Václav Uhlíř, trenér Hluku: „Jsme zklamaní. Dneska nám to nešlo. Boršice na nás byly dobře připravené. My jsme jim navíc ještě nahráli svými individuálními chybami v defenzivě, které se spíše vidí v okresním přeboru. Soupeř pak hrál to, co potřeboval. Zezadu z bloku a spoléhal na brejky. My jsme se trápili. I když jsme šli do vedení, do přestávky jsme si dali vlastní gól. Do druhé půlky jsme šli s odhodláním výsledek otočit v náš prospěch, bohužel hned přišla školácká chyba a museli jsme dotahovat. Naštěstí se nám podařilo alespoň srovnat. Boršice si remízu za bojovnost zasloužily. My se sice držíme stále nahoře, ale Kvasice jsou jinde. I tak dokud to půjde, budeme o první místo bojovat. Chyběl nám Kukla.“

Hluk se protrápil k remíze s Boršicemi. První místo? Kvasice jsou jinde, ví kouč

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Vzhledem k tomu, kde se soupeř v tabulce pohybuje a jak jsme s ním odehráli domácí podzimní zápas, tak je to pro nás dobrý bod, který jsme si zasloužili hlavně za poctivou práci a organizaci hry. Hluk byl více na míči, měl toho samozřejmě víc. Naším cílem bylo hrát z bloku, nechtěli jsme domácí napadat moc vysoko. Chtěli jsme být kompaktní, což se nám celkem dařilo. Domácí se nedostávali ze hry do nějakých extra velkých šancí. Soupeř byl ale nebezpečný po standardních situacích. Ze dvou nám dal góly. Brankami ale zaváněla každá standardka Hluku. My jsme využili chyb, které nám Hluk nabídl. Druhá trefa byla odměna za to, jak kluci na hřišti pracovali a dřeli. Chyběli nám Šušla, Hubník, Tomaštík, Gavenda a dlouhodobě zraněný Ošívka.“

Branky: 30. Uhlíř, 78. Chodura - 35. vl. Šimoník, 47. Sedláček.

MORKOVICE - BYSTŘICE P. H. 10:1 (5:1)

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Vysoce hodnotím naši předvedenou hru a jsme moc rád, že jsme to potvrdili vstřelenými góly. Zápas, který byl velmi důležitý pro oba tým, jsme zvládli nad očekávání. Celé utkání jsme Bystřici přehrávali, byli jsme lepší a po pěkných akcích skórovali. Po předchozích zkušenostech jsme ani v poločase nebyli klidní, přestože jsme vedli již 5:1. O rekordní vítězství se zasloužilo velmi dobrým výkonem úplně celé mužstvo. Střelecky zazářili dva čtyřgóloví kanonýři Knap a Žourek, jeden gól přidali Oplt a Holoubek.“

Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „Výkon a v neposlední řadě výsledek poznamenala strašná absence důležitých hráčů - z obranných řad chyběli Vrtělka, Krajcar, Bočan, Salátek, Pálka a Kouřil. Souhra všech okolností nakonec způsobila ostudu a vysokou porážku. Bohužel jiní kluci je nedokázali adekvátně nahradit! Morkovicím gratuluji k zaslouženému vítězství, jejich Knap, Žourek či Oplt byli pro nás k nezastavení. Fanouškům Bystřice pod Hostýnem se tím omlouváme, musíme vše odčinit v dalším domácím utkání!“

Branky: 9., 21. 76. a 82. Knap, 16., 37., 44. a 64. Žourek, 59. Holoubek, 67. Oplt - 45. Shokun.

SLUŠOVICE - LUHAČOVICE 3:0 (1:0)

Michal Klimt, vedoucí týmu Slušovic: „Po výborném koncentrovaném výkonu jsme vyhráli tentokrát zcela zaslouženě. Soupeře jsme prakticky k žádné šanci nepustili. Už v prvním poločase jsme si vypracovali tři stoprocentní šance. Využili jsme jednu, další zůstali neproměněny. Na tomto aspektu musíme ještě zapracovat. Ve druhém poločase sice byly Luhačovice více na míči, jelikož se musely tlačit dopředu. Okénka v obraně jsme ale po zásluze potrestali. Náš výkon začíná mít stoupající tendenci. Bohužel se nám nevyhýbají další zranění. Ve středu hrajeme semifinále poháru v Hrachovci, tak to budeme muset opět nějak nakombinovat. Chceme si zahrát opět po roce na Letné!“

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „Utkání bylo zcela v režii domácích. Bohužel jsme se nedokázali vyrovnat v nasazení ani v osobních soubojích. Po první brance po půlhodině hry jsme přece jen lépe kombinovali, ale k ohrožení branky domácích to bylo málo. Taky nám nepomohlo nucené dvojí střídání ze zdravotních důvodů ještě do poločasu. Slušovice i druhý poločas kontrolovaly hru a do ničeho nás nepustily. V závěru jsme chtěli vrhnout všechny zbylé síly do útoku, ale domácí nás usadili dvěma góly a zápas definitivně rozhodli. Dnes jsme si body za předvedený výkon nezasloužili, soupeři gratuluji.“

Branky: 31. Antolák, 79. Klečka, 86. Klečka.

BRUMOV - ŠTÍTNÁ N. VL. 0:3 (0:2)

Josef Kachlík, trenér Brumova: „Utkání bylo bojovné. Hosté šli do vedení po dvou standardních situacích, kdy jsme byli málo důrazní až laxní. Náš výkon nebyl dobrý, nějaké náznaky na snížení jsme měli, ale nic nám nevyšlo. Výsledky nejsou dobré, musíme se zlepšit a kluky nabudit k lepším výkonům.“

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání a v 17. minutě jsme již vedli dva nula. Po zbytek poločasu jsme domácím velice nic nedovolili, ba naopak chvíli před přestávkou spálil velkou šanci Tom Vaculík, kdy postupoval sám na brankáře, ale svou šanci nezužitkoval. Druhou půli jsme hráli ze zabezpečené obrany a čekali na brejky. Nakonec v 85. minutě jeden vyšel a Martin Černý vstřelil třetí branku. Šli jsme si za vítězstvím daleko více než Brumov a tak tři body po zásluze putují do Štítné.“

Branky: 11. Valenta, 17. Hrnčiřík, 85. Černý.

HRACHOVEC - KVASICE 1:5 (1:1)

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Do vedení jsme šli po krásné střele Žáka ze standardky. Bohužel následně jsme neuhlídali signál soupeře, na který jsem kluky upozorňoval. Bohužel soupeř rychle po změně stran šel do vedení, na které jsme nedokázali reagovat. Šance byly na obou stranách, ale až v závěru nám Kvasice dali další branky, po kterých se naše hra sesypala. Hosté vyhráli zaslouženě, potvrdili svou kvalitu. Náš zrak se nyní upíná ke středečnímu domácímu semifinále krajského poháru, který bychom chtěli ovládnout!“

Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic: „Na utkání jsme se těšili od začátku zimní přípravy a věděli, že Hrachovec doma vyhrál ve všech dosavadních devíti utkáních. O to větší motivaci jsme měli utkání zvládnout! Musím kluky pochválit za skvělý přístup a výkon od první do poslední minuty. Jsem opravdu rád, že přímý souboj o první místo v tabulce jsme zvládli a naprosto zaslouženě vyhráli. Udělali jsem tak důležitý krok k našemu vysněnému cíli! Ted jsme se dostali do pozice, kdy máme vše ve svých rukou a musíme pokračovat ve stejných výkonech jako doposud ve všech zápasech, které máme ještě před sebou!“

Branky: 11. Žák - 85. a 94. Slaměník, 35. Hradil 47. Sigmund, 87. Galus.

OSVĚTIMANY - NAPAJEDLA 4:0 (1:0)

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „První poločas moc fotbalové krásy pro pro diváky nepřinesl, až před přestávkou se nám podařilo vstřelit branku a druhou hned v úvodu druhé půle. A tímto jsme hru ovládli a postupně přidali branky další. Vítězství bylo zasloužené!“

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „Do obdržení branky „do šatny“ jsme měli minimálně tři gólové příležitosti, které jsme ale neproměnili! A pak jsme z první příležitosti inkasovali. O přestávce jsme si řekli, že se pokusíme výsledek otočit, jenže hned po začátku druhého dějství jsme inkasovali podruhé a to nás zlomilo! Domácí nám ve zbytku času už vlastně ani nic nedovolili! Když nedáme góly z vložených šancí, naopak obdržíme hloupé branky po neskutečných chybách a tím soupeři dobrý výsledek hodně usnadníme.

Branky: 43. Němec, 46. Tomaštík, 58. z pen. Mareš, 68. Tomaštík.

FRANC. LHOTA - NEVŠOVÁ 1:0 (1:0)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Měli jsme převahu od první minuty a již první dějství jsme měli ovládnout vyšším než jednogólovým rozdílem. Po přestávce náš přibrzdily zdravotní problémy a minimální možnost ke střídání. Toho využil soupeř, několikrát nás dostal pod tlak, ale bez vyložené šance. Velkou pochvalu hráči, kteří se vydali a do utkání dali maximum. Stejně jako naši fanoušci! Dál jdeme bojovat o záchranu!“

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „

Branka: 35. Chmela.