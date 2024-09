Na jeho místo o víkendu usedl Boris Kroutilík, jemuž ale premiéra na lavičce nevyšla podle představ, když doma smolně podlehl Boršicím 0:1. „Já jsme dočasné řešení. Kdo převezme trenérské žezlo začátkem týdne rozhodne zasedání výkonného výboru,“ upřesnil Kroutilík.

SP. HLUK - HRACHOVEC 0:0

Václav Uhlíř, trenér Hluku: „Zápas s Hrachovcem musím hodnotit ze dvou pohledů. Po herní stránce jsme odehráli doposud nejlepší zápas sezony, ale výsledek zápasu je pro nás velkým zklamáním. Je téměř neuvěřitelné, že duel, který jsme měli jednoznačně vyhrát, skončil bezbrankovou remízou. Bohužel pro nás se fotbal hraje na góly a ne na šance. Velké množství příležitostí, které jsme si vytvořili, včetně dvou nastřelených tyček a pokutového kopu, jsme nebyli schopni proměnit.“

Dušan Janošek, trenér a předseda Hrachovce: „Hráli jsme na nejkvalitnější trávníku. I tak nás ale do začátku domácí přehrávali, měli více ze hry, nastřelili tyčku a zahodili další velké možnosti. My se dostali jen dvakrát do náznaku šance. I po přestávce nás Hlučané tlačili, několikrát nás podržel gólman Michut. Jedinou možnost jsme měli dvě minuty před koncem z trestného kopu, ale jak se Kuba Malý v těchto situacích nemýlí, tentokráte se netrefil. Odvážíme si zlatý bod!

NEVŠOVÁ - BRUMOV 2:4 (1:2)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Úvod patřil nám, a kdybychom v 10. minutě vedli 3:0, vyvíjel by se zápas jinak. Bohužel je to stále dokola: neproměníme vyložené šance a následně nás soupeř potrestá. I přesto se nám ve 20. minutě podařilo jít do vedení, kdy brumovský gólman nestačil na střílený centr Korvase. Soupeř však dokázal zabrat a do poločasu výsledek otočit. Bohužel máme hodně zraněných hráčů a na rozdíl od soupeřů nejsme tak adekvátně schopni zareagovat střídáním. V druhé půli nás Brumov přehrával, byl rychlejší a přesnější v rozehrávce i přesto jsme deset minut před koncem korigovali na 2:3, kdy se z pokutového kopu trefil Roman Bobčík. Bohužel nenastal kýžený tlak, který by vedl ke srovnání. Naopak Brumov prakticky ihned kontroval a pečetil na konečných 2:4.“

Pavel Prešnajder, trenér Brumova: „Zaspali jsme úvod, kdy jsme se štěstím přečkali šance domácích. Probrali jsme se až s obdrženým gólem. Od té doby jsem byli jednoznačně lepším mužstvem a hnali jsme se za vítězstvím. Domácí začali uvadat a nám se dařila kombinace. Ve druhé půli jsme mohli přidat další branky, ale naše zakončení končilo na výborném domácím gólmanovi.

Branky: 23. Korvas, 78. z pen. Bobčík - 38. Kubiš, 43. Opravil, 54. Chovanec, 78. Bůbela.

BYSTŘICE P. H. - ŠTÍTNÁ N. VL. 1:1 (1:1)

Roman Ondroušek, předseda trenér Bystřice p. H.: „Ze Štítné jsme měli respekt, loni skončili na 5. místě a ani v rozehrané sezoně na půdě soupeře ještě neprohrála. Začali jsme utkání vcelku dobře, ale bohužel jsme nepokryli hráče soupeře při rohovém kopu – 0:1. Naštěstí o deset minut později při průniku Krajcara se z dorážky nemýlil Ligač – 1:1. Do přestávky jsme měli dobré momenty, ale hlavička Krajcara po přesném centru Hulmana gólem neskončila. Ve druhé půli jsme měli hned tři možnosti rozhodnout, ale hlavičku Barbořáka vychytal gólman, následně Vrtělka už gólmana překonal, ovšem obránce ještě vykopl míč mířící do brány. A ve třetí situaci zakončení Salatky opět vychytal výborný gólman hostů! My jsme ale také jednou vykopávali míč už z brankové čáry. Štítná hrozila ze standardek, ale ty jsme zvládli ubránit! Chtěli jsme vyhrát, ale bod pro každého je asi spravedlivý.“

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „Začátek jsme začali velmi dobře a dvacet minut jsme domácí přehrávali, vytvořili jsme si tři gólové příležitosti, ale bohužel jsme proměnili jen jednu. Ve 22. minutě jsme v obraně propadli a domácí stav srovnali. Po obdržené brance jsme se nepochopitelně přizpůsobili hře domácích. Druhou půli si obě mužstva vytvořili nějaké příležitosti ke vstřelení branky, ale oba brankáři byli vždy na místě a tak se skóre již nezměnilo."

Branky: 22. Ligač - 13. Valenta.

KUNOVICE - OSVĚTIMANY 4:3 (3:3)

Jiří Vojtěšek, trenér Kunovic: „Vstup do zápasu se nám vydařil velmi dobře, když jsme ve 2. minutě šli do vedení Kovaříkem. V 10. minutě Tomaštík vyrovnal a během další čtvrthodiny nám nám Osvětimany předvedly svou ofenzivní sílu, kvalitu. A dokázaly průběh zápasu otočit ve svůj prospěch - postupně Marešem a ve 21. minutě Tomaštíkem otočit vývoj. V tu dobu jsme byli opravdu na kolenou a soupeř dominoval. I přesto jsme ve 24. minutě dokázali snížit na 2:3 Flekem, čímž jsme se vrátili do zápasu a těsně před přestávkou se nám podařilo srovnat na poločasových 3:3, opět Danem Flekem. Do druhého dějství jsme vstoupili s tím, že budeme trpěliví a také budeme vycházet ze zabezpečené obrany, což se nám ve finále vyplatilo. A to i přesto, že Osvětimany měly více ze hry. Měly také šance, které jsme dokázali zablokovat či eliminovat. Přesto jsme se v 75. minutě dostali ke standardní situaci, která nakonec zápas rozhodla a nám se podařilo vstřelit čtvrtý gól, a připsat si pro nás velmi důležité tři body.“

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „Utkání bylo pro diváka zajímavé, k vidění bylo sedm branek. Domácí šli rychle po naší chybě do vedení, ale podařilo se nám rychle reagovat a výsledek otočit na naši stranu, ovšem domácím se do poločasu podařilo ještě vyrovnat. Ve druhé polovině jsme si vytvořili několik příležitosti, ale bez toho, aby míč skončil v sítí domácích. A tak platilo známé pořekadlo Nedáš - dostaneš a domácí vsítili vítěznou branku. Toto utkání jsme si prohráli po školáckých a individuálních chybách.“

Branky: 24. a 45. Flek, 2. Kovařík, 75. Vaněček – 10. a 21. Tomaštík, 17. Mareš.

MORKOVICE - BORŠICE 0:1 (0:0)

Boris Kroutilík, trenér Morkovic: „Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého a to se potvrdilo. Naše hra byla neurovnaná, plná nepřesností. Soupeř se dostával do slibných příležitostí, které naštěstí brankář Jarka dokázal vyřešit. My jsme však také dokázali ohrozit brankáře soupeře, zejména Knapova a Holoubkova šance volaly po gólu. Do druhé půle jsme opět vstoupili vlažně a soupeř nás potrestal ze standardní situace. Po obdržené brance jsme konečně začali hrát svou hru a vytvořili si několik slibných příležitostí, které jsme ale trestuhodně neproměnili. I když náš tlak byl místy drtivý, tak soupeř nulu ubránil a odvezl si všechny tři body.“

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Potřebovali jsme bodovat, stejně jako jsme znali silné stránky soupeře. Snažili jsme domácím zamezit jejich brejkům. Protože ani hřiště nebylo v ideální kondici, kombinační fotbal k vidění nebyl, spíše jen nakopávané míče. Po úvodní šanci domácích, kdy nás podržel brankář Janečka, jsme převzali iniciativu, byli jsme nebezpeční, měli šance po střelách Hubníka a Malého. I po přestávce jsme byli trpěliví a duel o jednom gólu jsme nakonec rozhodli pro sebe po trestném kopu kapitána Ohnutka a trefě Malého. Poté jsme sice přestali hrát a domácí byli v tlaku, měli šance, ale body jsme už díky nezměrné bojovnosti uhájili.“

Branka: 52. Malý.

NAPAJEDLA - KROMĚŘÍŽ B 0:1 (0:1)

Jaroslav Laciga, trenér a předseda Napajedel: „Narazili jsme na mužstvo výborně rychlostně vybavené, technicky a herně na vysoké úrovni! Těžce jsem zaspali začátek a v první minutě inkasovali. Poté nám trvalo skoro poločas, než jsme se srovnali. Když jsme první části ustáli další šance Kroměříže, mohli jsem také vstřelit gól, ale bohužel nevyšlo to. Druhý poločas již byl z naší strany o poznání lepší, mohli jsme i stav srovnat, hlavně na konci, ale opět jsme nebyli přesní. Nejsme v lehké situaci, ale neděláme z toho vědu a budeme chtít zvládnout nejbližší zápas!“

Radovan Budín, trenér Kroměříže: „Do utkání jsme vstoupili dobře, když jsme z prvního útoku šli po krásném centru z křídelního prostoru do vedení. Dále probíhalo utkání v podobném duchu jako naše předchozí zápasy. Byli jsme na míči a snažili se postupným útokem hledat možnosti, jak se za dobře bránící domácí tým dostat. Hlavně přes střední pásmo, které bylo velmi přehuštěné, to bylo náročné. I tak jsme si dokázali vytvořit několik šancí na navýšení skóre. Na druhou stranu musím pochválit soupeře, který nám dobře vyjížděl z napadání a po zisku míče se snažil být nebezpeční. Zde nám velmi pomohli naši střední obránci, kteří utkání zvládli velmi dobře. Do druhého poločasu jsme trochu upravili přechod středního pásma. Ráz hry se však nezměnil, a protože jsme nepřidali další branku domácí stále mysleli na zisk bodu. Závěrečné dlouhé míče jsme uskákali, nebo nám pomohl brankář Slezák. Jsem za zisk bodů z venku velmi rád.“

Branka: 1. Gorip.

LUHAČOVICE - SLUŠOVICE 0:3 (0:1)

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „

Michal Klimt, předseda a vedoucí týmu Slušovic: „Zahráli jsme dobrý zápas s výborným nasazením a pozornou obranou. Nula na půdě soupeře je výborným odrazovým můstkem do dalších utkání. V prvním poločase jsme měli další dvě vyložené šance, soupeř nastřelil tyčku. Byli jsme i více na míči. Měli jsme rovněž hodně rohů tam musíme být důraznější. V druhém poločase to soupeř musel otevřít a z toho pramenily další naše dvě branky.“

Branky: 9. Chovanec, 58. Klečka, 79. Smilek.