Bez Davida Pavelky, který si zimním přestupem do Rakouska zabouchl dveře na mistrovství Evropy amatérů, ale se třemi nováčky vyrazí fotbalový krajský výběr Zlínska do Španělska, kde se v červnu uskuteční finálový turnaj Regions' Cupu.

Výběr Zlínského KFS na kvalifikačním turnaji UEFA Regions' Cup v Belfastu. | Foto: se svolením Václava Salače

V nominaci trenéra Lukáše Motala pro evropský šampionát, který se odehraje v okolí La Coruni, jsou kromě obvyklých opor také útočník Holešova Jakub Mlčák, záložník Baťova Patrik Šiška a středopolař Skaštic Ondřej Zavadil.

„Kádr jsme rozšířili o tři jména z osmnácti na dvacet. Na soupisce jsou nyní dva gólmani a osmnáct hráčů do pole, do odletu nebo i v průběhu šampionátu ji ale můžeme změnit,“ upozorňuje člen výkonného výboru Zlínského KFS a manažer krajského výběru Petr Labancz.

Šéf divizního Holešova s trenérem Motalem však budou zasahovat do týmu jen ve výjimečných případech, při zranění. „Kluky sledujeme, jsme s nimi v neustálém kontaktu. Všichni nám hlásí jakékoliv potíže, abychom měli přehled,“ říká Labancz.

Rozpis zápasů Zlínského KFS na finálovém turnaji Regions' Cupu

9. června, 19:00: Zlínský KFS – FA Bělehrad /SRB/ (A Lomba Stadium Vilagarcia)

11. června, 19:00: Lisabon /POR/ – Zlínský KFS (A Senra Stadium Ribadumia)

14. června, 19:00: Dolnoslezský region /POL/ – Zlínský KFS (Burgans Stadium Cambados)

Dobrou zprávou je uzdravení kapitána Horňáka. Stoper Strání sice při finále krajského poháru na Letné seděl jen mezi náhradníky, v odvetě o tři dny později ale již nastoupil.

Poraněný kotník nyní trápí obránce Glozygu. I on by však měl být brzy fit a do odletu v pořádku.

Motalův tým se sejde v úterý 6. června v Holešově, o den později se přesune do Vídně, odkud odletí do Španělska. Přes zastávku v Madridu skončí Zlíňané ve Vigu, ubytovaní budou společně s Bosňany na jednom hotelu při pobřeží.

Tým už v domácím prostředí kvůli nabitému programu a klubovým povinnostem žádný trénink neabsolvuje. Pořádně chystat se bude až v dějišti šampionátu.

Moravané v Galícii postupně vyzvou týmy z Bělehradu (Srbsko), Lisabonu (Portugalsko)Kra a Dolnoslezského regionu (Polsko). Právě polský tým je shodou okolností obhájcem trofeje, když vyhrál poslední turnaj Regions' Cupu v sezoně 2018/19.

Závěrečný turnaj Regions' Cupu odstartuje zápasy ve skupinách A a B. V rámci skupin se bude hrát systémem každý s každým a pouze vítězové skupin postoupí do závěrečného finálového zápasu, který se odehraje 17. června od 19 hodin na stadionu A Lomba Stadium Vilagarcia.

„Trenér Motal nějaké informace o soupeřích sháněl, ale stejně jako v Severním Irsku půjdeme zase do neznáma. Těžko říct, jací soupeři nás čekají, ale mým snem je skončit do druhého místa ve skupině a získat bronz,“ říká dvaapadesátiletý činovník.

Také šéf divizního Holešova bere účast na mistrovství Evropy jako odměnu za práci při Regions' Cupu.

Výběr Zlínska se na rozdíl do Belfastu bude moct spolehnout i na větší podporu rodin a kamarádů. Řada z nich se totiž do Španělska osobně chystá.

„Co jsem tam potkával lidi různě po zápasech, říkali mi, že se jedou podívat. Někteří to spojí s dovolenou,“ uvedl Labancz.

Fotbalisté hájící barvy Zlínska se zase budou cítit jako reprezentanti. Podle všeho o ně zase bude dobře postaráno.

Do Španělska navíc vyrazí ve společném společenském oblečení, které jim pořídil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Horňák a spol. tak vyrazí na Pyrenejský poloostrov nové obuvi, slušivých tmavě modrých kalhot a bílých košilích s výšivkou Zlínského kraje od formy Celio. „Panu hejtmanovi všichni moc děkujeme. Doufám, že dosavadní prezentaci nejen kraje, ale i celé České republiky ještě posuneme a domů přivezeme dobrý výsledek,“ přeje si nejen Labancz.

Na finálový turnaj, který se uskuteční od 9. do 17. června v okolí španělské La Coruni, postoupili vedle českého týmu také zástupci Německa, Černé Hory, Irska, Portugalska, Srbska, Polska a domácího Španělska.

Soupiska výběru Zlínského kraje na finálový turnaj UEFA Regions' Cup ve Španělsku

Brankáři: Michal Švec (Luhačovice), Marek Vrba (Skaštice)

Hráči: Jan Gojš, Pavel Krajča, Jakub Kašík, Pavel Bršlica, Patrik Šiška (všichni Baťov), Radim Tkadlec, Lukáš Klečka, Patrik Kvasnica (všichni Slušovice), Michal Miklík, Jakub Mlčák (oba Holešov), David Juřica, Marek Chovanec (oba Brumov), Martin Glozyga, Ondřej Zavadil (oba Skaštice), Petr Horňák (Strání), Roman Sopůšek (Hluk), Martin Goňa (Slavičín), Adam Jakubowicz (Napajedla).

Náhradníci: Radek Frýdl, Jakub Svoboda (oba Skaštice), Tomáš Pjajko, Pavel Naňák, Viktor Rožek, Jakub Žůrek (všichni Slavičín), Vilém Gettler, Martin Novotný (oba Holešov), Lukáš Berky (Kvasice), Štefan Bartošek (Hluk).

Realizační tým:

Manažer: Ondřej Šíma. Technický vedoucí: Petr Labancz. Trenér: Lukáš Motal. Asistent trenéra: Aleš Zlínský. Masér: Petr Miklík. Zdravotník: Eva Dobroslávková. Tiskový mluvčí: Aleš Strouha.