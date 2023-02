Aktuálně se nachází na 12. pozici, na předposlední Ludkovice mají náskok pouhých 4 bodů, na poslední Jaroslavice bodů pět.

„Sešlo se toho více, Stále nedokážeme nahradit odcházející hvězdy,“ posteskl si Kuna. „Máme hodně mladý tým, hrajeme dost naivně. Navíc jsme měli dost zraněných hráčů, nebylo lehké najít optimální sestavu,“ mrzí lodivoda střídačky.

Podívejte se: Pět branek, tři střelci. Veselá ustála napínavý zápas v Loukách

Louky zakončily podzim čtyřmi porážkami, mimo jiné prohrály také v Jaroslavicích. Poslední zápas sehrály 29. října, doma podlehly Fryštáku 2:3. „Do půlky prosince jsme s dorostem chodili si zahrát fotbálek. Začátkem ledna jsme byli na „stmelovacím“ soustředění. Následně jsme začali trénovat dvakrát týdně,“ přiblížil Kuna program prvního týmu po konci podzimní části.

Do jarních bojů by měly zasáhnout s totožným kádrem jako na jaře. „Neevidujeme žádné příchody ani odchody. Nicméně je možné, že někteří hráči nebudou k dispozici kvůli pracovním povinnostem,“ obává se Jaroslav Kuna.

Kostru mužstva by v dalších letech měly tvořit současní mládežníci klubu. „Během dvou let by mělo přibližně „dorazit“ dalších 10 hráčů z dorostu. Doufám, že dostačující to bude i kvalitativně,“ věří v potenciál svého týmu.

I přes pomoc hráčů z dorostu se na podzim nejednou přihodilo, že na zápas dostal sotva tři náhradníky. S mladšími členy klubu by si rád vypomohl i na jaře.

A taky to tak s největší pravděpodobností dopadne. Některá zranění se přenesou i do jara. „V tomto ohledu to není o moc lepší než na podzim. Sám jsem v očekávání, kdo bude k dispozici na začátek jarní sezony,“ nechá se překvapit.

Některé „jistoty“ však už má nyní. „Co se týče zranění, tak mám někdy pocit, že otazníky visí snad nad všemi. K déle zraněným patří Tomáš Burša, Sebastián Kuna, Vojtěch Svozil a Franta Borovec. Pokud bude někdo z nich na jaře k dispozici, tak to bude pouze bonus,“ uvědomuje si Kuna, který však má i dobré zprávy. „Vrací se nám Adam Křek a Patrik Kuchárek. Uvidíme, co Martin Janota, kterého stále trápí zranění z podzimu."

I s navrátilci by se co nejdříve rád vyhnul bojům o záchranu. Vůbec to ale nebude mít snadné. „Na jaře očekávám velkou bitvu týmů o sestup. Dolů se nikomu nechce a náš náskok není nijak velký,“ dodává trenér Louk Jaroslav Kuna.

Podaří se mu odpoutat z 12. místa? Louky zahájí jaro v neděli 26. března na půdě Tlumačova, 1. dubna přivítají 10. mužstvo soutěže z Kostelce.