Václav Uhlíř, trenér Spartaku Hluk: „Asi zasloužená remíza. Domácí nás v úvodu dostali pod tlak, chtěli dát brzy gól. Musím však mé kluky pochválit za skvělou práci v defenzivě, v obraně byli bezchybní! I proto se nám podařilo z jednoho brejku jít Zelinkou do vedení. Zápas ovlivnil přísně nařízený pokutový kop a následná červená karta. To nás rozhodilo. I v deseti jsme byli nebezpeční, nevzdávali se! Hráli jsme dobře, klukům nemohu nic vytknout. Nakonec jsme se dočkali vyrovnání díky matadoru Zalubilovi. Před zápasem bychom bod brali, ale vzhledem průběhu je pro nás remíza ztráta. Sudí podlehli atmosféře, za mě se penalta kopat neměla!“

Branky. 53. z pen. Zapletal, 58. Galus - 36. Zelinka, 82. Zalubil.

BYSTŘICE P. H. - OSVĚTIMANY 1:0 (1:0)

Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „Kluci podali zodpovědný týmový výkon, byli disciplinovaní! Po přesně načasované přihrávce Schonvaldera útočník Oleg otevřel skóre. Škoda, že šance Zámorského skončila na tyči! Hosté taky trefili naštěstí trefili pouze konstrukci naší brány! V závěru jsme měli dvě brejkové možnosti vítězství potvrdit, ale skóre se už nezměnilo…“

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „Utkání v Bystřici jsme si prohráli sami špatným výkonem. Zápas rozhodla naše individuální chyba.“

Branka: 45. Shokun.

FRANC. LHOTA - HRACHOVEC 1:1 (0:1)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „I přes absenci sedmi hráčů a herní krizi si kluci zaslouží velkou pochvalu. Zápas kluci z lavičky odmakali, utkání bylo herně i na šance vyrovnané, dělba bodů je spravedlivá.“

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Dali jsme rychle gól, ale pro ofsajde nebyl uznán. Stejně jako v minulém zápase jsme hromadu šancí zahodili. Kdybychom o přestávce vedli 5:0, nikdo by se nedivil. Po změně stran se naplnil náš zmar – nejprve domácí vyrovnali z opakované penalty, pak jsme opět zahodili hromadu šancí. Naše střelecká nemohoucnost nás připravila o další dva body.“

Branky: 57. z pen. Chmela - 41. Malý.

NEVŠOVÁ - BRUMOV 1:1 (0:0)

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „Během minuty jsem v derby zažil radost i smutek. Ztratili jsme vítězství v poslední minutě. Zbytečně jsme udělali chybu, která nás stála hodně. Zpětně je remíza asi zasloužená, ale dva ztracené body nás hodně mrzí obzvláště, když v boji o záchranu nám hodně chybí! Moc jsme chtěli potvrdit výhru z Hrachovce. Každopádně budeme bojovat dál!“

Alois Kachlík, trenér Brumova: „Do utkání jsme vstoupili dobře. Měli jsme herní převahu a vypracovali si několik dobrých příležitostí, které se neproměnili nebo nás zastavil pomezí rozhodčí. Na začátku druhé půle nás podržel Robin Důbrava, kdy vychytal trestný kop Urbánka. Snažili jsme se prosadit do zhuštěné obrany, ale moc se nám nedařilo. Naopak domácí šli do vedení, když jsme na zadní tyči nepokryli Vaška Tomšů. V nastaveném čase srovnal Jarda Bůbela po asistenci našeho brankáře Robina Důbravy."

Branky: 88. Tomšů - 90+1. Bůbela.

NAPAJEDLA - SLUŠOVICE 0:1 (0:1)

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „Zápas mnoho gólových příležitostí nepřinesl. My jsme inkasovali po chybě a špatné domluvě v pobraně. Hra byla hodně rozkouskovaná, což hostům po rychlém gólů vyhovovalo a nakonec si odvezli tři body.“

Michal Klimt, vedoucí týmu Slušovic: „Uklidnili jsme se hned v úvodu, když jsme po samostatném úniku Michalíkem nastřelili tyčku, míč se odrazil k Večeřovi a ten uklidil míč do odkryté branky. Celý zápas se po většinu času odehrával mezi šestnáctkami a ani jedno mužstvo si nevytvořilo žádnou vyloženou šanci. Z našeho pohledu jsme hodně kazili přihrávky a ztráceli míče ve středu hřiště. Vítězstvím jsme se naladili na středeční finále poháru s Kvasicemi.“

Branka: 11. Večeřa.

ŠTÍTNÁ N. VL. - MORKOVICE 2:5 (1:3)

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „Utkání se nám herně i výsledkově nepodařilo. Hosté nám udělili lekci z produktivity. Po třech střelách jsme rychle prohrávali 0:3. I když jsme celé čas měli územní převahu, tak to dnes na nějaký bod nestačilo a musím soupeři sportovně poblahopřát k zisku všech tří.“

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Ve Štítné jsme navázali na předchozí dobré zápasy jak herně, tak i výsledkově. Ve 20. minutě jsme vedli již 3:0. Těsně před přestávkou domácí z pokutového kopu snížili na 1:3 a mohlo se zdát, že to bude komplikace. Ale i druhý poločas jsme zvládli! Soupeř se snažil dostat zpět do zápasu nakopávanými míči, ovšem marně. Celé mužstvo hrálo velmi disciplinovaně, dobře bránilo a stále nebezpečně útočilo. Musím vypíchnout výkon Marka Oplta, který měl pět gólových asistencí. Za předvedou hru jsme si tři body zasloužili.“

Branky: 45. Hnaníček, 90. Liška - 20., 64. a 92. Knap, 6. Žourek, 15. Holoubek.

LUHAČOVICE - BORŠICE 3:0 (1:0)

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „Boršice měly první šanci v zápase, kdy po signálu z autového vhazování nastřelily břevno. Po zbytek prvního poločasu se ale odehrávala mezi šestnáctkami. Až v závěru jsme se dostali do tlaku, který vedl k první brance O. Červenky. Vstup do druhé půle nám vyšel, byli jsme aktivní. To vedlo ke druhé brance, kdy stoper Garaja pěkně prošel do pokutového území, kde našel druhého stopera Tejnského a ten zvýšil na 2:0. V závěru ještě navýšil skóre svým prvním gólem v dospělé kategorii dorostenec Starý, čím korunoval svůj velmi dobrý výkon v zápase.“

Pavel Kučera, trenér Boršic: „V první půli jsme byli o dost lepší, měli v držení míč. První velkou šanci měl Krsička, ale trefil jen břevno! Domácí hodně zlobil po levé straně hlavně Cigoš, ale ve velkém vápně mu nebyl přesný. Zahozené šance nás hodně mrzely zvláště, když domácí otevřeli skóre těsně před přestávkou. Po přestávce jsme se dál marně snažili dobít jejich obranný blok, naopak Luhačovice hrozily z protiútoků a po hodině hry přidaly druhý gól. Vše ztvrdili v poslední minutě, kdy už jsme hráli vabank. Porážka nás hodně bolí, rozhodně jsme nebyli herně horší.“

Branky: 44. Červenka, 61. Tejnský, 90. Starý.