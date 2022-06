„Jsem rád, že jsem dal obě branky, ale radost bych měl stejnou i kdyby ty góly dal kdokoliv jiný,“ tvrdí skromně čtyřiadvacetiletý fotbalista.

Výběr Zlínského Krajského fotbalového svazu díky Kvasnicovi ve Šternberku zdolal domácí tým Olomoucka 2:1 a postoupil do semifinále celostátní soutěže.

„Zápas jsme měli od začátku pod kontrolou. Hráli jsme svoji hru a vytvořili jsme si hodně šancí. Soupeř hrozil hlavně ze standardních situací a z rychlých protiútoků. Podle mě zápas rozhodlo nasazení a trpělivost. Jen škoda, že jsme nedali víc branek, šance na to byly,“ uvedl.

Podívejte se: Kvasnica posunul krajský výběr do semifinále Regions Cupu

Všechny tři góly padly až po změně stran. Nejprve se v 60. minutě po křížném balonu za obranu a následném obstřelení gólmana prosadil Kvasnica, který pak hlavou dorazil do sítě míč odražený po Sopůškově střele do břevna.

Soupeř stačil zápas čtvrt hodiny před koncem jenom zdramatizovat, porážku již ale v hektickém závěru neodvrátil.

„Nemyslím si, že by to byl těžší zápas než minule, ale každopádně se hrálo v daleko vyšším tempu,“ uvedl Kvasnica.

Slušovický forvard si duely v dresu regionálního výběru náramně užívá.

„Je to fajn. Myslím si, že každého z nás nominace potěšila. Je příjemné zahrát si a poznat kluky, kteří jsou normálně našimi soupeři,“ říká.

„Každý z nás ve svých mateřských klubech hraje trochu jiný fotbal , proto jsem rád, že jsme si všichni jak po fotbalové, tak i lidské stránce takto sedli,“ pokračuje.

Spadneme, nespadneme? Kolik jich sestoupí? Fotbalová analýza nižších soutěží

Nejen podle Kvasnici je úroveň Regions Cupu vyšší než zápasy krajského přeboru, ve kterém pravidelně nastupuje.

I přes nabitý program si autor dvanácti letošních branek nestěžuje, do všech zápasů jde naplno, byť toho má na konci sezony už dost.

„Je to náročné časově i fyzicky. Není jednoduché stíhat tréninky a do toho ještě zápasy v týdnu, ale to k tomu patří,“ prohlásil.

Výběr Zlínského Krajského fotbalového svazu další bitva čeká už ve středu 22. června, soupeřem bude tým jižní Moravy. Dějiště utkání zatím není potvrzené, hrát se ale zase bude na půdě rivala.

„Je mi jasné, že někteří kluci už mají delší dobu naplánované dovolené, s tím se bohužel nedá nic dělat. Doufám, že se opět sejdeme ve stejné sestavě. Podaří se nám urvat další vítězství a posuneme se ještě dál,“ přeje si nejen Kvasnica.