Krajský přebor: v dohrávkách padaly branky. Hlavně do sítě domácích

/FOTOGALERIE a VIDEO/ Výhry favoritů přinesly sobotní dohrávky úvodního kola fotbalového krajského přeboru. Zajímavý zápas byl k vidění v Napajedlech, kde šly do vedení Štítná, ovšem domácí do přestávky zabojovali, otočili zápas a tři body již nepustili, čímž se vyhoupli do lepší poloviny tabulky, o bod za svého víkendového soupeře.

V dohrávce 1. kola krajského přeboru vyhráli fotbalisté Napajedel nad Štítnou n. Vl. 4:2. | Video: Břenek Martin

Osobnost Deníku Brankář Jasenné Špaček po trefě: Konečně jsem dokázal, že jsem gólový! ROZHOVOR/ Být stoprocentně fit, gólu by se s největší pravděpodobností nedočkal. Jakub… Přečíst článek > Na posledním místě přezimuje Francova Lhota, s osmibodovým mankem na předposlední Bystřici pod Hostýnem. Galerie 53 fotografií › NAPAJEDLA - ŠTÍTNÁ N. VL. 4:2 (2:1) Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „Spíše než důležitá výhra tak jsme splnili povinnost. Třebaže herní projev nebyl tak kvalitní, tak ze ziskem tří bodů panuje spokojenost. Byl to typický poslední zápas sezony, nikdo se nezranil, což je nedůležitější. Nyní si od fotbalu odpočineme a v zimě zabereme.“ OBRAZEM: fotbalová Napajedla v dohrávce zápas otočila a míří v tabulce nahoru! Zdroj: Břenek Martin Josef Miklas, trenér Štítné nad Vlářím: „Jsme zklamáni, zápas jsme nezvládli. Po výborném vstupu do zápasu a získaném vedení jsme postupně vypadli z role. Domácí byli rázem lepší a po dvou našich chybách se dostali do vedneí. Bohužel chvíli po přestávce se projevila naše celosezonní bolest, inkasovali jsme ze standardky. Následně jsme z penalty dali kontaktní branku, vypadalo to, že bychom mohli něco uhrát, ale domácí také z desítky skórovali. Třebaže se naše hra po přestávce zlepšila, náš výkon nebyl, jaký jsem očekával a domácí tak vyhráli zaslouženě.“ Zdroj: Břenek Martin Branky: 21. Krajča, 37. Holomek, 49. Juráň, 63. z pen. Foral - 6. Hrnčiřík, 59. z pen. Hnaníček. NEVŠOVÁ - LUHAČOVICE 0:3 (0:1) Ivana Urbanová, předsedkyně a vedoucí týmu Nevšové: „Doplatili jsme na produktivitu, kdy hosty držel po celou dobu bezchybný gólman. Nám se sice podařilo srovnat, ale gól nám nebyl uznán. Přestože se v druhé půli hrálo prakticky jen na polovině soupeře, dokázali tento tlak ustát a potrestat každou naši chybu. je to škoda, protože utkání by určitě slušela minimálně remíza.“ Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „Vstup nám vyšel, byli jsme aktivní a dobře jsme kombinovali. V 11. minutě jsme šli do vedení, kdy si dali domácí vlastní gól. Postupem času se domácí čím dál víc tlačili před naši bránu a přibývalo jejich šancí. K tomu jim pomáhaly dlouhé auty a standardní situace, kterých měli hodně. My jsme hrozili z brejků. I ve druhém poločase jsme dali rychlou branku Kořénkem. Domácí i nadále spoléhali na standardní situace, které mají opravdu nebezpečné. Nám se ale povedlo vše ubránit a když už něco prošlo na branku, tak tam byl dnes vynikající Švec. Zápas jsem si zkomplikovali v 66. minutě kdy se nechal vyloučit Riečičiar. V závěru ještě zpečetil naši výhru George, kdy šel z poloviny hřiště sám na prázdnou bránu. Klukům patří dík za přístup. Jsem rád, že jsme zakončili podzimní část sezony vítězstvím.“ Branky: 11. vlastní (Münster), 51. Kořének, 90+3. Danquah. FRANC. LHOTA - BORŠICE 1:2 (0:0) Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Na velmi těžkém terénu to byla bitva o každý centimetr a balon. První dějství bylo vyrovnané, oba celky si vypracovaly zajímavé šance, ovšem bez potřebné přesnosti v koncovce. Přestože jsme si po obrátce vytvořili územní převahu, branky střílel soupeř. Jako během celého podzimu… Sice se nám podařilo vyrovnat, ale na druhou trefu Boršic jsme už nedokázali reagovat. Týmu nemohu vytknout bojovnost, bohužel nám celý půlrok chyběl klid v zakončení ruku v ruce s kvalitou.“ Pavel Kučera, trenér Boršic: „ Branky: 75. Chmela - 65. Malý, 85. Sedláček.

