Žádné tropické teploty, slunění na pláži či koupání v bazénu nebo oceánu. Nic takového. Dovolená ve Španělsku vypadá jinak. Fotbalisty ze Zlínska v Galícii, kde odehrají finálový turnaj Regions' Cupu, dnes nepříjemně zaskočilo aprílové počasí. Při předzápasovém tréninku, který absolvovali v areálu Celty Vigo, je do konce skrápěl déšť.

Fotbalisté Zlínska se chystají na start amatérského ME | Video: Aleš Strouha, FAČR

„Počasí je tady hodně specifické. Zatímco dopoledne svítilo slunce a na nebi nebyl žádný mráček, po obědě se zatáhlo a pršelo,“ hlásil do telefonu krajní záložník Brumova David Juřica.

Ani horší podmínky ale Moravany na jihu Evropy nerozhodily.

Svěřenci trenéra Lukáše Motala se na první turnaj, který odehrají již v pátek od sedmnácti hodin proti Bělehradu, řádně nachystali.

K tomu jim pomohl i precizně střižený trávník.

„S kluky jsme se na hřišti potkali po delší době. Věnovali jsme se herním věcem, střelbě, byli jsme hodně na balonu. Na závěr byla samozřejmě hra,“ líčí Juřica.

„Jelikož už v pátek hrajeme první zápas, do všeho jsme šli hned naplno. Kvůli dešti jsme měli trénovat jenom hodinu, nakonec se počasí umoudřilo a my byli na hřišti devadesát minut. Mělo to úroveň,“ přidává defenzivní záložník či stoper divizního Baťova Jakub Kašík.

Borci ze Zlínska se na zahajovací duel proti Bělehradu těší.

„Samozřejmě zdravá nervozita tam je, ale všichni chceme zápas zvládnou. Víme, že vstup do turnaje je důležitý, nikdo nechce hned na začátku ztratit,“ říká Juřica. Velké očekávání má také Kašík. „Mírná nervozita tam sice je, ale jak vstoupím na hřiště, dám do toho 120 procent. Udělám maximum pro úspěch,“ slibuje.

Stejně na tom je i zbytek krajského výběru.

Krajča si na EURO vzal plavky i formu, která byla půl roku zamčená ve skříni

Svěřenci trenérů Motala a Zlínského se představí na stadionu Municipal da Lomba ve městě Pontevedra s kapacitou 4800 diváků.

Stánek, kde své domácí zápasy hrají týmy Arosa SC a Atlético Arousana, ale ještě neviděli.

V tom ale problém nevidí.

„Zvládneme to i tak,“ ujišťují shodně.

V OCEÁNU NEBYLI

Čtvrteční program byl volnější. Po snídani si hráči prošli okolí hotelu, podívali se na pláž.

Do oceánu se jim ale nechtělo, voda totiž měla jenom osmnáct stupňů.

„Jinak Španělsko je krásná země. Moc se nám tu líbí. Jenom škoda toho počasí, které se mění z hodiny na hodinu,“ říká Juřica.

Třicetiletý fotbalista si po obědě s parťáky odpočinul, odpoledne absolvoval předzápasový trénink. Po něm bylo na programu týmové focení, večeře a video.

V pátek večer už jdou Zlíňané poprvé do akce.

Budou stejně jako v předcházejících případech úspěšní?