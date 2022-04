Lukáš Juřica, vedoucí týmu FC Brumov: „Úvod v mrazivém počasí patřil hostům, kteří se asi lépe zahřáli do provozní teploty. My se do utkání dostali až po brance Pavla Opravila, která padla po odehraném rohovém kopu. Od tohoto momentu jsme začali být lepším týmem a vytvořili jsme si mnoho brankových příležitostí. Naše neefektivita, která nás provází již od zimní přípravy, nás mohla stát body, protože Luhačovice hrály až do konce, a to se jim málem vyplatilo. A nám vymstilo. Vítězství nad soupeřem, který okupuje vrchní patra tabulky, si vážíme a věříme, že se kluci poučí a v zakončení budou více chladnokrevní.“

Okresní přebor: Chlad a vítr favority nezastavil. Nejvíce pálila Lubná

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „I díky výborně připravenému terénu měl zápas jinou atmosféru a náboj. Z naší strany proti minulému týdnu nastal posun v základních atributech, kde jsme se zlepšili, ale v celkovém součtu je to samozřejmě málo. V některých situacích se chováme naivně, hrajeme dětský fotbal a odpadáváme v soubojích. Do ofenzivy jsme nyní hodně sterilní, složití. Řešíme situace naopak, než máme. Chybí nám lehkost v řešení finálních situacích, sportovní forma u některých hráčů není tak, jak si představujeme. Tam, kde nám to na podzim vycházelo tak nyní máme problém, ale není důvod panice, teď a tady se ukáže síla a soudržnost týmu. Sami jsme se do toho dostali a zase sami se z toho dostaneme. Týmu věřím a dál se musíme soustředit jen a jen na sebe. Tohle období by mělo být pro nás výzvou odrazit se k lepším zítřkům!“

Branky: 23. Opravil, 32. Bublák - 87. z pen. Polách

BAŤOV - BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 5:1 (1:0)

Petr Zapletal, trenér Baťova: „První domácí utkání v jarní části soutěže jsme zvládli. První poločas byl vyrovnaný, když soupeř hrál velmi dobře. V utkání nám pomohla branka v samém závěru poločasu, kterou po přihrávce Zdenka Ondráše vstřelil Patrik Šiška. Druhý poločas jsme již byly lepším týmem, herní převahu potvrdily vstřelením hezkých branek, a tak vítězství v oboustranně kvalitním utkání je zasloužené.“

I. A třída sk. B: Těšnovice doma podlehly Osvětimanům, Koryčany hrály bez branek

Branky: 44. Šiška, 49. Tkáč, 62. Tkáč, 76. Šiška, 78. Krajča - 71. Ligač.

NAPAJEDLA - KVASICE 1:4 (1:2)

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Jako už poněkolikáté jsme vstoupili do utkání hrozivě, v sedmé minutě jsme po penaltě prohrávali 0:2! Hosté byli od začátku lepší, dělali nám problémy hlavně svou rychlostí. My jsme dokázali snížit Huťkou na 1:2 a náš výkon šel nahoru, jenže to bylo z naší strany vše. Bohužel druhý poločas byl opět v režii hostů, inkasovali jsme po rohovém kopu a když došlo v 70. minutě na vyloučení Koleniče, bylo jasné, že s tímto zápasem již nic neuděláme. Samozřejmě kluci i v oslabení bojovali, ale Kvasičtí si už vítězství pohlídali.“

Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasic: Jsem rád, že jsme odčinili nepodařený výsledek, a hlavně přístup k zápasu z minulého týdne proti Morkovicím. Za výkon proti kvalitnímu soupeři musím kluky pochválit, myslím, že sobotní vítězství je zasloužené. Bohužel starosti mi dělá zdravotní stav některých našich hráčů.“

Branky: 14. Huťka - 4. Majkrič, 8. Zapletal (pen.), 67. vlastní Koutník, 86. Berky. Rozhodčí: Štipčák - Bartoň, Hrubý, 100 diváků.

MORKOVICE - NEDAŠOV 4:1 (3:0)

Vladimír Andrýsek, trenér Morkovic: „Na umělé trávě podmínky seděly více soupeři, který bojoval a snažil se prosadit jednoduchým fotbalem, nakopávanými balony. Naštěstí se nám podařilo do přestávky třikrát prosadit a získat klid. Pak jsme ale polevili, zlepšený soupeř nás dvacet minut tlačil a z penalty korigoval. Po čtvrté brance jsme ale zápas již kontrolovali a třebaže výsledek vypadá jednoznačně, soupeř nebyl vůbec snadný. S výkonem kluků jsem ale spokojen.“

I. B třída sk. C: vedoucí Zborovice uspěly v Polešovicích, Zdounky prohrály 0:2

David Solař, brankář Nedašova: „Výsledek je přesným odrazem průběhu zápasu. Půl hodiny jsme pozorně bránili, pak jsme ovsem třikrát inkasovali a bylo po utkání. Po přestávce jsme se snažili o korekci, což se nám podařilo až díky proměněné penaltě. Domácí vsak zanedlouho přidali čtvrtou branku a bylo rozhodnuto. Morkovice zvítězily zcela zaslouženě, na hřišti byly po všech stránkách lepší.“

Branky: 30. Večerka, 38. Kulíšek, 42. z pen. Pospíšil, 69. Večerka - 59. z pen. Bartoška.

NEVŠOVÁ - ŠTÍTNÁ N.VL. 0:1 (0:0)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Nedokázali jsme navázat na výkon v Nedašově a soupeř nás svojí bojovností dokázal přehrát. Naše hra nebyla ideální a soupeř nás za to potrestal. Zápas mohl skončit i dělbou bodů, ale Štítná tentokrát chtěla víc a proto bere všechny body.“

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „Jsme šťastní, že jsme zvládli další duel o šest bodů! Radost je o to větší, že jsme nastoupili s deseti zdravými hráči a jedním, jenž hrál se sebezapřením. I přes složitost situace se správně semkli, bojovali a výborným týmovým výkonem si sáhli na dno svých sil. Měli jsme větší touhu po úspěchu a už v první půli byli lepší. Po přestávce jsme se nechali zatlačit, ale paradoxně my vstřelili gól. A když jsme následně přečkali závary soupeře, vydřeli jsme důležitou výhru. Se startem jara jsme spokojení!“

Mistrovská kopaná ve Zlínském kraji

Branka: 68. Struhař.

Utkání V. Karlovice – Slušovice a Val. Polanka – Boršice byla odložena.

1. Baťov 15 11 3 1 55:14 36

2. Slušovice 14 9 2 3 28:20 29

3. Kvasice 15 8 2 5 32:21 26

4. Luhačovice 15 8 2 5 29:25 26

5. Napajedla 15 8 1 6 34:26 25

6. Boršice 14 7 3 4 25:17 24

7. Morkovice 15 6 4 5 29:24 22

8. Brumov 15 6 4 5 28:26 22

9. Bystřice p. H. 15 6 3 6 30:36 21

10. Nevšová 15 4 4 7 24:27 16

11. Štítná n. Vl. 15 5 1 9 25:33 16

12. Nedašov 15 4 3 8 19:30 15

13. Val. Polanka 14 3 1 10 11:41 10

14. V. Karlovice 14 0 3 11 9:38 3