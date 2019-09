Petr Křížek, asistent trenéra Holešova: „Stále bojujeme s velkou marodkou, především čtyř klíčových hráčů osy týmu. Po dvou nevydařených zápasech, kde jsme díky zraněným hráčům nasadili dorostence a hráli velmi dobře, jsme konečně vyválčili velmi cenné tři body. K vidění byl totiž vyrovnaný duel, kdy Slušovice předvedly velmi dobrý výkon a bylo znát, že chtějí hrát fotbal. Nám to vyhovovalo a přestože jsme vstřelili jediný gól , tak o to více si vítězství ceníme. Pomohlo nám k němu i fotbalové štěstíčko.“

Michal Klimt, předseda Slušovic: „Měli jsme minimálně bodovat. Rozhodčí hned v úvodu nechtěl vidět ruku domácích ve vápně, ale nebudeme se na to vymlouvat. V letošním ročníku nám to prostě nelepí. Momentálně nejsme schopni vstřelit gól ani z nejvyloženější šance. Zkušení soupeři nás pak trestají byť i z jediné šance jako Holešov. Přesvědčili jsme se, že se dá hrát vyrovnaná partie i se čtvrtým celkem tabulky. Teď hrajeme dvakrát doma a musíme bodovat naplno, jinak bude sezóna hodně složitá.“

Branka: 69. Uličný. Rozhodčí: Schnürmacher, 122 diváků.

NAPAJEDLA - LUHAČOVICE 4:1 (0:1)

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Nezačali jsme vůbec dobře, byli jsme nepřesní v kombinaci, hosté dobře napadali, a proto jsme brzy inkasovali. Náš bojácný výkon se zlepšoval až ke konci poločasu, kdy jsme se dostali do slibných šancí. Utkání rozhodl náš nástup po přestávce, kdy hned ve 49. minutě srovnal Dvořáček z přímého kopu a po jeho další standardce v 53. minutě skóroval hlavou Koutník. Hosté se nevzdali a snažili se o srovnání, ale v 71. minutě pěknou střelou navýšil naše vedení Saibert. Poté jsme si již náskok uhlídali a po faulu na R. Holomka jsme utkání zakončili gólem z penalty. Bylo to pro nás opět těžké utkání. Zvládli jsme jej díky zlepšené hře ve druhém poločase. Body zůstaly zaslouženě doma.“

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „První část se nám vydařila a získali vedení. Bohužel se nám i přes množství šancí nepodařilo navýšit skóre. Druhá půle byla pro nás krutá. Domaci proměnili dvě standardky a otočili vývoj zápasu. Kluci bojovali o vyrovnání, největší šanci spálil Postava. Domácí ale využili jeden z brejků a tím rozhodli. Poslední branka v závěru z penalty už byl jen důkaz naší nepohody. Pouze se nám vrací přístup k fotbalu. Pokud si to hráči neuvědomí, může být zle.“

Branky: 49. Dvořáček, 53. Koutník, 71. Saibert, 90. Hudák (pen.) - 9. Červenka. Rozhodčí: Zicháček, 130 diváků.

PROVODOV - KVASICE 0:4 (0:1)

Josef Rak, trenér Provodova: „Na tenhle víkend musím co nejrychleji zapomenout. My jsme se dostali do složité situace s absencí hráčů základní sestavy – kvůli zraněním a pracovní vytíženosti. Museli jsme improvizovat i s hráči, kteří už tři sezony užívají fotbalový důchod. Je to obrovská škoda, že to vyšlo zrovna s tak kvalitním soupeřem, jakým Kvasice jsou. To taky prokázaly v plné parádě na hřišti, kdy byly hodně milosrdní a ztrestaly nás postupně čtyřmi brankami. Musím sportovně uznat, že jejich výsledky nejsou náhodné. My jsme si naši situaci rozebrali po zápase a snad už se situace nebude opakovat a vše doženeme i bodově.“

Petr Blaha, trenér Kvasic: „Tři body jsou cenné, v Provodově se každý den nevyhrává. Popravdě nám to tentokrát soupeř ulehčil. Hře chybělo nasazení, spíše se hrálo v chůzi, i my se přizpůsobili domácím. I přesto jsme měli míč na kopačkách, ale protože se soupeř hlavně bránil, hráli jsme do plných. Provodov vsadil na brejky a snažil se trestat naše chyby, kterých naštěstí moc nebylo. Herně to kvůli chybějícímu pohybu od nás sice nebylo excelentní, ale nelehký duel jsme zvládli.“

Branky: 18. Lepša, 71. Zapletal, 75. Vojtášek, 89. vlastní (Zakopal). Rozhodčí: Filgas, 72 diváků.

MORKOVICE - BYSTŘICE P. H. 4:0 (1:0)

Radek Barnet, trenér Morkovic: „Domácí utkání jsme zvládli a zaslouženě získali tři body. Hráče musím pochválit za výkon. Od úvodních minut jsme hráli aktivně, rychle a kombinačně. Byli jsme lepším týmem a po zásluze nastříleli čtyři góly. Škoda celé další řady neproměněných šanci, které byly v zápase vyložené.“

Jindřich Lehkoživ, trenér Bystřice p. H.: „Z naší strany vlastně není co hodnotit, protože domácí byli od začátku utkání až do konce lepším mužstvem. Přehrávali nás kombinačně a rychlá agresivní hra dělala našim hráčům velké problémy. I když jsme tam měli nějaké šance, tak se ukázalo, že s finálním řešením mají hráči problém a na každou branku se hodně nadřou. Vítězství Morkovic, které mohlo být klidně i vyšší, je naprosto zasloužené.“

Branky: 21., 74. Malošík, 51. Oplt, 82. Rozsypal. Rozhodčí: Zpěvák, 150 diváků.

BAŤOV - V. KARLOVICE 5:0 (0:0)

Hynek Bršlica, sekretář Baťova: „Od začátku jsme se snažili hrát kombinačně a aktivně, vypracovali jsme si i pár dobrých šancí. Soupeř pozorně bránil a dařilo se mu. Hrozil hlavně z rohových a nakopávaných míčů. Naše hra trochu postrádala rychlost a trpělivost. Po přestávce se nám konečně podařilo vstřelit první branku, která trochu otevřela obranu Velkých Karlovic. Od té doby jsme soupeře přehrávali a dominovali i gólově. Po pěkných akcích skórovali Michal Vitásek, Jirka Sotolář, Marek Bína a Adam Bršlica.“

Jaroslav Valián, předseda Velkých Karlovic: „Sice jsme první půli odehráli bez branek, ale nebyl to pravý obraz naší hry. Domácí nás doslova válcovali neustálým presinkem, na naši bránu se řítil jeden útok za druhým. Ve druhé půli se domácí už i střelecky prosadili a výsledek prakticky odpovídá našemu výkonu. Jsme v hluboké herní krizi a s obavami hledíme k nejbližším utkáním.!

Branky: 60., 64. Vitásek, 77. Sotolář, 79. Bína, 90. Bršlica. Rozhodčí: Stodůlka, 100 diváků.

NEVŠOVÁ - BORŠICE 4:2 (2:1)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Čtvrt hodiny jsme nepustili soupeře za půlku, ale branku z tlaku jsme nevytěžili. Naopak soupeř hned z první střely na bránu se v ujal vedení. Přidali jsme na důrazu a dokázali vyrovnat z rohového kopu, kdy se trefil Martin Toman. Z rohového kopu jsme přidali i druhou branku, kdy se hlavou trefil Beňo. Druhá půle začala naším tlakem a po pěkné kombinační akci se prosadil Roman Vašička po přesné přihrávce Michala Gabka. Soupeř, ale nesložil zbraně a dokázal vstřelit kontaktní branku. I tak jsme měli spoustu příležitostí přidat další góly a z našeho tlaku pramenil pokutový kop po faulu na Blanaře. Tento Vašek Tomšů proměnil a pečetil tak konečný výsledek. Body nám soupeř nedaroval zadarmo, bojoval a podal určitě sympatický výkon. My se konečně prosadili i střelecky, kdy mohlo skóre po mnoha šancích být i vyšší.“

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Nemoci a pracovní povinnosti nás připravily o více jak půlku základní sestavy, skoro jsme uvažoval, zda k utkání jet. (úsměv) O to větší dík patří klukům, kteří se příkladně bijí o místo v sestavě a nechali na hřišti maximum, neodevzdali to. Tým v Nevšové předvedl výkon na hranici svých možností, při troše štěstí jsme mohli vybojovat i bod. Potěšil mě přístup dorostenců a nováčků v sestavě.“

Branky: 16. Toman, 28. Beňo, 53. Vašička, 67. Tomšů (pen.) - 11. Cigoš, 56. Býček. Rozhodčí: Kovářčík, 150 diváků.

NEDAŠOV - ŠTÍTNÁ N. VL. 2:1 p. (0:0)

Radek Cícha, kapitán a sekretář Nedašova: „Před hojnou diváckou kulisou se hrál bojovný fotbal a šance se střídaly na obou stranách. Již ve 3. minutě jsme šli sami na brankáře, ale neuspěli. Opět jsme měli hodně standardních situací, které již dlouhodobě neumíme využít. Nutno podotknout, že soupeř si vytvářel slibné šance především z brejkových situací, které jsme ubránili. Vstup do druhého poločasu nám vyšel výborně. Ve 49. minutě po kombinační akci domácího J. Marka a D. Šenkeříka skončil míč v bráně. Bohužel o šest minut později vyrovnal Chovančík. I nadále se střídaly šance na obou stranách, ale již ani jeden tým žádnou neproměnil. O druhém bodu pro nás rozhodly pokutové kopy.“

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „K vidění bylo bojovné utkání, které skončilo spravedlivou remízou. V penaltovém rozstřelu byli šťastnější domácí.“

Branky: 49. Šenkeřík - 55. Chovančík. Rozhodčí: Bartoň Pavel, 452 diváků.

1. Kvasice 7 6 1 0 0 25:3 20

2. Baťov 7 6 0 0 1 22:7 18

3. Morkovice 7 4 1 1 1 25:9 15

4. Holešov 7 5 0 0 2 12:8 15

5. Napajedla 7 4 0 0 3 13:10 12

6. Provodov 7 4 0 0 3 15:14 12

7. Luhačovice 7 3 0 2 2 17:14 11

8. Nevšová 7 2 1 1 3 11:17 9

9. Nedašov 7 2 1 0 4 9:13 8

10. Bystřice p. H. 7 1 2 0 4 8:15 7

11. Boršice 7 1 2 0 4 10:22 7

12. Slušovice 7 1 0 2 4 8:16 5

13. Štítná n. Vl. 7 0 1 3 3 13:23 5

14. V. Karlovice 7 1 0 0 6 5:22 3