Trénoval krajský přebor i třetí ligu, teď si vyzkouší vést mančaft v divizi. Bývalý ligový fotbalista Lukáš Pazdera po roce opustil Uherský Brod, v nové sezoně už vede ambiciózní Vsetín.

Staré Město - Nivnice 0:2 | Video: Libor Kopl

„Vím, že to spousta lidí asi nechápe a myslí si, že je to krok dozadu, ale já jsem vnitřně přesvědčený o opaku. Myslím si, že dělám dobře, dva kroky dopředu,“ říká šestatřicetiletý kouč.

Důvody změny se mu těžko vysvětlovaly. „Hlavně musím říct, že v Uherském Brodě nekončím ve zlém. Nic se mezi námi nestalo,“ tvrdí.

Pazderu v Uherském Brodě nahradil Zdeněk Šebesta. V minulé sezoně se věnoval výhradně mládeži. V ČSK vedl dorost i školičku, dohlížel také na žáky či přípravku. Nyní bude mít na starosti hlavně třetiligový tým dospělých.

„Chci navázat na práci svého předchůdce. S Lukášem jsme si lidsky sedli, fungovalo to. Krásně jsme si vypomáhali. On i vzhledem k okolnostem dával šanci mladým klukům, odchovancům, což mě samozřejmě těšilo. Vím, že třetí liga je obrovsky náročná soutěž, ale chci mužstvo a kluky zase o kousek posunout a hrát tak, abychom neměli žádné problémy se záchranou,“ uvedl Šebesta.

Šéf klubu Josef Hamšík šestačtyřicetiletému srdcaři a patriotovi věří. Sázka na domácího kouče je logická. „Chtěli jme někoho, kdo zná prostředí, tým,“ vysvětluje prezident klubu.

Kvasicím hody sedly. Rvačku v Morkovicích bude řešit disciplinárka

Také Strání vsadilo na kouče z regionu. Mužstvo po nečekaném konci Slováka Stančíka, jenž s týmem vyhrál přebor i pohár, převzal Martin Onda.

„Váhal jsem nad nabídkou dlouho. V letním období mám totiž dvě rodinné slavnostní události, na kterých bych neměl chybět, s tím související povinnosti, a tak bylo mou podmínkou, aby dopadlo dobře rozlosování soutěže. To se podařilo. Na všech ostatních věcech jsme se dohodli s panem manažerem Popelkou velice rychle,“ prohlásil Onda.

K návratu na lavičku jej zlákaly především klubové ambice. „Při jednáních jsem cítil, že můžeme mít společný pohled na fotbal a také na fungování týmu,“ vypozoroval.

„V první řadě bude naším společným cílem vyhnout se záchranářským starostem a tím dostat čas a klid na budování kvalitního týmu. Jak rychle a v jaké kvalitě se nám to podaří, ukáže až čas. A toho je v našem fotbalovém prostředí v létě vždycky málo,“ ví dobře.

Změny se udály i na Baťova. Divizního týmu se možná trochu nečekaně ujal Jindřich Lehkoživ. Někdejší úspěšný kouč Kroměříže, Hulína a Bystřice pod Hostýnem naposledy vedl v krajském přeboru Zlínska Kvasice, odkud zamířil na opačný břeh řeky Moravy. Dosavadní trenér Pavel Gerych zůstal u týmu coby asistent.

Do Kvasic zamířil Vlastimil Chytrý. Bývalého hráče Zlína, Drnovic či Přerova zlákali do Kvasic šéfové klubu Klement s Horákem.

„Vzal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou, po týdnu jsme se pak potkali. Jelikož v Kvasicích působí devadesát procent hráčů, které jsem dříve trénoval v Kroměříži, tak mě to lákalo. Navíc jednání obou majitelů byla seriózní. Jsou tady ambice, každý rok se hraje o nejvyšší příčky,“ říká Chytrý.

I. B třída skupina B: Slušovice B přehrály nováčka. Tři duely byly odloženy

Bratr asistenta reprezentačního kouče naposledy působil v divizních Kozlovicích, kde v zimě skončil. „Vedení mi řeklo, že nechtějí postupovat do vyšší soutěže, takže nemělo smysl, abych tam dál pokračoval,“ vycítil.

Na jaře si od fotbalu odpočinul, nyní se vrhl znovu do práce, vrátil se k trénování.

Velké jméno zlanařily Slušovice. Třetí tým krajského přeboru po Janu Večeřovi, který skončil z osobních důvodů, převzal Michal Hlavňovský.

Pětačtyřicetiletý bývalý hráč Zlína, Trenčína, Kroměříže či Kunovic doteď působil převážně u mládeže. Dlouho byl na Vršavě, pak v Karviné, ale po roční pauze se vrací zpět do rodného kraje, k mužům.

„Oslovil mě bývalý spoluhráč Roman Dobeš. Nad nabídkou jsem příliš neváhal. Kluci ve Slušovicích v poslední době odvedli kus kvalitní práce. Tým je stabilizovaný, klub funguje. Díky vazbám právě na Romana Dobeše, Michala Klimta a další kluky rozhodně nejdu do neznámého prostředí,“ říká Hlavňovský.

Známý kouč ve Slušovicích působil i jako hráč. „Před pětadvaceti lety jsem tam měsíc nuceně hostoval,“ připomíná s úsměvem.

Do úplně neznámého prostředí ale nejde. „Slušovice jsem viděl v některých zápasech krajského přeboru i ve finále poháru. Imponuje mi, jak pod mým předchůdcem Honzou Večeřou hrály, pracovaly. V mužstvu je spousta mladých kluků. Znám Maliňáka, Lakomého, Macha, Tkadlece, Lošťáka, další kluky,“ upozorňuje.

I. A třída sk. B: Nedašov uspěl venku, Mladcová prohrála v Bojkovicích

V Luhačovicích zase povýšil Martin Bernátek. Klubová legenda střídá Jana Jelínka. Ten i přes velké vytížení a práci ve Zlíně bude v lázeňském městě dál vypomáhat.

Fotbalisty Zborovic po odvolaném Radomíru Barnetu v nadcházející sezoně krajské I. A třídy skupiny B povede kanonýr Martin Hanus, jenž bude vykonávat funkci hrajícího trenéra. Pomáhat mu bude předseda oddílu Martin Šprňa.

„Rozhodli jsme se jít domácí cestou a vybrali Martina Hanuse, který má bohaté hráčské zkušenosti. Věříme, že jej kluci budou respektovat a nebude mít žádné problémy,“ uvedl manažer zborovické Pilany Timoteus Políček.

Sedmačtyřicetiletý Hanus se sice jako trenér stále necítí, ale klubu chce na podzim vypomoct i v jiné roli. „Osobně funkci hrajícího trenéra moc rád nemám, snad to ale bude klapat,“ doufá Hanus.

„Domluvili jsme se, že vždycky v pátek povedu trénink, určím sestavu na víkend. Z lavičky při zápase už to bude řídit Marek Šprňa, abych se mohl soustředit na hru, na svůj výkon. Samozřejmě nějaké pravomoce budu mít,“ přidává s úsměvem.

Půlroční experiment se dvěma hrajícími kouči je u konce. Fotbalisté Bojkovic se od léta vrátili k osvědčenému trenérskému modelu. Slováckou Viktorii přebírá Martin Kolář. Bývalý hráč Anderlechtu Brusel, anglického Stoke City či kyperského Apollonu Limassol na jaře skončil v Brumově, nyní povede přední tým krajské I. A třídy skupiny B.

„Bojkovice jako tradiční účastník této soutěže hrávají pokaždé nahoře a i já jsem dostal za cíl hrát s týmem do určitého místa, ale nebojím se toho. Vím, že to nebude jednoduché, ale věřím, že kluci potvrdí kvalitu a bude se nám dařit,“ přeje si devětatřicetiletý kouč. Do Bojkovic jej zlákal brankář a jeden z hrajících trenérů Filip Urbánek. „Známe se a právě od něj přišel první impulz,“ přiznává Kolář.

I. B třída – sk. A: Vlachovice zahazovaly šance a nevyužily přesilovku

Koučem Újezdce se stal Jiří Vystrčil, jenž si po konci v Nezdenicích polepšil. „V žádném případě se nechci dotknout nikoho z Nezdenic, kde se mi líbilo a byl jsem tam spokojený, ale tady je trošku někde jinde. Trénování i chod klubu je jiné,“ vypozoroval Vystrčil.

V Újezdci není poprvé. V klubu před lety působil coby hráč, když tam zamířil z Uherského Brodu. „Nějaké vazby tam pořád mám, taky znám kopec lidí,“ upozorňuje.

Jaroslav Hastík ještě ani pořádně nestačil vstřebat hořký konec v Ořechově, kde zažil povedené čtyři roky, a už má novou práci. Známý fotbalový trenér a funkcionář Jaroslav Hastík kývl na nabídku Koryčan.

„I když je tam dost otevřených problémů, které musíme společně s vedením klubu za pochodu řešit, beru to jako velkou výzvu,“ říká zkušený osmašedesátiletý kouč.

„Z Ořechova i jiných klubů jsem byl zvyklý vyhrávat, hrát nahoře, ale vím, že k fotbalu patří i umět pracovat s mužstvy, které se pohybují na obráceném pólu tabulky. Sice nejsem kouzelník, ale věřím, že tato práce bude mít smysl a že v soutěži budeme hrát důstojnou roli,“ přeje si.

Těšnovice oslovily několik trenérů, ale s žádným se nedohodly, a tak fotbalisty je v letošní sezoně povede předseda klubu Dominik Zavadil. Jednatřicetiletý kouč, který působí i jako asistent u staršího dorostu Prostějova, střídá ve funkci Jiřího Maceju, jenž mužstvo v minulé sezoně krajské I. A třídy skupiny B dovedl k historickému umístění, ke druhému místu.

„Bohužel to na mě spadlo. Pár trenérů jsme sice oslovili, ale nikdo to nechtěl dělat, tak jsem to vzal na sebe. Ještě ale musím k sobě někoho najít, aby mi s tím vypomohl,“ říká Zavadil.

I. B tř., sk. B: Dolní Lhota si vyšlápla na Veselou. Holešov B rozdrtil Březnici

Po půlroční pauze se zpět k trénování vrací Libor Soldán. Legendární fotbalista se dohodl na angažmá v Ostrožské Nové Vsi, kde již v minulosti působil. U týmu účastníka nejnižší krajské soutěže střídá Bronislava Šálka.

„Znám nejen prostředí, protože Ostrožskou Novou Ves jsem před pár lety vedl tři sezony v krajském přeboru, ale taky všechny kluky ze současného výboru, protože jsem je trénoval. Po půlročním nuceném oddechu mě již svědily ruce i nohy. Jsem rád, že se do toho fotbalového kolotoče vracím zpátky. Společnými silami chceme mužstvo oživit a dostat fotbal v Ostrožské Nové Vsi trošku někam jinam,“ říká Libor Soldán.

René Krystýnek v minulé sezoně vypomáhal v Buchlovicích hrajícímu trenérovi Davidu Křivovi. Před dvěma měsíci se s vedením klubu dohodl, že od léta převezme dorostence. Aby toho neměl málo, tak nakonec bude mít na starosti i muže, kteří dobrovolně opustili I. A třídu a v nadcházející sezoně budou hrát o soutěž níž. „Myslím, že mé jméno u mužů v Buchlovicích bylo na seznamu jedno z posledních,“ usmívá se mladý osmadvacetiletý kouč, který má plnou podporu vedení i všech hráčů. „Dostalo se ke mně, že kluci mezi sebou komunikují a chtějí, abych to vzal na své bedra. Nechal jsem si to projít hlavou. Rozhodujícím faktorem byla moje přítelkyně, která mně dodala sebedůvěru a řekla, ať si jdu za svým cílem,“ říká v jeden z nejmladších trenérů v krajské soutěži.

I. B sk. C: Lhota otočila zápas s 0:3 na 4:3! Malenovice na úvod selhaly

Do Zdounek se po dvou letech vrátil Vladimír Andrýsek. „Domlouvali jsme se, že bych je časem převzal. Datum nebyl přesně určený, ale ze situace vyplynulo, že jsem nastoupil už letos,“ líčí.

Rodák z Divok naposledy vedl v krajském přeboru Zlínska Morkovice. „Trošku jsem si odpočinul. Předtím jsme trénoval dvacet let v kuse a pauzu jsem potřeboval. V Morkovicích se mi sice líbilo, hrál se tam dobrý fotbal na slušné úrovni, ale já byl z neustálého dojíždění unavený. Na hřišti jsem byl třikrát týdně, k tomu práce, cestování. Měl jsem toho opravdu hodně,“ tvrdí.