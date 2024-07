Příprava bude hodně podobná jako předchozí roky. Moc času nemáme, takže bude krátká ale intenzivní. Již příští víkend odjíždíme na Lázeňský pohár do Velichovek. Tento víkend jsme sehráli přípravný zápas s mladíky ze Zlína U18, na hřišti v Pozlovicích v kombinované sestavě prvního, rezervního a s dorostenci jsme prohráli 2:6.

„Opět budeme chtít tvrdit muziku, hrát v popředí. Ale vše záleží na tom, jak se dají naši klíčoví hráči zdravotně do pořádku,“ poznamenal trenér Luhačovic Martin Bernátek.

Jaké jsou změny v kádru?

Změny ještě krystalizují, jelikož je hodně kluků ještě na dovolených.

Máte už posily?

Celé jaro nás trápila nebývale vysoká marodka, takže potřebujeme hlavně doléčit naše hráče. Pokud by se ale situace nezlepšila, musíme si s vedením sednout a hledat nové tváře.

Kde vás tlačí bota, kde byste ještě chtěli posílit?

Aktuálně bychom potřebovali vyztužit naše zadní řady. Právě kvůli tomu, že nám na jaro vypadli tři obránci kvůli zranění. Ale určitě by se nám hodil i klasický hrotový útočník.

Jaké máte ambice do nové sezony?

Cíle na sezónu máme již klasicky tři. Již zmiňovaný Lázeňský pohár, kde se budeme snažit obhájit prvenství. Dále pohár hejtmana Zlínského kraje, kde jsme minulý rok skončili s Nivnicí, takže máme co napravovat. A do třetice samotnou soutěž. Tam máme ambice pohybovat se ve vrchní části tabulky, ale vše záleží na tom, jak se dají naši klíčoví hráči zdravotně do pořádku.

Má krajský přebor favorita?

Určitě, za něj považuji podle minulé sezony Hluk a Slušovice. Ještě uvidíme, jak se uvedou nováčci. Vůbec bych je nepodceňoval!

Jak se vám zamlouvá los?

Ten nijak zvlášť neřeším, beru jej jako fakt, který stejně neovlivním. Připravíme se nejlépe, jak budeme moct na prvního soupeře – těžký Hrachovec.