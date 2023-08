Miroslav Bednařík trenér Morkovic: „Takový zápas jsem ještě nezažil, navíc doma takový debakl. Utkání nám vůbec nevyšlo, možná se ukázalo, že se budeme obecně potýkat s kvalitou. Kádr má své limity, ale rozhodně ne takové, aby prohrával 0:8. Dnes nám chybělo vše, jednoduchá hra soupeře na nás platila, nezvládli jsme ji. Nedali jsme do soubojů nasazení, chyběla zodpovědnost. Není za co chválit, ale také to není na velkou kritiku. Spíše by pro nás měl být tento zápas výstrahou. Podobně jak už po jednom z letní přípravy. Uvidíme, co bude dál.“

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Jeli jsme tady vyhrát, ale nikdo nečekal, že tak vysoko, pro domácí je to kruté. Naše kvalita se začala projevovat od 20. minuty, kdy jsme začali domácí přehrávat ve středu hřiště a ti se z toho už nevzpamatovali. Výsledkem bylo osm gólů, zasloužených. Navíc jsme nebyli kompletní, někteří byli na svatbě. Po dnešku mám zamotanou hlavu, koho postavím do duelu s Boršicemi. Hvězdy asi budou sedět na lavičce.“

Branky: 57. a 87 z pen. Malý, 33. vlastní Jablunka, 43. Reshetniak, 45. Žák, 51. Heřmánek, 53. Vaigl, 76. Janošek. Rozhodčí: Zicháček - Hanák, Veselý, 140 diváků.

BYSTŘICE P. H. - SLUŠOVICE 2:0 (1:0)

Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „Parádní start. Kluci opět podali týmový výkon, hráli disciplinovaně a kromě jedná šance, kdy v 6. minutě Mach prošel obranou jako nůž máslem a naštěstí pak mířil vedle, jsme Slušovicím větší příležitost nedovolili. Naše trpělivá hra byla korunována ve 20. minutě, kdy jsme potrestali nedorozumění stopera s gólmanem. Ve druhé půli jsme hráli lépe jak v první, byli aktivnější, hostům prakticky nic nedovolili. Navíc v nastavení jsme pečetili naši výhru, která nám opět pomůže k vyššímu sebevědomí. Pohled do tabulky je pěkný, důležitější ale je, že nejsme pod tlakem, jako jsme tomu byli celé jaro.“

Michal Hlavňovský, trenér Slušovic: „Utkání nás nezastihlo v dobrém rozpoložení a komfortu. Sice jsme do utkání vstoupili aktivně, drželi míč, ale vyloženou šanci jsme měli pouze jednu. Po naší hrubé chybě a inkasované brance soupeř zvolil ještě hlubší obranný blok, s kterým jsme si nedokázali poradit. Ve druhém poločase jsme měli výraznou územní převahu, leč bez efektu. V předfinální a finální fázi nám chyběla kreativita, rychlé řešení, důraz, anticipace v předbrankovém prostoru. V závěru, ve hře vabank jsme inkasovali druhou branku a tím se završil z naší strany nepovedený zápas. Po utkání panuje zklamání, poněvadž jsme v Bystřici měli bodovat.“

Branky: 20. Shokun, 90+2. Yaghmuryan.

SPARTAK HLUK – BRUMOV 2:1 (2:1)

Aleš Zlínský, trenér Hluku: „Pro nás to v žádném případě nebyl jednoduchý zápas. Utkání krajského přeboru je na daleko vyšší úrovni než v I. A třídě. Postoupili jsme do vyššího levelu, čekají nás daleko kvalitnější soupeři. Zápas s Brumovem jsme si ale zkomplikovali sami. Do utkání jsme ale vstoupili velice dobře. První šanci Sopůška, který šel sám na bránu, jsme sice nevyužili, ale po krásných akcích ze stran jsme dali dva góly a vedli 2:0. Za tohoto stavu jsme měli utkání pod kontrolou. Soupeř ale na konci první půle vstřelil nádhernou branku. Byla to však jejich jediná střela, po které se hosté dostali zpět do hry. My jsme po změně stran chtěli hrát zezadu a čekat na rychlé brejky, což se nám dařilo. Mohli jsme přidat tři nebo čtyři branky, ale fantastický gólman Brumova nás vychytal. Výsledek je pro soupeře přijatelný. My jsme mohli vyhrát výraznějším rozdílem. Na druhé straně Brumov ukázal svoji kvalitu. Chyběl nám Vaďura, syn David a David Matejka šel hrát za béčko. Jelikož jsou u nás hody, chtěli jsme zápas zvládnout za tři body. Kluky musíme pochválit, přistoupili k tomu velmi zodpovědně. Obrovská pochvala všem.“

Alois Kachlík, trenér Brumova: „Je to škoda. V Hluku jsme chtěli urvat alespoň bod. Bohužel první půlku jsme prohospodařili. Dostali jsme dva góly po našich chybách. Pak jsme výsledek korigovali pěknou střelou Bubláka, který to krásně trefil. Po změně stran jsem tam dal Jaroslava Bůbelu, jenž naši hru oživil. Hned se dostal do gólové šance, bohužel ji neproměnil. Hluk ale stále hrozil. Nám opět skvěle zachytal Robin Důbrava, který nás drží. Nebýt jeho, inkasovali jsme ještě více branek. Vpředu nepodržíme balon, nedostáváme se do zakončení. Nevytvoříme si soustavný tlak, ze kterého pramení třeba šance. Naše obrana je pod neustálým tlakem, což nás zlobí. Navíc na startu sezony máme hodně velkou marodku. Chybí nám Chovanec, Opravil i další kluci. Už jsme museli sáhnout do béčka, abychom tým doplnili. Mám velkou hlavu z toho, že máme dost zraněných. Navíc se k nim přidal velmi necitlivě vyloučený Zvoníček. To je taková černá kaňka na závěr.“

Branky: 10. Jan Dohnal, 30. Tomáš Chodura - 40. Radim Bublák. Rozhodčí: Stodůlka - Nuc, Hrubý. Červená karta: 90. Martin Zvoníček (Brumov). Diváci: 250.

LUHAČOVICE - FRANC. LHOTA 3:0 (1:0)

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „Od začátku zápasu jsme soupeře dobře napadali a získávali hodně míčů, díky tomu jsme mohli kombinovat. Po čtvrt hodině, po chybné malé domů soupeře, využil šanci Erik Bulejko - 1:0. Ke konci poločasu jsme trochu ustoupili z naší aktivní hry a nebyli tak přesní v kombinaci. Soupeř se tím dostal víc do hry. Po obrátce jsme se znovu vrátili k aktivní hře a to vedlo k několika šancím. Například po šanci Honzy Jelínka zvolila tyč. Soupeř si vytvořil svou jedinou příležitost v 50. minutě, kdy se uvolnil Chmela a nebezpečné střílel, naštěstí minul branku. Po hodině hry jsme si pomohli standardní situací a z rohu se prosadil Tonda Popelka. V zápětí nás přibrzdila zbytečná červená karta za nesportovní chování Tejnského. Ale ani v deseti jsme soupeře nenechali zápas zdramatizovat a naopak v samém závěru přidal pojistku "George" Danquah, který se po rohu dobře zorientoval v pokutovém území.“

Martin Šerý, asistent trenéra Francovy Lhoty: „Srazila nás první branka. Také další dvě padly po našich zbytečných chybách, standardkách soupeře. Nemohu klukům upřít bojovnost, touha po bodech u nich byla. Abychom ale mohli příště uspět, musíme zlepšit defenzivu. V Luhačovicích nás od většího přídělu zachránil výborný gólman Spitzer.“

Branky: 16. Bulejko, 66. Popelka, 90+3. Danquah. ČK: 67. Tejnského

KVASICE - NAPAJEDLA 2:0 (0:0)

Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic: „Na zápas jsme se cely týden poctivě připravovali, každý srpen na hody v Kvasicích přišlo mnoho diváků a hlavně přijel největší favorit soutěže na postup - Napajedla. Zápas se musel divákům líbit. Napajedla během celého utkání chtěli hrát otevřený fotbal a byli velmi silní na míči. Maji ve svém týmu spoustu zkušených hráčů a i nyní hráli velmi dobře. Chválím kluky za skvělý výkon a hlavně stoprocentní přístup. V první půli měl náš nejlepší střelec Lukáš Galus dvě stoprocentní šance, které bohužel neproměnil. Ale po přestávce jsme právě brankou Galuse a Strašáka rozhodli a vyhráli.“

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „První půle byla vyrovnaná, hráli jsme pozorně, i když byl soupeř více na míči. Hned po přestávce jsme ale nabídli domácím příležitost, kterou proměnil. Na vstřelení branky jsme se už nezmohli a v závěru jsem inkasovali podruhé. Musíme se vyvarovat chybám, které jsme udělali! Pak nás všechno stojí hodně sil. Věřím, že domácí utkání zvládneme!“

Branky: 49. Galus, 80. Strašák.

BORŠICE - OSVĚTIMANY 1:1 (0:0)

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „Derby moc krásného nepřineslo, kromě počasí. V první půlce měli navrch domácí, naše hra byla plná nepřesnosti a chyb. Do druhé půlky jsme změnili rozestavení a pak jsme Boršice přehrávali. Z minima šancí se nám přece jen povedlo po chybě domácího gólmana jít do vedení - zásluhou Tomaštíka. Chvilku před koncem ale po chybě v naší obraně domácí vyrovnali.“

Branky: 84. Malý - 63. Tomaštík.

ŠTÍTNÁ N. VL. - NEVŠOVÁ 2:1 (1:0)

Josef Mikla, trenér Štítné n. Vl.: „Hosté vstoupili do zápasu lépe, prvních patnáct minut byli více na míči. My jsme ve 20. minutě provedli krásnou akci, která skončila faulem v pokutovém území a byl nařízen pokutový kop, který Hnaníček s přehledem proměnil. Tento stav vydržel až do konce poločasu. Do druhé půle jsme vstoupili s tím, že budeme dbát na dobrou defenzivu a spoléhat se na brejky, který nám hned v 53. minutě vyšel a Struhař zvýšil na 2:0, potom se odehrával tvrdý boj, kdy se šance střídaly na obou stranách a hosté neproměnili pokutový kop, ale přesto se jim podařilo v 88. minutě snížit na 2:1. Musím své hráče pochválit za velmi bojovný výkon a odměnou jsou jim první tři body v soutěži.“

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Zápas nám nevyšel podle představ. Soupeř hrál tvrdě a účelně. První branka padla z penalty, kdy se domácí poprvé dostali do pokutového území. V úvodu druhé půle jsme mohli zápas otočit, ale nedokázali jsme ze standardních situací nic vytěžit. Naopak domácí v 52. minutě zvýšili své vedení branku z podle nás ofsajdové pozice. V 70. minutě jsme mohli korigovat, ale nařízený pokutový kop jsme neproměnili. Domácí těžili hlavě z brejků a našich chyb a měli několik slibných šancí na navýšení vedení. Nám se podařilo zápas v 88. minutě zdramatizovat gólem Tomšů, ale na vyrovnání již nám nezbyl čas ani síly.“

Branky: 53. Struhař, 22. z pen. Hnaníček - 88. Tomšů.

1. Bystřice p. H. 2 2 0 0 6:3 6

2. Hrachovec 1 1 0 0 8:0 3

3. Luhačovice 1 1 0 0 3:0 3

4. Kvasice 2 1 0 1 5:4 3

4. Slušovice 2 1 0 1 3:2 3

4. Sp. Hluk 1 1 0 0 2:1 3

4. Štítná n. Vl. 1 1 0 0 2:1 3

8. Osvětimany 2 0 2 0 2:2 2

9. Boršice 1 0 1 0 1:1 1

10. Morkovice 2 0 1 1 1:9 1

11. Nevšová 1 0 0 1 1:2 0

12. Napajedla 1 0 0 1 0:2 0

13. Franc. Lhota 1 0 0 1 0:3 0

14. Brumov 2 0 0 2 1:5 0