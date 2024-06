V I. B třídě skupině C získali čtyřicet bodů, doma na jaře ani jednou neprohráli, na závěr sezony vypráskali Topolnou 6:2, skončili osmí, i přesto všechno trenér Jaroslav Kuna ve Lhotě končí.

Trenér Jaroslav Kuna po roce končí na lavičce fotbalistů Lhoty. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Vedení klubu má asi jinou představu, takže po sezoně se s týmem loučím,“ přiznává Kuna, který zůstává trenérem dorostu Zlínska.

Ve Lhotě ztratili o jeho služby zájem, což je překvapení, protože trenéři v krajských soutěžích končí většinou sami. Navíc soused Malenovic patřil na jaře k nejlepším mančaftům.

I. B třída sk. C, 26. kolo -

FK LHOTA – TJ TOPOLNÁ 6:2 (2:1)

Branky: 8. a 51. David Bartoň, 27. a 56. David Červenka, 61. Jakub Bartoň, 88. Jiří Velčovský – 25. Jaroslav Hoferek, 75. Aleš Horsák. Rozhodčí: Majzlík. Diváci: 150.

Hlavně v domácím prostředí střílel spoustu branek, před vlastním publikem ve druhé polovině sezony ani jednou neprohrál. „Podzim byl sice trošku horší, ale nakonec to bylo fajn,“ uvedl Kuna.

Nástupce Stanislava Šohajka se s Lhotou rozloučil famózně. Osmý tým tabulky v posledním zápase deklasoval Topolnou, která hrála o druhé místo, 6:2.

Takový příděl žádný z fanoušků nečekal. „Výsledek je pro nás velmi příznivý, ale pro soupeře ještě velmi milosrdný,“ tvrdí Kuna.

„Herně jsme až tolik nedominovali, ale šancí jsme si vypracovali daleko víc. Hosté hráli na tři stopery. Sice měli opticky více ze hry, drželi více balon, ale do šancí se nedostávali. Navíc vzadu propadávali, my jsme chodili sami na brankáře. Už v prvním poločase jsme klidně mohli vést 5:1, v zakončení jsme ale byli bohorovní,“ hodnotí.

I. B třída sk. C: Lhota přehrála Topolnou, Malenovice obraly Buchlovice

„Po změně stran jsme náskok navýšili, ale další čtyři tutovku jsme zahodili. Soupeř se snažil, výsledek zkorigoval, dorazili jsme ho však šestým gólem,“ přidává.

Hostující kouč Ondřej Hoferek bral vysokou porážku s nadhledem, svěřence po tenisovém výprasku nijak neplísnil. „Herně to nebylo až tak špatné, jak napovídá výsledek, spokojený být ale nemůžu. Některé úseky hry byly slušné, bohužel první dva góly jsme domácím darovali hrubými chybami,“ vadí Hoferkovi.

Topolná sice do přestávky snížila na 2:1, když po krásné akci Otáhala doklepával balon do prázdné branky Jaroslav Hoferek, ale Lhota byla dál nebezpečnější.

„K soupeři jsme pozdě přistupovali. Domácí měli strašně rychlé útočníky, kteří nám dělali velké problémy. Neustále hrozili z brejků, po dlouhých nákopech. My jsme chtěli hrát, oni chodili do brejků a stříleli branky. My jsme nestíhali, vysoko prohráli,“ glosoval.

I v Topolné jsou rádi, že už je konec sezony. „Máme hodně zraněných, ve Lhotě nám chyběl i kapitán Pavel Hoferek, který měl v sobotu svatbu,“ dodal bratr ženicha.