BORŠICE - SLUŠOVICE 1:2 (0:0)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „První půle byla oboustranně neurovnaná, chyběly také větší šance. Podobný obraz hry nabídlo i druhé dějství, třebaže to byly Slušovice, které po rohu trefily tyč. Do vedení jsme šli z podobné standardní situace, kdy po centru Suchánka se prosadil u vzdálenější tyče Janík. Bohužel závěr nám hrubě nevyšel - nejprve jsme nechali soupeře odcentrovat a zakončit, aby pak zaváhal i sudí, který neodpískal jasný faul na polovině hřiště a protivník z brejku a díky teči otočil výsledek. Třebaže sudí po zápase uznal svou chybu, bod nám to nevrátí. Bylo to smolné utkání.“

MISTROVSKÁ KOPANÁ

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Těžké utkání bylo pro nás nakonec se šťastným koncem. Na začátku byl k vidění opatrný fotbal z obou stran, kdy první vážnější šanci měli domácí. My mohli jít do vedení po rozích, ale ani Janků ani Foltýn nezakončovali přesně. Druhý poločas už byl víceméně v naší režii. Drželi jsme soupeře vesměs na jejich polovině, měli několik střel, rohů, standardek, po jedné z dorážky Foltýn nastřelil tyč. Paradoxně po naší velké chybě šli domácí do vedení, když se štěstím provedli míč za záda Dubce. Pak už to bylo jenom o tom, jestli se dokážeme dostat do zavřené obrany domácích. To se nám podařilo až v úplném závěru, kdy se nejprve po centru prosadil Marek a úplně v poslední minutě prostřelil vše, co mu stálo v cestě Maliňák.

Branky. 73. Janík - 89. Marek, 90. Maliňák.