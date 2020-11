„Starší kluci již výše hrát nechtějí. U mladých se zjišťuje, zda by na I.A třídu měli, uvidíme po sezóně,“ nechává otevřené karty kouč Mladcové Martin Damborský.

Nabídka na kvalitnější soutěž do části Zlína byla nabídnuta už po ročníku 2019/2020, kdy vinou opatřeních z koronaviru se jarní část neodehrála. Tehdy vedli tabulku s náskokem jednoho bodu na druhé Jaroslavice.

V Mladcové po konci sezony nastala velká obměna kádru, z dorostu mezi muže přišlo 10 hráčů, v týmu ke všemu skončil Jiří Jaroš. Především se tak mělo jednat o stabilizační ročník.

„Podzim se nám přesto poměrně vydařil. Stanovili jsme si předsezónní cíl udržet naše hráče z oddílu, kteří přišli z dorostu, dát jim co největší prostor na hřišti a zachovat tím A-tým v I.B třídě a B-tým v okrese i pro budoucí roky. Chceme, aby oba výběry hrály v popředích tabulky, čímž se vždy zlepšuje klima v kabině,“ uvědomuje si Damborský, v jehož prvním týmu se během 9 zápasů vystřídalo více než 25 lidí.

Jednou z velkých změn byl konec trenéra Luďka Lošťáka, jenž skončil vzhledem k časové vytíženosti.

„Jménem klubu bychom mu chtěl poděkovat za odvedenou práci. Prozatím jsme s mladými hráči z dorostu velmi spokojeni, zda však budou mít v budoucnu na to, aby táhli Mladcovou, uvidíme až v horizontu dvou let, zatím mají dobu hájení,“ nechce se pouštět do rozsáhlých rozborů.

Jeho svěřenci i přes hodně změn v týmu na podzim inkasovali nejméně branek ze všech celků - v devíti utkáních obdrželi pouze sedm branek, za což vděčí zkušeným hráčům.

„Stále nám to táhne přestárlé, ale velice kvalitní trio Petr Kupka, Michal Kraváček, a Michal Blažek. Nicméně všichni kluci pracují poměrně dobře dozadu. Co se týče kreativity dopředu, je to už horší,“ vidí prostor na zlepšení u týmu, který má přesto třetí nejlepší útok v soutěži.

Martin Damborský by zároveň rád viděl větší konzistenci po celý zápas. „Odehráli jsme velice kvalitní fáze některých utkání, ale sehrát celý zápas tak, jak si představujeme, se nám nepovedlo. Snad na jaře.“

Předčasný konec podzimu vinou epidemiologické situace respektuje.

„Z fotbalového hlediska nás to všechny samozřejmě štve, milujeme fotbal, ale chápeme situaci a nedá se nic dělat. Věřím, že se s oteplením zlepší a na jaře se vše dohraje, byť bude problém se čtyřmi podzimní koly. Dohrávky budou dělat jistě spoustě klubům problémy,“ připomíná skutečnost, že na podzim se místo třinácti zápasů odehrálo pouze devět z nich.

Specifický podzim tak nabízí otázku o regulérnosti soutěže, o které však Damborský nemá větší pochyb.

„Situace je pro všechny stejná. Spíše bych řekl zvláštní a nevypočitatelná s tím, co bude dál,“ krčí rameny nad jarním dohráním soutěže.

Rovněž Martin Damborský neunikl informacím okolo kauzy Romana Berbra.

„Doufám, že se blýská na čistější fotbalové zítřky. Pochybuji, že je to pro někoho, kdo se pohybuje dlouhodobě ve fotbale překvapení.“

Podle jeho názoru se praktiky s ovlivňováním rozhodčích objevují také v nižších soutěžích.

„Myslím si však, že situace se za posledních dvacet let výrazně zlepšila. Je třeba začít už malé děti učit respektu k rozhodčím a k soupeři, plus vyměnit garnituru, která to tu od revoluce řídí na všech úrovních fotbalu, což nebude vůbec jednoduché. Nicméně, pokud nezačne každý u sebe, myslím všechny, co se motáme kolem fotbalu, tak se toho moc nezmění,“ domnívá se Damborský.