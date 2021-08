Kromě Jakuba a Davida se v mužstvu ještě objevuje Marek, Vojtěch a Stanislav. „S Markem jsme bráchové, Kuba s Vojtou a Standou jsou mí bratranci. V týmu navíc mám další bratrance, kteří se akorát nejmenují Bartoňové,“ rozplétá David zapeklitost rodinného klanu.

Není se čemu divit, tato rodina má fotbal prostě v krvi. „Můj otec je navíc asistent trenéra, o zápasech se tak bavíme hodně. K fotbalu jsme byli vedeni od mládí. Jsem rád, že nám to takhle vydrželo. Není úplně typické, aby to tak chodilo. Spíše je to rarita," uvědomuje si David Bartoň.

Pojďme k nedělnímu zápasu, Admiru Hulín jste deklasovali 8:0. Jak utkání probíhalo?

Určitě jsme hráli lépe – soupeře jsme přehrávali od první minuty, ve všech ohledech jsme vyčnívali. Vesměs do čeho jsme kopli, to tam spadlo. Jakmile jsme dali čtvrtý gól, tak hosté už poté byli odevzdaní. Do druhého poločasu pravděpodobně už nastoupili s tím, že se nemělo o co hrát. Navíc si nevytvořili pořádnou šanci. Na rozdíl od předchozího zápasu v Ludkovicích jsme tentokrát měli štěstí, tehdy jsme snad trefili dvě tři tyčky.

Nebyli jste překvapeni, jak snadno to šlo?

Zrovna jsme se bavili o tom, že když se v okrese někdy vyhrávalo 8:0, tak tady se nám to stát nemůže. Hulín spíše disponuje starším kádrem, skvěle se nám proti němu dařilo, dobře jsme kombinovali. Vycházely nám střely.

Nemusel vás trenér držet při zemi?

To si nemyslím. Hned další kolo jedeme do Slavkova. I když je zatím bez bodu, tak to nebude snadné utkání. Každý si je vědom toho, že hned od začátku budeme muset bojovat. Víme, co je ve hře, co a jak by mělo fungovat. Teď se vyhrálo, ale jedeme dále.

Proti Hulínu jste vstřelil čtyři branky. Mohl byste je přiblížit? Jaká z nich byla nejlepší?

U první branky to spoluhráč z útoku nějak prokličkoval a zkusil vystřelit. Míč se dobře odrazil a já už to dával z dorážky. Před druhým gólem záložník z levé strany mohl střílet, ale zasekl to, dával mi to před prázdnou. Gólmanovi jsem ještě udělal kličku a vystřelil. Nejhezčí byla asi třetí trefa, kdy jsem natáhl přibližně z 20 metrů a brankáři to dal do protipohybu. Čtvrtá branka padla po signálu ze standardky – sbíhal jsem na první tyč a plackou se trefil k tyčce.

Lhota je v I. B. třídě nyní nováčkem. Jak si zatím zvykáte na soutěž?

Přibližně půlka z nás se nyní vrátila na Lhotu, abychom předváděli lepší fotbal. S pár kluky jsem si už vyzkoušel I.A. třídu. Věděli jsme, do čeho jdeme. Někteří dosud v okrese hráli jen III. Nebo IV. třídu, je to tak pro ně nové. V soutěži máme týmy jako Veselá, Mladcová, Tečovice, už to tady hrají delší dobu. Nic však nedáme zadarmo, budeme bojovat.

Do I. B. třídy jste se dostali po odhlášce luhačovického B-týmu. Nebyl postup moc narychlo?

Byla možnost se rozhodnout, zda zůstaneme v okresu, nebo postoupíme. Někteří sice úplně do kraje jít nechtěli, když nám to však nabídli, tak jsme to rádi vzali. Kdybychom zůstali v okresu, mohlo by přijít nějaké zranění a nemuselo se to rok dva povést.