Roman Ondroušek, trenér Bystřice p. H.: „Do utkání jsme vstoupili dobře a podařilo se nám jít góly Janků a Shokuna do vedení 2:0. Bohužel těsně před přestávkou krásně zakončil hostující Heřmánek – 2:1… Ve druhé půli opět Janků zvýšil na 3:1 a vypadalo to, že duel zvládneme. Jenže opak byl pravdou! Hrachovští přidali v ofenzivě a trio Malý, Heřmánek, Žák ukázalo kvalitu, proč jsou, tam kde jsou… A Žák dvěma přesnými zásahy srovnal na 3:3! A to nás ještě gólman Janalík několikrát podržel, když výbornými zákroky vychytal soupeře! Naštěstí svým premiérovým hattrickem v dresu Bystřice nás spasil Michal Janků.“

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Nastoupili jsme značně oslabení – kromě rozsáhlé marodky bylo také hodně omluvenek z rodinných důvodů. Do základní sestavy se tak dostali i dva dorostenci, kteří už měli v nohách sedmdesát minut ze svého duelu v Napajedlech. I díky výborně chytajícímu brankáři Popelkovi jsme dlouho drželi své akcie nad vodou, měli kolikrát štěstí. Vsadili jsme na poctivou obranu a brejky, dvě možnosti Šušla neproměnil. Domácí drželi míč a udeřili z nenápadné akce před přestávkou, kdy prohraný míč na půlce nakonec dostali do brány. V kabině jsem svěřence nabádal k trpělivosti. Zlomovým momentem byla sporná penalta, ze které domácí zvýšili náskok a rychlý třetí gól. Ve zbytku času se už utkání dohrávalo, domácí zaslouženě vyhráli. I mí svěřenci zaslouží pochvalu, do hry nakonec zasáhli hned čtyři dorostenci, bez nichž bychom ani nemohli nastoupit!“

Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic: „Do utkání jsme od úvodních minut vstoupili velkým tlakem a začali si vytvářet spoustu brankových příležitostí. Hned v 5. minutě Ondra Slaměník hlavičkoval po rohovém kopu do břevna, následně postupoval sám na brankáře Pavel Vojtášek, ale hostující gólman Popelka jak jeho nájezd tak i následující šance Slaměníka, Galetky i Zapletala vždy skvěle zneškodnil. Ve 40. minutě Tomáš Strašák střelou z 18 metrů nastřelil levou tyčku a když už to vypadalo, že první dějství skončí nerozhodně, vstřelil první branku kanonýr Ondra Slaměník – 1:0. Od začátku druhé půle jsme opět zatlačili soupeře před vlastní branku a v 54. minutě byl ve vápně faulován Josef Zapletal a penaltu proměnil zkušeně náš nejlepší střelec Adam Galetka - 2:0.Bohužel pro Pepi Zapletala utkání skončilo a pro zranění kolene musel střídat. V 58. minutě po rychlé kombinaci vstřelil druhou branku v utkání Ondra Slaměník a uzavřel tak skóre na 3:0. Získali jsme další t důležité body v tabulce, které nás opět přiblížili k našemu vytouženému cíli!“

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Hned v úvodu jsme museli řešit nepříjemné věci, kdy se před startem zápasu zranil Brázdil a hned v úvodu Pryhara. Co nám bylo platné, že jsme byli herně lepší, když jsme neproměňovali šance, naopak domácí dvakrát z brejku udeřili. Zpět do hry nás dostal trefou do šatny Heřmánek. I po přestávce byl duel herně v naši režii a třebaže soupeř svůj náskok zvýšil, dokázali jsme vyrovnat. O osudu zápasu rozhodl jeden odkop a další brejk domácích.“

Branky: 38., 67. a 83. Janků, 44. Shokun - 45. Heřmánek, 77. Žák, 82. Žák)

OSVĚTIMANY - BRUMOV 2:2 (2:0)

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „První poločas jsme byli aktivní, vytvořili několik šanci, které jsme ve dvou případech Šlechtou a Kolářem proměnili. Nástup do druhé půle se povedl soupeři, který snížil na 2:1 a poté i dokonce vyrovnal. Nám se už přidat další branku nepovedlo a zápas skončil remízou.“

Martin Holek, trenér Brumova: „Kvalitní soupeř hrál dobře kombinačně, otáčeli výborně hru a měli dobré náběhy za obranu, které dokázali sladit s kvalitní přihrávkou a tím nás dostávali pod tlak. Dostali se do vedení 2:0. My jsme hráli v novém složení i rozestavení, jak do obrany tak do útoku a chvíli nám trvalo, než jsme se do toho dostali. Postupem času jsme získávali klid na kopačky a dobrou kombinací i přechodem do útoku jsme tam měli pár náznaku, ale vlivem nepřesností, špatného prvního doteku nebo dobře bránícího soupeře, jsme si nevytvořili žádnou šanci. Do druhé půle jsme vstoupili skvěle a krásnou brankou Marka Dubčáka jsme snížili na 2:1, to nám vlilo ještě více krve do žil. Najednou jsme byli na hřišti všude, velmi dobří v kombinaci, v soubojích a hlavně jsme byli nebezpeční do útoku, což vyústilo ve vyrovnávací branku. Po nádherné akci z pravé strany, kterou vsítil náš kanonýr posledních zápasů Jarda Bůbela. Měli jsme tam ještě pár dobrých střel i závarů a dokonce jsme i nastřelili břevno. Celý tým zaslouží velkou pochvalu za předvedený výkon a někteří hráči mě příjemně překvapili po všech stránkách!“

Branky: 9. Šlechta, 32. Kolář - 46. Dubčák, 59. Bůbela.

FRANC. LHOTA - SLUŠOVICE 0:9 (0:7)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Nedokážu si náš kolaps v první půli vysvětlit, něco podobného jsme ještě nezažil! Vše bylo o přístupu a ten byl od náš špatný! O přestávce jsem prostřídal, chtěli jsme něco předvést. Víkendový výkon pokazil naše poslední zlepšené výkony, byl nejhorší mezi krajskou elitou. Přístup mých svěřenců mě zklamal.“

Michal Klimt, vedoucí týmu Slušovic: „Takový výsledek se samozřejmě hodnotí s velkou radostí! Prakticky do čeho jsme kopli, to tam spadlo. Kluky musím pochválit za nasazení, že duel podvědomě u posledního celku nepodcenili. Chtěli jsme se přiblížit Hrachovci. Máme před sebou ještě dvě utkání a ty chceme zvládnout a pokusit se dostat na ´bednu´.“

Branky: 14. a 58. Kvasnica, 20. a 34. Antolák, 28. a 45. Klečka, 33. a 35. Michalík, 15. Trunkát, 58. Kvasnica.

NEVŠOVÁ - SP. HLUK 1:5 (1:2)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „S vyspělým soupeřem jsem udrželi krok pouze v prvním poločase. V 16. minutě jsme se ujali vedení po standardní situaci, kdy se trefil Aleš Urbánek. Naše vedení bohužel netrvalo dlouho. Soupeř vyrovnal a do přestávky výsledek otočil. V druhé půli jsme tahali za kratší konec, v podstatě jsme se jen bránili. Hluk si za předvedený výkon zaslouženě odvezl všechny tři body.“

Václav Uhlíř, trenér Hluku: „Jsem rád, že jsme utkání zvládli jak výsledkově, tak herně. Domácí šli sice do vedení pěknou střelou zkušeného Urbánka, nám se o deset minut později podařilo vyrovnat, kdy přihrávku Dohnala zužitkoval Chodura. Brzké vyrovnání nás uklidnilo a ještě do přestávky jsme skóre otočili kapitánem Sopůškem. Druhý poločas už byl v naší režii, hráli jsme s nasazením, rychle, dařila se nám kombinace a byli jsme i produktivní v koncovce. Naše vítězství je zasloužené, pochvalu si zaslouží celý tým za přístup a za výkon. Respekt zaslouží i tým domácích, naše dřívější vzájemné zápasy, byly tvrdé a až moc vyhrocené. Tentokrát bylo vše korektní.“

Branky: 16. Urbánek - 24. Chodura, 32. Sopůšek, 61. Chodura, 65. Bartošek, 73. Sopůšek.

NAPAJEDLA - MORKOVICE 2:0 (1:0)

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „Konečně jsme po dlouhé době poznali chuť vítězství, kterou kluci nutně potřebovali! Klukům dík za výkon a budiž nám to pomůže do zbývajících kol soutěže…“

Branky: 45. z pen. Koutník, 80. Foral.

ŠTÍTNÁ N. VL. - LUHAČOVICE 2:3 (1:2)

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „Domácí udeřili hned ve 2. minutě ze své velké zbraně - dlouhý aut do pokutového území. Postupem času jsme byli stále více na míči a dařila se nám kombinace. Jednu z pěkných akcí zakončil George a bylo vyrovnáno. Ještě do poločasu jsme dokázali otočit skóre díky Š. Červenkovi, který zachoval klid v koncovce a poslal nás do vedení. Vstup do druhé půle nám vyšel lépe, jako do té první. Opět jsme se dostávali do šancí a jednu z nich proměnil svým druhým gólem v zápase George - 3:1. O pár minut později ještě duel zdramatizoval domácí Vaculík. Ale vítězství jsme již nepustili. Fotbal se musel líbit, bylo k vidění spousta šancí na obou stranách. K dobrému fotbalu přispěl i skvěle připravený trávník, na kterém byla radost hrát!“

Branky: 2. Vaculík, 61. Vaculík - 20. Danquah, 45. Červenka, 55. Danquah.