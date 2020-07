Luhačovice mají vysoké ambice. Pomýšlí na titul i pohár

V uplynulých letech patřili k absolutní špičce Krajského přeboru. Luhačovičtí fotbalisté by na výsledky z předešlých sezón chtěli navázat také v nadcházejícím ročníku. A co více, rádi by usilovali o celkové prvenství.

fotbalisté Luhačovic v Lázeňském poháru 2019 | Foto: archiv klubu KF Luhačovice

Dvakrát skončili na třetím místě, v předminulém ročníku se umístili na druhé příčce. V sezóně 2016/2017 dokonce Přebor Zlínského kraje vyhráli, na druhé Strání si vytvořili jedenáctibodový náskok. Tehdy však postup do divize nepřijali. Nyní opět chtějí patřit k nejlepším. „Rádi bychom se pohybovali na špičce ligy a nejlépe ji vyhráli. Jsou však tady týmy jako Kvasice nebo Baťov. Kdo lépe zvládne klíčová utkání, ten bude mít největší šanci na postup,“ domnívá se předseda klubu Zdeněk Červenka mladší. „Podmínky jsou tady nadstandardní, i co se týče vybavenosti. Kádr je stabilizovaný, zásluhou čehož máme větší šanci na úspěch. Průběžně se ho snažíme doplňovat, nějaké posily máme rozjednané. Ke všemu nám tady zůstal výborný a zkušený trenér Honza Jelínek,“ vyjmenoval Červenka důvody, proč by právě letos mohly Luhačovice uspět. Luhačovice na hřišti Újezdce nezaváhaly. O výhře rozhodly ve druhém poločase Přečíst článek › O konkrétních posilách příliš mluvit nechtěl, o někdejší ligové hráče by se však jednat nemělo. O něco sdílnější byl po přípravném zápase s Újezdcem hlavní trenér týmu Jan Jelínek. „Posílit by nás mohl Honza Janča. Ten nastoupil už v neděli, dokonce vstřelil druhou branku našeho týmu,“ připomněl Jelínek kombinační akci středem hřiště. „V současné době mezi sebou jednají kluby. Čeká se na případný souhlas. Bude záležet, zda se dohodnou předsedové,“ popsal bližší podrobnosti o potenciálním příchodu. Ať už Janča bude v Luhačovicích působit či nikoliv, tak trenér Jelínek by se v následující sezóně rád spoléhal na systém se čtyřmi obránci. Konkrétně na rozestavení 4-4-2, které bylo k vidění také na hřišti Újezdce. „Ano, toto je naše základní formace. V průběhu zápasu se každopádně mění podle defenzivních a ofenzivních záležitostí, což už je v dnešním fotbale naprosto normální. Kluci mají stanové konkrétní individuální povinnosti a taktické pokyny,“ vyjádřil se lodivod luhačovické lavičky. Také s tímto rozestavením by rádi uspěli v Poháru Zlínského KFS, ve kterém vzhledem k působení v Krajském přeboru budou patřit k největším favoritům. „Tato soutěž je pro nás vždy taková meta. Chceme se v ní dostat co nejdále, vždyť jednou jsme ji už vyhráli. Do každého zápasu půjdeme s tím, že chceme zvítězit. Budeme to brát jako mistrovské ligové utkání,“ uzavřel Jelínek. Jeho svěřenci před vyřazovací soutěží sehrají závěrečný přípravný zápas, ve středu se utkají s výběrem TJ Nedachlebice hrajícím 1. A. třídu. O čtyři dny později zajedou do Lužkovic, kde od 17:30 nastoupí ve zmíněném Poháru Zlínského KFS. Autor: Radek Štohl

