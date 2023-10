Krajský fotbalový výběr Zlínska vyrazil za obhajobou. Svěřenci trenéra Petra Slončíka, který ve funkci nahradil úspěšného kolegu Lukáše Motala, ve 2. kole Regions´Cupu porazili soupeře z Moravskoslezského kraje 5:3 na pokutové kopy a slaví postup do semifinále celorepublikové amatérské soutěže.

Krajský výběr Zlínska slaví postup v Regions' Cupu | Video: se svolením Aleše Zlínského

V něm se utkají buď s týmem z Karlovarska nebo mužstvem ze Středních Čech. Utkání se však odehraje až v dubnu příštího roku.

Středeční duel, který se uskutečnil ve sportovním areálu Vista v Ostravě-Zábřehu, musely rozhodnout až pokutové kopy.

Zápas skončil po devadesáti minutách nerozhodně 1:1. Obě branky padly v úvodní půlhodině. Domácí poslal do vedení fotbalista Hlubiny René Kalay, za hosty srovnal Matěj Žák z Hrachovce.

Celek ze Zlínska byl ve zbytku utkání blíž k vítězství, další šance ale neproměnil, a tak přišly na řadu pokutové kopy. Zatímco Gojš, Mlčák, Řihák, Sopůšek i Švrček penaltu proměnili, jeden z hráčů Moravskoslezského kraje poslal míč do břevna a bylo hotovo.

„I když jdeme dál až po rozstřelu, myslím, že jsme postoupili zcela zaslouženě. Začátek od nás sice nebyl tak kvalitní, ale po dvacáté minutě jsme se zvedli a byli nebezpečnější. Na to, že se někteří kluci viděli poprvé v životě, tak to bylo dobré,“ uvedl spokojený trenér Zlínského KFS Petr Slončík.

Kouč divizního Slavičína společně s kolegou z Brumova Aloisem Kachlíkem a manažerem výběru Alešem Zlínským sestavil po vydařeném amatérském mistrovství Evropy, kde Moravané brali bronz, z více než z poloviny nový tým.

V základní sestavě kromě tradičních opor Švece, Kašíka, Krajči, Sopůška či Mlčáka nastoupili také nováčci Švrček, Daněk, Naňák, Vincour, Řihák a Žák, mezi náhradníky byli Gojš, Staněk, Uhřík, Jakubowicz, Klečka a gólman Dúbrava.

„Z původní nominace nám vypadla čtyři jména, nepokračují ani další kluci, takže jsme museli trošku experimentovat, hledat jiná řešení. Jelikož jsme měli problémy s obránci, musel třeba střední záložník Kašík zaskočit na stoperovi, ale stejně jako ostatní to zvládl velice dobře,“ uvedl Slončík.

Na hostech byla hlavně v úvodu střetnutí patrná nervozita. Chyběla lepší sehranost, komunikace. „Do utkání jsme šli z voleje, i proto začátek nebyl dobrý. Soupeře jsme navíc chybou dostali na koně, nahráli mu na gól,“ posteskl si.

Špatnou malou domů hned v úvodu střetnutí potrestal Kalay a Severomoravané rychle vedli.

Výběr ze Zlínska se ale brzy otřepal a vyrovnal nejen hru, ale i skóre. Ve 26. minutě se po nádherné akci prosadil Žák.

Hosty branka nakopla, postupně převzali otěže zápasu, začali ještě více hrozit. Sopůšek ani Mlčák ale vyložené šance neproměnili.

„Asi od dvacáté minuty si to začalo sedat, kluci se do toho i z hlediska organizace hry dostali. Podařilo se nám vyrovnat, v prvním poločase jsme zahodili ještě další dvě šance,“ hodnotil Slončík.

Soupeř se po změně stran ještě více zatáhl, spoléhal hlavně na brejky. Zlíňané si i ve druhé půli vypracovali dvě příležitosti, zřejmě měli kopat i penaltu, skóre 1:1 se ale nezměnilo a šlo se do penalt.

„Kluci si v nich počínali naprosto suverénně, jejich provedení bylo kvalitní. Zatímco my dali všech pět, soupeř jednou nastřelil břevno, což rozhodlo,“ říká Slončík.

Zlínský KFS, který měl v 1. kole volno, se tak těší na jarní semifinále.

Ani proti soupeři Čech to ale nebude mít jednoduché. „I tento zápas byl pro nás těžký. Bylo to podobné jako v divizi, někteří hráči z Ostravska ale měli ještě větší kvalitu,“ upozorňuje Slončík.

Podle bývalého hráče Synotu, Zlína či Drnovic je při duelech Region's Cupu problém hlavně v součinnosti. „Ale stejně na tom jsou i ostatní výběry. My jsme se snažili povolat nejkvalitnější hráče a kluky s nejlepší formou. Věřím, že až si to ještě více sedne, tak to bude ještě lepší,“ nepochybuje.