také bereme.“

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „Po celý zápas jsme byli dobře organizovaní a proti silnému soupeři jsme odehráli dobrý zápas. První poločas moc šancí nenabídl. Snad jen snaha George přehodit domácího gólmana, ale bohužel netrefil branku. Do druhého poločasu vstoupil soupeř aktivněji. Ale postupem času jsme se domácím vyrovnali, ba dokonce si myslím, že jsme byli nebezpečnější. Tři minuty před koncem jsme mohli zápas rozhodnout, ale O. Červenkovi scházelo pár centimetrů aby hlavou usměrnit míč do brány. Nic méně bod bereme, asi byl spravedlivý.“

MORKOVICE - BORŠICE 2:2 (1:1)

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Zápas byl vyrovnaný, v prvním poločase jsme chtěli rychlými protiútoky překonat obranu hostů. Utkání jsme rozehráli velmi dobře - Oplt dal vedoucí gól, ale více jsme neodskočili. Boršice hrozily z docela přesných pasů za naši obranu a do přestávky vyrovnaly. V 56. minutě šly do vedení a my museli začít více útočit. Šance byly na obou stranách, ale využita byla je jedna - v 77. minutě Knapem, který srovnal na 2:2. V posledních čtyřech minutách jsme se dvakrát dostali do brejku tři na jednoho, ale obě příležitosti jsme zazdili. Hráči se snaží, ovšem vítězný pozápasový pokřik chybí jako sůl!“

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Hrálo se na nekvalitním terénu, na němž se více bojovalo než kombinovalo. Domácí udeřili jako první kvůli naší nedůslednosti při standardní situaci. Poté jsme převzali taktovku a dočkali se vyrovnání - po půlhodině hry a přihrávce Cigoše se nemýlil Sedláček. Po přestávce jsme cítili, že máme na vítězství a šli jsme také do vedení díky díky trefě Jonáše. Poté ovšem domácí přidali, měli častěji míč na svých kopačkách, přičemž my hrozili z brejků do jejich otevřenější obrany. Škoda několika zahozených příležitostí, několika chybných rozhodnutí sudích, neboť Morkovičtí čtvrt hodiny před koncem vyrovnali. Dělba bodů mrzí, měli jsme na vítězství. Dva body jsme zakončili ležérností, nedůrazem a špatným zakončením.“

Branky: 11. Oplt, 77. Knap - 34. Sedláček, 56. Jonáš.