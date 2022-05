Jan Tajzler, vedoucí týmu Val. Polanky: „Máme velkou radost, konečně jsme vyhráli a věříme, že nám to zvedne sebevědomí. Důležité bylo, že jsme se rychle dostali do vedení. Po cely zápas jsme si tvořili další slibné šance a nakonec dali čtyři branky. Vyhráli jsme zaslouženě.“

Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „Domácí byli aktivní, rychlonozí. My jsme se snažili, brankář odolával šancím soupeře, ale na třetí čtvrtý pokus inkasoval. Následně jsme mohli vyrovnat, pokus Skřivánka těsně minul bránu, naopak domácí možná z postavení mimo hru zvýšili náskok. Spoustě hráčům to nešlo, snažili jsme se něco pozměnit. Přesto nástup vyšel opět vyšel domácím a po čtvrtém gólů bylo rozhodnuto. Musíme se dát dokupy.“

Branky: 6. Ondra, 32. Maček, 49. Kovalčík, 54. Baran.

LUHAČOVICE - KVASICE 1:2 (0:0)

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „Až na prvních deset minut, kdy jsme se hledali na hřišti tak zbytek prvního poločasu byl z naší strany nejlepší na jaře, chyběla tomu ta branka, kdy nám v cestě stál brankář nebo tyčka. Byly tam centry, střely, ale i Kvasice ukázaly, proč hrají vršek tabulky. Druhý poločas jsme navázali na ten první, ale opět jsme neměli to potřebné štěstí v koncovce. Následně Kvasice daly první branku, ale dokázali jsme na to reagovat vyrovnávající brankou. Bylo to otevřené utkání na obě strany. U druhé branky jsme propadli po sobě jdoucích dvou, tří soubojích a hráč hostí to trefil na zadní tyč. Prohráli jsme, nejsme spokojeni, ale kluci musí cítit, že dnes to mělo hlavu a patu. Sám za sebe mám z toho lepší pocit než minulý týden, kdy jsme získali bod.“

I. A třída sk. B: Fryšták ztratil vedení 2:0, doma prohrál a je zase poslední

Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasic: Začali jsme aktivně a do patnácté minuty jsme si vytvořili tři vyložené šance, bohužel jsme ani jednu neproměnili. Pak jsme nepochopitelně přestali hrát a přenechali aktivitu domácím, kteří měli několik možností ke vstřelení branky. Naštěstí nás výbornými zákroky podržel brankář Zavadil a tak se šlo do kabin za nerozhodného stavu. V druhém poločase si první šanci vytvořili domácí, ale nastřelili pouze tyč naší branky. Naopak my jsme naši šanci proměnili a šli do vedení. Domácí brzy vyrovnali po standartní situaci.. Vedení jsme si vzali zpět po brance Vojtáška a vytvořili si několik dalších možností k pojištění výsledku. Myslím si, že ve vyrovnaném zápase jsme o tu branku byli lepší a proto bereme všechny body.

Branky: 59. Zábojník - 54. Zapletal, 64. Vojtášek.

BORŠICE - NEDAŠOV 2:1 (1:0)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „V prvním poločase jsme dominovali, soupeř hrozil jen ze standardek. Využívali jsme dobrých náběhů Gavendy, ale udeřili jsme až před přestávkou, kdy se po jeho nahrávce prosadil Hubál. Po přestávce to už od nás nebylo tak dobré, hra byla neurovnaná, systém se rozpadl. Hrálo se nahoru – dolů, i přesto jsme náskok navýšili. V závěrečné fázi jsme si koledovali o gól, který přišel v samém závěru. Vyhráli jsme zaslouženě.“

I. B třída sk. C: Malenovice zvítězily v Topolné, Velký Ořechov selhal v Ostrohu

David Solař, brankář Nedašova: Tuhle porážku bereme jako ztrátu, protože jsme nebyli horším mužstvem. První poločas byl vyrovnaný, bohužel jsme inkasovali gól minutu před odchodem do šaten. V druhé půli jsme se snažili o vyrovnání, jenže jsme opět hloupě inkasovali. Sice jsme dokázali snížit těsně před koncem, ale na vyrovnání nám už nezbyl skoro žádný čas. Výsledek je pro nás až příliš krutý, dělba bodů by byla rozhodne spravedlivá.“

Branky: 45. Hubál, 73. Bartošík - 90. Kolínek.

BRUMOV - ŠTÍTNÁ N. VL. 4:2 (2:0)

Vedoucí týmu FC Brumov Lukáš Juřica: „Začali jsme dobře a šli brzy do vedení. V prvním poločase se nám povedlo přidat ještě jednu branku a do šatny jsme šli jako spokojenější tým. Druhá půle nabídla zajímavý fotbal. Po hodině hry byl stav utkání 3:0 a vypadalo to, že derby se dohraje v klidu s jasným vítězstvím pro nás. Ale opak byl pravdou. Po dvou našich chybách se dostala Štítná na dostřel a mohla dokonce i vyrovnat. To se jí nakonec nepodařilo a my přidali před koncem ještě jednu branku. Derby se odehrálo v přátelském duchu, za tři body jsme rádi, ale je před námi pořád moc a moc práce.“

Kdo jsou posily Beranů? Mistr extraligy, hráč s 500 zápasy i produktivní borci

Pavel Prešnajder, Trenér Štítné n. Vl.: „Měli jsme špatný začátek, po propadlém autu šel soupeř do vedení, my podobnou situaci o chvíli později nezavřeli. A protože jsme neuspěli ani z následného brejku, přišel další trest. Po přestávkové důrazné domluvě se náš herní projev zlepšil, ale pokračovali jsme v zahazování šancí a tak domácí vedli již 3:0. Následně jsme přece jen výsledek korigovali a po špatné první půli jsm e dokonce mohli výsledek otočit, šancí jsme na to měli dostatek, ale udeřili domácí. Na kdyby se nehraje, proto body bere Brumov.“

Branky: 2. Bůbela, 20. Pecha, 56. Bublák, 77. Dubčák - 61. z pen. Hnaníček, 67. Vaculík.

BAŤOV - SLUŠOVICE 1:0 (0:0)

Petr Zapletal, trenér Baťova: „Na utkání jsme se dobře připravili, podali velmi dobrý výkon a zaslouženě zvítězili. Po celý zápas jsme byli aktivnější a v průběhu utkání se dostali do několika brankových šancí včetně pokutového kopu, kde ve finále chyběla přesnost nebo kvalitnější řešení. Jedinou branku utkání vstřelil ve druhém poločase Pavel Tkáč a rozhodl tak o konečném výsledku. Všem hráčům patří poděkování za předvedený výkon a celkovou atmosféru v kabině. Jsem přesvědčen, že z naší strany velmi povedené utkání se líbilo třem stovkám přítomným divákům uvnitř areálu a stejně tak i stovce členů fanclubu, kteří vytvořili výbornou atmosféru ze svého místa za plotem.“

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Na zápas jsme se těšili a šli do něj s cílem, nedat to domácím zadarmo. Naším záměrem bylo pozorně bránit, dostupovat včas hráče, zkracovat hřiště a chodit do rychlých brejků. To se nám plnit nedařilo. Domácí nás dostávali pod tlak a my často ztráceli zbytečně míč. Přežili jsme pokutový kop, nastřelené břevno a naši jedinou šanci zahodil Smilek. V druhém poločase domácí ještě přidali a po našich nedůrazech zahodili snad tři vyložené šance. Paradoxně jedinou branku, která nakonec rozhodla o výsledku, jsme jim darovali sami naší špatnou rozehrou. To ovšem nemění nic na faktu, že domácí vyhráli zaslouženě a potvrdili své postavení v tabulce. Myslím si, že postup už jim nikdo nevezme.“

Branka: 61. Tkáč.

NAPAJEDLA - V. KARLOVICE 1:1 (0:0)

Lukáš Smyček, sekretář Napajedel: „Pro nás je bod málo. Po nevýrazné první půli jsme po přestávce přidali v nasazení, více drželi balon, ale paradoxně do vedení šel soupeř. Využil naší chyby na půlce v rozehrávce a z brejku skóroval. Karlovičtí se poté ještě více zatáhli, pro nás bylo obtížné obranný val překonat. Až v samém závěru se nám podařilo z dorážky vyrovnat, na obrat nám pak už chyběl čas.“

OBRAZEM: Fotbalisté Napajedel doma zachraňovali remízu s Karlovicemi

Branky: 87. Holomek - 55. Škrobák.

MORKOVICE - NEVŠOVÁ 3:0 (2:0)

Vladimír Andrýsek, trenér Morkovice: „Vítězství se nerodilo se jednoduše. Brzy jsme vyrobili hrubku, kterou soupeř nevyužil. Pak jsme šli do dvoubrankového vedení, ale šancí jsme měli mnohem více. Nevšová má zkušený tým, ale dokázali jsme je přehrát. Po třetí brance jsme je zlomili. Naše výhra měla být vyšší, šli jsme asi ještě šestkrát sami na gólmana a nedli. Ale to je naše stará bolest.“

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Utkání se nám nepovedlo a po celou dobu jsme tahali za kratší konec. Soupeř nás přehrál ve všech směrech nejenom svojí bojovností a vůlí po vítězství, ale i aktivní hrou. Nás ještě podržel gólman Tomáš Hrnčiřík, který řadu šancí domácích zneškodnil. Individuální chyby v zápase, nepřesnost a nasazení, se kterým jsme hráli, nám rozhodně body nemohly přinést.“

Branky: 17. Knap, 44. Oplt, 47. Oplt.