„Samozřejmě nás to překvapilo, protože I. B třídu hrajeme teprve rok a bez nějakého předchozího upozornění jsme se dozvěděli, že nás hodili do jiné skupiny. Není to pro nás příjemné, ale nic s tím neuděláme. Klukům jsem říkal, že alespoň poznají něco nového. Pokusíme se to odehrát co nejlépe,“ říká odhodlaně trenér FK Lhota Stanislav Vávra.