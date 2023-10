/FOTOGALERIE/ Přestože jsou v tabulce o skóre druzí, půlmistry krajského přeboru se stali fotbalisté Kvasic, kteří na podzim porazili svého přímého rivala z Hrachovce (2:1). Třetí příčku obsadil i druhý nováček z Hluku, který na rozdíl od vedoucího dua v posledním kole slavil vítězství. Přestože o nadcházejícím víkendu jsou na programu tři dohrávky, černého Petra v polovině soutěže bude držet Francova Lhota.

Fotbalisté Kvasic pod vedením Vlastimila Chytrého ovládli první polovinu krajského přeboru. Sice jsou v tabulce o skóre druzí, ale mají lepší vzájemný zápas s nováčkem z Hrachovce (2:1). | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

BRUMOV - BYSTŘICE P. H. 4:1 (2:0)

Alois Kachlík, trenér Brumova: „Jsem rád, že jsme utkání zvládli vítězně. Po celý čas jsme byli lepším týmem. Hráli jsme v pohybu a dobře kombinovali a tím si vytvořili mnoho brankových příležitostí. V první půli se dvakrát střelecky prosadil Marek Dubčák. Po poločase se obraz hry neměnil. Po pěkných akcích přicházely další vyložené šance, ale bohužel se v proměňování trápíme. Skóre navýšil dvěma brankami Matěj Kubiš a hosté snižovali ze standardní situace. Hráče musím pochválit za předvedenou hru, ale musíme se zlepšit v zakončení!“

Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „Musím sportovně uznat kvalitu domácích, podle všeho se na nás sešli v maximální kvalitě, zatímco my sčítali absence. A tomu odpovídalo i držení míče. Snažili jsme se hrozit z brejků, což se nám ale dařilo jen po šestnáctku. Po pěkné akci a střele ve 40. minutě domácí gólman vychytal našeho Oleha a ten si k naší smůle navíc obnovil svalové zranění. Prakticky z protiútoku jsme dostali druhý rozdílový gól. Třetí branku ze dvou jsme inkasovali po dlouhém autu. Následně jsme sice korigovali na 1:3 pěknou hlavičkou Zámorským, ale domácí kontrovali čtvrtou trefou a stvrdili zaslouženou výhru.“

Branky: 12. Dubčák, 44. Dubčák, 57. Kubiš, 82. Kubiš - 67. Zámorský.

SLUŠOVICE - HRACHOVEC 2:0 (1:0)

Michal Klimt, vedoucí týmu a předseda Slušovic: „Na těžkém terénu jsme podali výborný, koncentrovaný výkon. Nejlepší za celou sezónu. Škoda, že jsme se dostali do herní pohody až na konci podzimu. Přijel k nám velmi silný soupeř s hráči kteří prošli i divizí s početnou diváckou podporou. Šance byly na obou stranách, my jsme je proměnili soupeř nikoliv proto bereme tři body. Kluci si zaslouží pochvalu za předvedené výkony v posledních zápasech.“

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Hrálo se na těžkém terénu, kdy domácí se na nás pořádně připravili. Do vedení šli domácí po krásné trefě, naopak naše odpověď Heřmánka skončila jen na tyčce. Po přestávce náš tlak vrcholil, vytvořili jsme si hned tři tutovky, ovšem i kvůli těžkému terénu jsme neuspěli. Naopak Slušovice zvýšily svůj náskok z penalty, Přestože jsme podali kvalitní výkon a měli místy převahu, narazili jsme na nejkvalitnějšího soupeře podzimu.“

Branky: 28. Klečka, 54. z pen. Michalík.

SP. HLUK - OSVĚTIMANY 6:2 (3:0)

Aleš Zlínský, trenér Hluku: „Nebyl to tak jednoznačný zápas. Měli jsme velmi dobrý začátek, svým pohybem a presinkem jsme dostávali soupeře pod tlak a dali úvodní dva góly. Pak se osmělily i Osvětimany, naštěstí nás několikrát podržel brankář Pěgřim. Náskok jsme navýšili před přestávkou po pěkné kombinaci. Rychlá čtvrtá branka nám hned po změně stran ale uškodila, kdy otěže zápasu převzaly Osvětimany. Byly pohyblivější a vstřelily dvě kontaktní branky. Naštěstí po chybě brankáře jsme přidali pátý gól našim nejlepším hráčem na hřišti Zelinkou a zbytek zápasu jsme už kontrolovali.“

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „Domácí se dostali do vedení přísnou penaltou a rychlou druhou brankou při našem špatném bránění. Za stavu 0:2 měl dvě tutovky Tomaštík, které nevyužil a tak se naplnilo pořekadlo „Nedáš - dostaneš“. Ve druhé polovině se nám podařilo snížit, ale po individuálních chybách jsme darovali další branky domácím a odvezli jsme si vysokou porážku.“

Branky: 8. z pen. Dohnal, 13. Dohnal, 33. Dohnal, 47. Sopůšek, 80. Zelinka, 90. Chodura - 52. Čevelík, 65. Tomaštík.

MORKOVICE - FRANC. LHOTA 3:1 (1:0)

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Zasloužené vítězství po odpovědném a dobrém výkonu celého mužstva. Komplikací bylo zranění Večerky, který musel již v 6. minutě střídat. Soupeře jsme přehrávali hlavně ve druhém poločase, což se nám podařilo zúročit i dvěma vstřelenými góly. Pochvalu za týmový výkon zaslouží všichni hráči, kteří byli na hřišti i na lavičce. Zvlášť musím vypíchnout výkon Dominika Knapa, který vstřelil všechny tři branky a jedna byla hezčí než druhá.“

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Ve vyrovnaném zápase jsme doplatili na nedůraz. Co nám bylo platné držení míče, když to bylo jen po vápno. Chyběl nám větší kontakt se soupeřem, který naopak dokázal potrestat naše chyby z rychlých brejků. Pokud nezlepšíme přístup, nemůžeme myslet na úspěch.“

Branky: 32., 61. a 65. Knap - 73. Chmela.

BORŠICE - NEVŠOVÁ 4:0 (1:0)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Tým cítil, že body potřebujeme jako sůl, navíc jsme se výjimkou dlouhodobě zraněného Ošívky, sešli v kompletní sestavě. Na hrot útoku se tak dostal Sedláček, což se osvědčilo. Dobře udržel míč, vytvářel na sebe standardky, dostávali jsme se tím do tlaku. Po centru Gavendy využil Ohnutek, na druhé straně soupeř hrozil hlavně ze standardek. Po přestávce jsme využívali ještě více krajů, rozběhali „staršího“ soupeře a brzy dali uklidňující druhý gól. Následná čtvrthodina sice patřila Nevšové, ale nic vážnějšího až na jednu střelu si nevytvořili. Definitivní pojistka přišla deset minut před koncem po spolupráci Sedláčka s Ohnutkem, aby naši zaslouženou výhru v závěru pečetil Šmít.“

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Zápas nám vůbec nevyšel a od začátku jsem tahali za kratší konec. Soupeř byl dobře připravený, my se naopak v závěru podzimu potýkáme s četnými zraněními. Proto nemůžeme ani udělat změny, které by přinesly zvrat v utkání. Vysoká prohra je pro nás krutá, ale ukázala nám, na co se musíme zaměřit, aby se to už neopakovalo. Boršice svým bojovným výkonem předvedly, že nepatří na chvost tabulky. V sobotu nás čeká dohrávka prvního kola s Luhačovicemi, tak se musíme poprat a zabojovat o body.“

Branky: 32. a 79. Ohnutek, 47. Sedláček, 89. Šmít.

LUHAČOVICE - NAPAJEDLA 1:1 (1:0)

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „Úvod nám vyšel. Už ve 3. minutě jsme šli po pěkné akci do vedení Kořénkem. A i dále jsme dobře kombinovali a nepouštěli soupeře do nějaké nebezpečné akce. Jedinou příležitost si Napajedla vytvořila po standardní situaci, kdy jsme nechali úplně volného hráče, který ale hlavou minul bránu. Druhý poločas nám už tak nevyšel. Soupeř nás dostal pod tlak. Nechali jsme se zatlačit před vlastní bránu a nedokázali jsme vepředu podržet míč. Paradoxně nám nepomohla ani 25 minut trvající přesilovka po vyloučení hráče Napajedel. V 85. minutě jsme už tlaku podlehli, kdy po standardní situaci se míč odrazil k jednomu z hostujících hráčů a ten prostřelil vše co před ním stálo, 1:1. Musím uznat, že soupeř si vyrovnání za druhý poločas zasloužil.“

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „Po náhodném odrazu v našem pokutovém území hned v úvodu utkání šli domácí do vedení. Od té doby jsme dle mého názoru soupeře do větší příležitosti už nepustili. Měli jsme míč častěji v držení.. dokonce i po vyloučení Foltýna jsme bojovali a zaslouženě vyrovnali. Na to, že jsme vlastně hráli poprvé na umělé trávě a při umělém osvětlení, to z naší strany mělo kvalitu I nasazení za což kluky chválím. Teď nás čeká poslední zápas sezony, který musíme zvládnout …

Branky: 3. Kořének - 85. Juhás.

ŠTÍTNÁ N. VL. - KVASICE 1:1 (1:1)

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „Do utkání lépe vstoupili hosté, kteří se hned v 7. minutě po standardní situaci ujali vedení. Následně jsme další brankovou příležitost hostů vyhlavičkovali z brankové čáry. Pak jsme zvýšili aktivitu, kterou jsme korunovali vyrovnávající trefou. Po zbytek poločasu se hrál důrazný fotbal nahoru - dolů. Druhou půli byli hosté více na míči, ale branka už nepadla a tak si každý tým připsal do tabulky jeden bod.“

Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic: „ V posledních kolech jsem kluky jen chválil, ale nyní jsme opravdu až neuvěřitelně dokázali zahazovat stoprocentní šance. Nic nám nebyla platná herní převaha během celého zápasu. A protože se fotbal hraje na góly a ne na krásu, tak proto si odvážíme pouze jeden místo tří bodů.“

Branky: 22. z pen. Hnaníček - 7. Galus.