Kroměříž B slaví další postup, odložila předávání. Heinz vyzdvihl matadory

ROZHOVOR/ O tři dny později jim to už vyšlo. Po překvapivé ztrátě v Lužkovicích ve středu večer doma potvrdili roli favorita a po jasném vítězství nad Březnicí 5:1 slavili prvenství. Fotbalisté Kroměříže B se od příštího ročníku můžou těšit na I. A třídu. Na předání poháru pro vítěze I. B třídy skupiny B si však musí počkat do června. „Chtěli jsme si to nechat na poslední domácí utkání Holešovem B. I kvůli motivaci," nastínil trenér postupujícího mančaftu Karel Heinz.

Trenér Kroměříže B Karel Heinz po triumfu v okresním poháru. Nyní ve středu oslavil postup do I. A třídy. „I nadále se chceme prezentovat dobrým fotbalem podpořeným dobrým přístupem. V další sezoně by se to proti nám mohlo obrátit." Ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Kopl

