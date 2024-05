O největší překvapení víkendového 21. kola krajského přeboru se postarali fotbalisté Nevšové. Svěřenci Vladislava Durdi totiž „vykradli“ ambiciózní Hrachovec a udělali tak důrazný krok k záchraně. Obecně se nedařilo favoritům – vedoucí Kvasice padly ve Slušovicích a také Hluk jen remizoval doma se Štítnou n. Vl.

MISTROVSKÁ KOPANÁ - výsledky a tabulky z víkendu

MORKOVICE - LUHAČOVICE 5:0 (2:0)

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Výsledek je jasný, ale nemohu říci, že by na hřišti bylo pouze jedno mužstvo. Dobře jsme utkání rozehráli, v 8. minutě šli do vedení gólem Knapa, který během zápasu zkompletoval hattrick. V dalším průběhu jsme si tvořili šance a dávali také góly. Luhačovice se snažily, hrály technický fotbal, ale jejich snahu definitivně zlomil v 56. minutě Oliver Storcer, který zvýšil náš náskok již na 4:0! Potvrzení dobré defenzivy je čisté konto a ofenzivy pět vstřelených gólů. Pochvalu zaslouží všichni hráči - Jarkou v vrance počínaje a posledním nestřídajícím náhradníkem Zápařkou konče. To co předvedlo celé mužstvo proti Luhačovicím, tak to je má představa týmového výkonu!“

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „Chtěli jsme se poučit z posledního zápasu a vyvarovat se jednoduchým chybám na vlastní polovině. Bohužel se nám to nepodařilo a první dva góly jsme soupeři opět doslova nabídli! V útočné fázi jsme zase dopláceli na aktuální střeleckou nemohoucnost. Do šancí jsme se dostali, ale nedokázali je proměnit. Na začátku druhého poločasu jsme se přece jen zlepšili v kombinaci a snažili se o kontaktní gól. Ale soupeř zase udeřil z rychlého protiútoku. Poté ještě přidal další dvě branky a bylo po zápase. Soupeři jsme to hodně usnadnili vlastními chybami a nedůrazem.“

Branky: 8., 25. a 83. Knap, 53. Žourek, 56. Storzer.

SP. HLUK - ŠTÍTNÁ N. VL. 1:1 (0:0)

Václav Uhlíř, trenér Hluku: „Sehráli jsme vyrovnaný zápas. Hosté potvrdili, že jejich čtvrté místo není náhodné. U nás velmi dobře zodpovědně bránili a byli nebezpeční ze standardních situací. Naopak nám to zpočátku moc nešlo, vázla nám kombinace, nemohli jsme se dostat do tempa. Přesto jsme si v první části vytvořili dvě šance. Také druhá půle se nesla ve stejném duchu, abychom šli v 69. minutě do vedení. Soupeř pak zjednodušil hru, zatlačil nás, aby z poslední standardky vyrovnal. Popravdě remíza je zasloužená.“

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „První poločas jsme odehráli velmi dobře takticky a kromě jedné šance jsme domácí k ničemu nepustili. Ve druhé půli jsme soupeře jednoznačně přehrávali, jenže přišla 69. minuta a naše hrubka v obraně, a domácí nás potrestali brankou. Tenhle gól nás ještě více nakopl a náš tlak gradoval, který jsme zužitkovali až v samotném nastavení, kdy jsme se prosadili z rohového kopu a zaslouženě vyrovnali.“

Branky: 69. Bartošek - 90+4. Struhař.

SLUŠOVICE - KVASICE 2:0 (2:0)

Michal Klimt, vedoucí týmu Slušovic: „Zápas měl ty nejvyšší krajské parametry. Naše forma jde zápas od zápasu nahoru. Potvrdili jsme to i s lídrem tabulky, kdy jsme prvních třicet minut byli lepším týmem, což jsme potvrdili brankou po rychlé křídelní akci. Po půlhodině hry potvrdily Kvasice svou kvalitu, byly více na míči. Do žádné vyložené akce se ale nedostaly. Do kabin jsme přidali ještě jednu branku dvougólovým Kvasnicou. Druhý poločas se odehrál ve stejném duchu, nikam jsme nepospíchali, pozorně bránili a přecházeli jsme do rychlých protiútoků. Soupeře jsme do žádné vážnější šance nepustili. Škoda naší dlouhodobé marodky, kdy si musíme vypomáhat kluky z dorostu. Smekám před nimi.“

Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic: „Bez čtyř hráčů základní sestavy a se dvěma zdravými hráči na lavičce jsme nakonec prohráli naprosto zaslouženě. Domácí byli od úvodních minut lepší a dostal se zaslouženě do vedení 2:0. My jsme v prvním poločase kazili jednoduché přihrávky, prohrávali jsme osobní souboje a domácí si od úvodních minut vytvářeli spoustu nebezpečných závarů před naší brankou. Do druhé půle jsme nastoupili daleko aktivněji a zatlačili domácí tým před branku, bohužel v 59. minutě nám byl vyloučen Ondra Berčík a vzhledem k tomu , že jsem si před sezonou řekl, že nikdy po žádném utkání nebudu komentovat výkony sudích, tak červenou kartu nebudu hodnotit. I přesto, že jsme hráli v deseti, tak jsme až do konce byli lepším týmem, ale pouze po velké vápno. Během celého zápasu jsme si nevytvořili žádnou vyloženou šanci a bohužel bylo vidět, že kvalita našich chybějících ofenzivních hráčů - kapitána Pavla Vojtáška, nejlepšího střelce Adama Galetky a ofenzivního esa Pepi Zapletala - nám nyní prostě chyběla.

Díky zaváhání Hluku jsme i přes porážku stále na prvním místě tabulky a máme dohrávku v Bystřici pod Hostýnem, proto věřím, že víkendová prohra nás zdravě nabudí do nejdůležitější části sezony. V sobotu se už všichni těšíme na zápas jara, kdy na domácím hřišti přivítáme druhy tým tabulky z Hluku. Nejdůležitější pro mě je fakt, že tři ze čtyř zraněných hráčů už budou na tento duel připraveni.“

Branky: 13. Kvasnica, 44. Kvasnica.

BORŠICE - BYSTŘICE P. H. 1:0 (0:0)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „

Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „Do utkání jsme vstoupili aktivně, ale bohužel nedotáhli žádnou akci do konce! Po zranění Vrtělky naše hra ochladla a domácí nás zatlačili! Ale Janalík je několikrát vychytal. V úvodu druhé půle po ztrátě našeho útočníka jsme dostali gól od nejaktivnějšího hráče na hřišti - Cigoše! I my si vytvořili průnikovými přihrávkami šance, ale obránci je zablokovali! Rozhodčí předvedli bezchybný výkon. Kluci za bojovný výkon by si bod určitě zasloužili, když domácí ve druhé půli dali gól z jediné střely na bránu!“

Branka: 51. Cigoš.

BRUMOV - NAPAJEDLA 6:0 (4:0)

Alois Kachlík, trenér Brumova: „S třemi body jsme spokojeni. Utkání jsme měli od začátku pod kontrolou, vstřelili pěkné branky. Hráči se mohli uvolnit a v klidu si zahrát před domácími fanoušky fotbal. Ve druhé půli jsme si ještě vytvořili několik dobrých příležitostí a navýšili skóre na konečných 6:0. Doufám, že tento výsledek nás nabudí do příštích utkání a výsledkově se zvedneme.“

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „Jednoznačné a hladké vítězství Brumova. Domácí nás k ničemu nepustili a my jsme podali tak slabý výkon, že šlo jen o výsledek. Po tom, co jsme přehráli Hrachovec, je pro mě tento zápas velké zklamání! Jak jsem řekl klukům, nastoupilo jedenáct úplně jiných kluků, než minulý víkend.“

Branky: 12. a 68. Opravil, 16. Bublák, 26. Dubčák, 40. Bůbela, 77. Macháč.

HRACHOVEC - NEVŠOVÁ 1:2 (1:1)

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Začátek nám vyšel,šli jsme do vedení a měli dost šancí na navýšení. Místo toho soupeř srovnal. I po změně stran jsme měli navrch a možnosti získat vedení zpět, ale Vaigl, Horák ani Heřmánek nemířili přesně. Naopak Nevšová v nastavení naše zaváhání potrestala a připravila nás o body.“

Ivana Urbanová, vedoucí týmu a předsedkyně Nevšové: „Nepodařilo se nám zachytit úvod a domácí nás už v první minutě potrestali vedoucím gólem. Branka nás nakopla k větší aktivitě, dokázali jsme častěji atakovat pokutové území a zahrávali několik rohových kopů. Po jednom z nich se nejlépe zorientoval Petr Švach a ještě do přestávky vyrovnal. Druhou půli začali domácí opět aktivněji, měli několik vyložených šancí, ale náš "čaroděj" v bráně Olda Zámorský čaroval, změnu skóre nepřipustil. V nastaveném čase jsme byli odměněni za vytrvalost a bojovnost, kdy po přihrávce Roba Demjana využil své rychlosti Vašek Tomšů a dokonal obrat. Domácí už neměli čas zareagovat a tak si od favorita soutěže odvážíme plný bodový zisk! Celé mužstvo zaslouží pochvalu za bojovnost, vůli a chuť po vítězství. Podařilo se nám tak konečně prolomit smůlu z předchozích utkání!“

Branky: 2. Varga - 18. Švach, 92. Tomšů.

OSVĚTIMANY - FRANC. LHOTA 9:0 (6:0)

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „Utkání bylo jednoznačně pod naší kontrolou. Hosty od většího přídělu inkasovaných branek zachránil jejich brankář Adam Trčka.“

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Na výsledku se podepsala velká absence hned šestice hráčů, kteří byli zranění nebo na zápase světového šampionátu v hokeji. Rozdíl na hřišti byl patrný, mrzí mě, že hráči, co dostali šanci, nepředvedli více. Nedali jsme žádnou šanci, přestože jsme měli minimálně čtyři tutovky, z toho dva úniky.“

Branky: 7. a 12. z pen. Mareš, 32. a 90. Trlida, 16. Zapletal, 38. z pen. Macháček, 40. Tomaštík, 47. Slouka, 68. Kolář.