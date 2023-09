Třaskavé derby ve Lhotě skončilo smírem. Hostující Malenovice sice v nedělním utkání 8. kola krajské I. B třídy skupiny C po brankách Martina Bartka a Petera Kristofera Novaka, který navíc neproměnil pokutový kop, dlouho vedly na půdě souseda 2:0 a směřovaly za třemi body, domácí ale v závěru neuvěřitelně povstali a skóre trefami Lukáše Mikeštíka a Davida Červenky srovnali na 2:2.

Vyhrocený moment ze zápasu Lhota - Malenovice | Video: Jan Zahnaš

Hlavně hosté odjížděli domů se smíšenými pocity. „Kdyby nám před utkáním někdo od soupeře nabídl remízu, tak ji vezmeme. Vzhledem k průběhu utkání jsme ale po utkání trošku zklamaní. Výhra byla velmi blízko,“ ví dobře vedoucí malenovického mužstva Miroslav Šenkeřík.

Brát všechny body nakonec mohl i soupeř. „Jelikož jsme chvíli před koncem prohrávali 0:2, remízu musíme brát, byť jsme utkání na konci mohli rozhodnout, Mikeštík ale v poslední minutě trefil tyč.“ uvedl trenér Lhoty Jaroslav Kuna.

I. B třída sk. C, 8. kolo -

FK LHOTA - FC MALENOVICE 2:2 (0:0)

Branky: 85. Lukáš Mikeštík, 86. David Červenka - 49. Martin Bartek, 54. Peter Kristofer Novak. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 280.

Vše podstatné se ve Lhotě událo až po změně stran. „Pro diváky to nebyl úplně špatný zápas. První poločas se odehrál mezi šestnáctkami, moc velkých šancí ani na jedné straně nebylo,“ říká Kuna.

Malenovicím parádně vyšel nástup do druhé půle. Skóre hned ve 49. minutě otevřel kanonýr Bartek, vzápětí se prosadil Peter Kristofer Novak a bylo to 0:2. „Bohužel obě branky jsme hostům darovali sami,“ posteskl si domácí kouč.

Hosté navíc mohli protivníka dorazit, Novak ale penaltu zahodil, balon poslal vedle.

„Kdyby pokutový kop proměnil a dal na 3:0, bylo by po zápase,“ nepochybuje Šenkeřík.

Soupeře selhání hostujícího hráče nastartovalo, začal útočit. „Ve zbytku utkání jsme dobývali jejich defenzivu. S přibývajícími minutami jsme si vytvořili tlak, územní převahu,“ popisuje Kuna.

Fotbalistům Lhoty závěr vyšel. Nejprve v 85. minutě Mikeštík snížil, aby vzápětí David Červenka srovnal na 2:2. „Oba góly padly po nájezdech na hostujícího gólmana,“ poznamenal Kuna.

Malenovicím ve druhé půli došly síly, jenom se bránily. Nakonec mohly i prohrát, ale Mikeštík nastřelil na konci tyč.

To by bylo pro hosty ještě více kruté. „Celkově to byl remízový zápas,“ míní Šenkeřík. „My to po odchodech několika hráčů lepíme, jak se dá. Navíc nemáme,“ dodává.

Zápas byl místy dost vyostřený, nervózní. „Bylo to klasické derby, rozhodčí klidně mohl dát tři červené, ale nechal to být,“ zakončil s úsměvem Kuna.

Rivalové v úvodních sedmi kolech shodně nasbírali osm bodů a v tabulce se drží u sebe. Malenovice jsou díky lepšímu skóre osmé, Lhota devátá.