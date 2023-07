Ve středu si poradili s Brumovem, který vypráskali 5:1, na jiného soupeře z krajského přeboru Zlínska si ale v tropickém vedru nepřišli. Fotbalisté Strání ztratili v Luhačovicích dobře rozehraný zápas, v lázeňském městě po dvou brankách v závěrečné čtvrthodině padli 2:3. Obrat završil Matěj Kořének.

„Utkání se příliš nelišilo od toho s Brumovem, akorát jsme proti Luhačovicím neproměnili více šancí. V zakončení nám chyběl větší klid a přesnost. Ale z porážky vědu neděláme. Zápas nám ukázal přesně to, co potřebujeme. Zjistili jsme, kde nám co chybí a nyní na tom budeme pracovat,“ uvedl trenér Strání Martin Onda.

Divizní nováček dorazil do Luhačovic v podobné sestavě, v jaké odehráli středeční duel proti Brumovu. Chyběl akorát Jahoda, jenž má drobné svalové problémy, místo něj nastoupil další mladík ze Slovenska.

FK LUHAČOVICE – FC STRÁNÍ 3:2 (1:1)

Branky: Jelínek, Bulejko, Matěj Kořének - Spáčil, Holík

Premiéru v brance Strání si odbyl Vít Nemrava. Posila z Uherského Brodu odchytala proti Luhačovicím první poločas. Inkasovala jej po trefě Jana Jelínka.

„Domácí měli vpředu výborného útočníka, který nám svým důrazem a zkušenostmi dělal velké problémy. Kdyby byl mladší, tak bychom ho angažovali,“ vtipkoval Onda.

Na mysli měl samozřejmě trenérského kolegu Jana Jelínka. Kouč zlínské juniorky předal luhačovický mančaft Matinu Bernátkovi, který se stal novým hlavním trenérem týmu z lázeňského města.

„S Honzou Jelínkem ale samozřejmě budeme spolupracovat. V klubu dál zůstává, akorát už nemá tolik času,“ vysvětluje změnu Bernátek.

Devětatřicetiletá luhačovická legenda má za sebou parádní premiéru v nové roli.

„S výkonem i přístupem kluků jsem byl spokojený. Výsledek je sice druhořadý, ale určitě nás potěšil,“ uvedl.

Favorizovaní hosté šli do vedení po trefě Spáčila, za domácí rychle srovnal Jelínek, jenž se trefil po centru Slobodiana. „Jsem rád, že jsme do dvou dokázali zareagovat na obdrženou branku, která padla po chybě stopera,“ těší Bernátka.

Luhačovice se jinak v první půli spíše bránily a a stejně jako v červnovém mistrovském duelu spoléhaly na rychlé brejky.

„První půle byla vyrovnaná. My jsme taktiku přizpůsobili úmornému vedru. Hráli jsme zezadu, zbloku, nechali Strání kombinovat, rozehrávat, atakovali jsme ho až od poloviny hřiště,“ popisuje Bernátek.

Hosté hrozili především ze standardních situací. „Měli výškovou převahu, takže jsme s centry měli trošku problémy,“ připouští nový luhačovický kouč.

Skóre se znovu změnilo až po změně stran. Strání vrátil vedení Holík. „Ve druhém poločase jsme trošku prostřídali sestavu, vyzkoušeli další kluky, nového brankáře. Začátek nám trochu utekl. Nebyli jsme tak aktivní, čehož soupeř využil gólem na 2:1. Naši střídající hráči se ale do toho postupně dostali a hru jsme srovnali,“ líčí Bernátek.

Jeho tým byl za snahu odměněný dvěma góly v závěrečné čtvrthodině. Nejprve na 2:2 srovnal Bulejko, který pak asistoval u vítězné trefy Matěje Kořénka.

„Zápas měl z naší strany dobré i špatné fáze. Bohužel jsme neproměnili moře šancí. Pak na nás přišel útlum a hráli jsme špatně. Ve druhé půli jsme se ale znovu zvedli, zlepšili, což vedlo ke druhé brance, ale další možnosti jsme zahodili a hra postupně zase upadla. Nedařily se nám přihrávky, nešlo nám nic a závěr jsme dohráli v křeči,“ dodal Onda.

Jeho tým se ve středu utká se Slováckem B. Luhačovice o víkendu čeká domácí Lázeňský pohár.