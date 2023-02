Trenér Ludkovic: Pokud to špatně dopadne, nebudeme to hrotit. Mluví o zraněních

Znovu musí řešit záchranářské starosti. Znovu po roce se před jarními boji nachází v této nelichotivé situaci. Fotbalové Ludkovice jsou po podzimní části I. B třídy skupiny B na 13. místě, na poslední Jaroslavice mají náskok jediného bodu. Není to však to jediné, co je necelých pět týdnů před začátkem jara trápí. Řeší, jak co nejlépe nahradí zkušené borce. „Musíme věřit, že se nám podaří zapracovat dorostence. A to i na úkor výsledků. Je to šance, jak udržet fotbal v obci. Mohlo by se stát, že za pět let nebude s kým hrát,“ obává se trenér týmu Miroslav Holík.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fotbalisté Ludkovic (modro-bílé dresy) se také na jaře budou muset obejít bez zkušeného hráče. Hned zkraje jarní části je čekají dva důležité zápasy. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Štohl

Ludkovice měly velké problémy už v loňském ročníku, od pádu z krajské soutěže jim nechybělo mnoho. Růžové to prozatím není v probíhající sezoně 2022/2023, na podzim uhrály pouhých šest bodů – remizovaly s Kostelcem, Jaroslavicemi a Tečovicemi. Jedinou výhru zapsaly v polovině října, kdy vítězstvím 2:0 šokovaly domácí Chropyni. „Bodů je pochopitelně málo, chybí nám. Je to daň za užší kádr,“ přibližuje Holík. „Na Veselé jsme dostali gól v poslední minutě z penalty, proti vedoucímu „B“ Kroměříže jsme ještě v 84. minutě remizovali 3:3,“ ohlíží se za zápasy, ve kterých ludkovičtí přišli o cenné body. I. B tř., sk. B: Poslední Ludkovice šokovaly Chropyni. Přestřelka v Kostelci „Končí nám generace starších kluků, kádr musíme omlazovat. Jsme menší dědina, nemáme tolik kvalitních hráčů, další si nemůžeme dovolit kupovat. Je potřeba si vystačit z vlastních zdrojů. Šanci tak dostávají dorostenci, mladší hráči. Rozhodně nezklamali. O záchranu se určitě budeme prát, pokud by to špatně dopadlo, nebudeme to hrotit. Hlavní je udržet klub jako takový,“ má jasno. Jak už bylo uvedeno, předposlední mužstvo I. B třídy skupiny B má ve svém kádru zkušené hráče. To na této úrovni přináší svá rizika. „Dneska se už moc netrénuje, všichni preferují práci. Kluci jsou náchylnější na zranění, mají s tím velké problémy. Na podzim toho bylo hodně. V podstatě každý zápas jsme nastoupili v jiné sestavě. Potřebovali bychom zůstat zdraví. Toto hledisko je pro nás do jara klíčové,“ ví dobře Holík. V současné době má k dispozici drtivou většinu kádru. Výjimku tvoří Zdeněk Sadil, který na podzim odehrál tři zápasy, ve kterých se dvakrát střelecky prosadil. Vinou zranění by však měl chybět až do konce jarní části sezony. Podívejte se: Dvě branky do poločasu, třetí v závěru. Ludkovice nepřekvapily Změny se přes zimu v Ludkovicích neudály, do důležitých bojů o záchranu půjdou ve stejném složení. Mužstvo je dlouhodobě tvořeno místními. „Zakládáme si na tom, je to krásné. Kvalita tím na druhou stranu někdy trpí,“ posteskne si. Dle aktuálního postavení v tabulce svedou jeho svěřenci boj o záchranu s posledními Jaroslavicemi a dvanáctými Loukami. Už ve druhém jarním zápase doma vyzvou Jaroslavice. „Klíčový zápas to nebude, sezona je dlouhá. Nezáleží na tom, jestli body uhrajete na začátku, nebo na konci. Pokud jich dost nezískáme, bohužel se nezachráníme,“ dodává Miroslav Holík. Ludkovice v zimní přípravě dosud sehrály dva neúspěšné zápasy. První ostrý start absolvují v neděli 26. března v Kostelci, začíná se v 15.00 hodin. O týden později doma od 15.30 hodin vyzvou poslední Jaroslavice.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu