/ANALÝZA/ Pouhá dvě kola zbývají do konce ve většině fotbalových krajských a okresních soutěží mužů. Deník s šéfy svazů a sportovně-technických komisí AKTUÁLNĚ probral, kdo je již jistý postupující, kdo má šanci, stejně jako kolik týmů bude sestupovat a kdo je v ohrožení.

A jak to aktuálně vypadá s plánovanou reformou, transformací českých soutěží na ligy?

Třebaže zástupci pověřené komise FAČR věří, že se tak stane již od sezony 2024/25, většina fotbalové veřejnosti ji hned tak rychle neočekává.

„Zatím žádné zásadní novinky nemáme, nyní to spíše vnímám jako politické rozhodnutí. Pokud by k tomu mělo dojít, musel by se reorganizační, sestupový klíč oznámit již před startem nadcházející nové sezony. A to se podle mne nestihne. Takže nejbližší reálná varianta je od sezony 2024/25,“ předpokládá předseda Sportovně-technické komise Zlínského KFS Stanislav Travenec. „V nadcházejícím ročníku minimálně na naší krajské a okresní úrovni nečekám zásadní změny,“ uklidnil fotbalovou veřejnost šéf krajské STK.

II. liga (FNL)

Po tomto víkendu je již jisté, že z II. ligy sestupují Třinec a záloha pražské Slavie.

MSFL

V MSFL se bude do posledního kola asi bojovat o jednu postupovou příčku, která aktuálně patří HS Kroměříž, zuby si ale brousí i Hlučín. Na opačném pólu mají sestup jistý poslední Vítkovice, ke kterým se ale ještě připojí další dva celky. Aktuálně je v ohrožení pět celků.

Postup: ve hře: Kroměříž 70, Hlučín 68.

Sestup: Vítkovice (15), v ohrožení: Velké Meziříčí (30), Vrchovina (30), Frýdlant (31), Uherský Brod (31), Hranice (35).

Divize

Ze tří moravských skupin nás zajímají dvě. Éčko díky předehrávce v předstihu ovládly Kozlovice. Ve skupině F rozhodly o svých postupových oslavách v předstihu rezerva Karviné.

Jasnější je už situace v případě sestupu. Poněvadž od nového soutěžního ročníku se všechny divizní skupiny rozšiřují na 16 týmů, pád postihne jen jediný ze všech tří skupin. Aktuálně drží černého Petra ve skupině D poslední SK Bystřice n. P. (11 bodů).

Postup: Sk. E: Kozlovice. Sk. F: Karviná B.

Sestup: v ohrožení: SK Bystřice n. P. (11), HFK Olomouc (14).

KFS Zlín

V krajských soutěžích díky „nulovému pádu“ z moravských soutěží dojde k minimálním přesunům týmů. „Takové sezony zase tak časté nejsou, ale už jsem jich pár ve své funkcionářské kariéře zažil,“ potvrdil předseda Sportovně-technické komise Zlínského KFS Stanislav Travenec.

Že by ale byl v létě bez práce, si nemyslí. „Jednak v případě divize dojde k jejímu rozšiřování, takže bude doplněna několika mužstvy z 2. míst krajských přeborů, a především se budou zpřísňovat podmínky účasti, kdy budou vyžadovány vyšší kvóty počtu mládežnických týmů. Moc nevěřím, že všechny týmy zůstanou v moravských soutěžích,“ předpovídá zkušený funkcionář.

„Také v některých našich třídách, skupinách může dojít k drobným dobrovolným změnám. O koho přesně jde a jaké změny v soutěžích budou, je nyní předčasné předjímat. Počkáme si na přihlášky a poté dle platných řádů na to budeme reagovat, doplňovat, přesouvat. Jako každý rok,“ pousmál se Travenec.

Krajský přebor

Jistotu postupu má už tři kola před koncem Strání, které se tak vrací do divize po roční přestávce. Poněvadž z divize již nemůže sestoupit do našeho přeboru žádný regionální tým, sestupovat bude jediný celek. Nejblíže pádu má poslední Bystřice pod Hostýnem, namočeny jsou další dva celky. „Strání po celou dobu dominovalo, přebor ovládlo zaslouženě,“ poznamenal Travenec.

Postup: Strání.

Sestup: v ohrožení: Bystřice p. H. (12), Nedašov (16), Francova Lhota (17).

I. A třída

Jistým postupujícím ze skupiny A je Hrachovec, v béčku má po víkendu jistotu i Hluk. „Sestupovat budou nejhorší týmy každé skupiny,“ upřesnil Travenec.

Postup: Sk. A: Hrachovec. Sk. B: Hluk.

Sestup: Kelč (5) a Bylnice (9).

I. B třída

Ze tří skupin již oslavily postup Kroměříž B (B) a Staré Město (C), v áčku má k tomu nejblíže Dolní Bečva. Také v této třídě bude z každé skupiny sestupovat jen poslední celky, přičemž dvě kola před koncem je už rozhodnuto i v A skupině, kde Hovězí již má ztrátu sedmi bodů na předposlední Příluky a minimálně na rok se s I. B třídou loučí.

Postup: Sk. A: ve hře Dolní Bečva (59) a Lidečko (55). Sk. B: Kroměříž B. Sk. C: Staré Město.

Sestup: Sk. A: Hovězí. Sk. B: Jaroslavice. Sk. C: Velký Ořechov.

OFS Zlín

V krajském městě podle všeho projeví zájem postoupit nejlepší celky ze všech šesti soutěží. V případě sestupu zde budou „padat“ jen poslední, nejhorší týmy soutěží, skupin. A týká se to i nejprestižnějšího okresního přeboru, který se letos hraje jen se 12 účastníky. „Do okresu z krajských soutěží se nám sice vracejí hned dva neúspěšné celky – ve skupinách B a C poslední Jaroslavice a Velký Ořechov, ale protože okresní přebor chceme mít opět se 14 účastníky, bude sestupovat opět jen jeden tým,“ uvedl na upřesněnou předseda OFS Zlín Pavel Brímus.

Podle informací Deníku o návratu do okresních soutěží uvažují mimo jiné v Bylnici, Velký Ořechov zvažuje nehrát okresní přebor ale III. třídu. „Ano, i já popravdě čekám větší pohyb týmů napříč soutěžemi, než nabízí sportovní hledisko. Mám totiž informace z klubů hrajících krajské soutěže, že z různých důvodů vážně uvažují o návratu k nám do okresu. Až přihlášky nám ale přesně prozradí skutečné přání klubů, které respektujeme a vše dle platných řádů a pravidel upravíme,“ dodal Brímus.

Okresní přebor

Postup: ve hře: Hvozdná 49, Štípa 48.

Sestup: ve hře: Vizovice 11, Slopné 12, SD Poteč/Franc. Lhota 13.

III. třída

Postu: sk. A: Kašava, sk. B: ve hře: Ned. Lhota 41, Rokytnice 39, Rudimov 35.

Sestup: sk. A: Mysločovice. Sk. B: ve hře: Biskupice 11, Drnovice 16.

IV. třída

Postup: sk. A: Jaroslavice B 50. Sk. B: ve hře: Trnava 40, Neubuz 35. Sk. C: ve hře: Sehradice 46, Nedašov B 43.

OFS Kroměříž

Na Kroměřížsku se zdá být situace jedna z nejstabilnějších, i když podle informací Deníku ze Zborovic se proslýchalo, že jejich další působení v krajských soutěžích není jisté, přičemž zde se může jednat jen o taktiku v „boji“ o obecní příspěvek na chod klubu a renovaci zázemí. Zborovice totiž v posledních letech měly ambice vrátit se do krajského přeboru. „Osobně žádnou potvrzenou zprávu nemám. Vzhledem k tomu, že z krajských soutěží by neměl k nám sestoupit žádný celek z Kroměřížska, postupová a sestupová matematika je jednoduchá – nahoru i dolů půjde nejlepší, respektive nejhorší celek dané soutěže či skupiny,“ potvrdil předseda OFS Kroměříž Libor Kopčil.

Okresní přebor

Postup: Němčice.

Sestup: ve hře: Počenice 17, Pravčice 17, Žalkovice 19, Rymice 21.

III. třída

Postup: sk. A: Komárno. Sk. B: ve hře: Zborovice B 59, Rataje 57.

OFS Uherské Hradiště

Také na Slovácku zažijí klidné léto, kdy by vedení nemělo mít mnoho práce se skladbou a složením soutěží pro novou sezonu. I zde z krajských soutěží nikdo sportovní cestou nesestoupí. „A nemám informace ani o tom, že by chtěl někdo sám dobrovolně o soutěže níže,“ konstatoval předseda OFS Uherské Hradiště Pavel Miko. Podle informací Deníku však o návrat do okresních soutěží údajně uvažují v Buchlovicích. „Pohyb by měl být opravdu minimální. Co si kluby uhrají, to si zahrají,“ usmál se Miko.

Okresní přebor

Postup: SD Traplice/Jankovice.

Sestup: Havřice.

Okresní soutěž

Postup: sk. A: Hluk B. Sk. B: Březová.

OFS Vsetín

Na Vsetínsku očekávají sestup jednoho týmu z I. B třídy – Hovězí, které má tři kola před koncem manko šesti bodů. „Žádnou hlubší sondu napříč kluby jsme nedělali, ale očekávám, že i u nás bude v případě pohybu týmů jedno z klidnějších lét. Až podané přihlášky však ukážou, jestli tomu bude opravdu tak,“ konstatoval předseda OFS Vsetín Stanislav Volek.

Okresní přebor

Postup: ve hře: Zubří 42, Střítež/Hrachovec B 35, N. Horzenkov 34, Bynina 33.

Sestup (2 týmy): ve hře: Huslenky 14, Val. Bystřice 18, SD Hošťálková/Kateřinice B 21, Hutisko 21, Jarcová 22, Krhová 24, Ústí 24.

III. třída

Postup: sk. A: ve hře: 1. Branky 37, Dolní Bečva B 36, Rožnov B 34. Sk. B: Lhota u Vs.