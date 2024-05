Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H. : Oproti minulému utkání se nám vrátilo pět hráčů a všechny jsme zařadili do základní sestavy! Po dobrém úvodu jsme vedli 2:0 a věřili v hladký průběh. Opak byl ale pravdou! Soupeř nejprve z penalty snížil a po přestávce vyrovnal! Kluky to srazilo a protivník měl další šanci na obrat. Ale po hodině hry jsme se zvedli, vytvořili si tlak, kdy nám pomohl střídající Shokun rozhodnout duel pro nás! Věřím, že klukům tato výhra psychicky pomůže do dalších zápasů.“

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Před zápasem jsem měl zbytečné obavy z mimofotbalových věcí, sudí podali výborný výkon bez sporných situací. O to více jsem zklamán našim výkonem. Od prvních minut jsem byl méně důrazní a rychlí a i proto prohrávali o dvě branky. Před přestávkou jsme z penalty snížili a po změně stran ustáli další šance domácích. Po vyrovnání jsme získali vítr do plachet, ale dvě velké šance neproměnili. Udeřili naopak Bystřičtí a zaslouženě vyhráli. Mě chyběla větší bojovnost a nasazení!“

Branky: 21. Janků, 35. Krajcar, 80. Ondroušek, 84. Shokun - 40. z pen. Filák, 53. Filák.

NEVŠOVÁ - OSVĚTIMANY 1:2 (1:0)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Hned v úvodu se hosté blýskli výstavní střelou, kterou náš gólman Zámorský bravurně vytáhl na roh. V 10. minutě jsme šli do vedení, kdy se po rohovém kopu se trefil Tomšů. Osvětimany byly na míči silné, z naší strany byla hra taktická a do poločasu jsme dokázali tlaku odolat. Bohužel hned v první minutě druhé půle jsme inkasovali a skóre se srovnalo. Hosté se těžko bránili, ale dokázali jsme až do 85. minuty tlaku čelit, kdy Osvětimany daly vítězný gól. Bohužel rozsáhlá marodka v týmu nám nedovolila střídat, na rozdíl od hráčů Osvětiman, kde je mužstvo složeno převážně z většiny hráčů Slovácka a jejich hra byla kompaktní. I tak náš tým předvedl bojovný výkon, který bohužel na současnou kvalitu hostujícího týmu nestačil.

René Křemeček, asistent trenéra Osvětiman: „V utkání jsme měli herní převahu, ale do zakončení jsme se dostávali jen málo. Poločas jsme prohrávali 0:1 po nezodpovědném bránění při rohu domácích. Ve druhé polovině jsme výsledek otočili a zaslouženě si odvezli všechny body. Kaňkou utkání bylo zranění našeho Tomaštíka a Lukáše Mareše, snad budou do dalšího kola v pořádku.“

Branky: 12. Tomšů - 47. Kolář, 85. Zapletal

NAPAJEDLA - HRACHOVEC 2:0 (2:0)

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „Z našeho pohledu velmi podařený zápas se silným soupeřem, který je hodně silný na míči a chce hrát technický a kombinační fotbal. Nám se podařilo vstřelit do poločasu dvě pěkné branky. Dobrou obranou celého týmu jsme soupeře nepustili do jediné šance. Doufám, že zranění kluci se dají rychle dohromady, protože nás v pátek čeká zápas s Brumovem, který chceme taky zvládnout..“

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „Nastoupil jsme v silně kombinované sestavě. První dějství patřilo Napajedlům, které byly pohyblivější, důraznější a díky většímu nasazení dali dvě branky, kdy parádně trefili horní roh branky! Po změně stran se obraz hry vyrovnal, ale z převahy jsme si vážnější šance nevytvořili. Domácí slavili výhru zaslouženě.“

Branky: 11. Holomek, 32. Gajdušek.

KVASICE - BRUMOV 6:2 (2:1)

Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic: „Musím kluky opět pochválit. Ve středu jsme odehráli postupové utkání v Nivnici do finále Poháru Zlínského kraje a bylo důležité, aby jsme se dnes znovu dokázali plnohodnotné soustředit na utkání s Brumovem. V téhle části sezony je pro nás už důležité každé utkání a já jsem rád, že jsme Brumov dokázali přesvědčivě porazit 6:2 a připsali si další 3 důležité body do tabulky.“

Alois Kachlík, trenér Brumova: „Utkání mělo dva odlišné poločasy. První půli hráli kluci dobře, plnili pokyny. Z brejku šly Kvasice do vedení, ale mi vzápětí srovnali Pešoutem. Chyba byla, že jsme inkasovali těsně před přestávkou ze situace, kterou bychom měli zvládnout. O přestávce jsme si řekli, že nesmíme obdržet třetí branku. Co jsme nechtěli, to se stalo. Hra se otevřela, už jsme nebyli tak organizování a šance byly na obou stranách. Bohužel soupeř využil každou naší chybu a my korigovali jen Dubčákem. Výsledek je pro nás velmi špatný, ale musím kluky pochválit za přístup. Výsledková krize pokračuje, ale musíme se připravit na domácí duel s Napajedly a zvládnout jej za tři body!“

Branky: 56., 66. a 82. Slaměník, 23. a 66. Sigmund, 41. Zapletal - 30. Pešout, 84. Dubčák.

ŠTÍTNÁ N. VL. - SLUŠOVICE 0:0

Josef Miklas, trenér Štítné nad Vláří: „Soupeř od začátku potvrzoval kvalitu, byl lepší na míči, vytvořil si převahu. Nám to pro změnu nešlo, i proto jsme rádi bod.“

Michal Klimt, vedoucí týmu FC Slušovice: „Před početnou diváckou kulisou způsobenou hodovou zábavou bývá většinou těžké hrát. Tentokrát jsme v okleštěné sestavě a s těžkým středečním pohárovým utkáním v nohách zhostili zápasu velmi dobře. Hrálo se oboustranně velmi uvolněně. Vyložených šancí bylo poskrovnu až na naši nastřelenou tyč. Remíza odpovídá dění na hřišti.“

LUHAČOVICE - SP. HLUK 1:2 (0:1)

Rostislav Slobodian, hráč Luhačovic: „Pro nás to byl typický jarní zápas. Máme personální problémy, navíc tréninková morálka není taková jako v minulých sezonách, což se projevuje i ve výkonech na hřišti. Ačkoliv je Hluk v tabulce před námi, herně nebyl o tolik lepší. Byla na nich ale vidět pohoda, taky má ustálenou sestavu. I kvůli našim chybám dotáhl zápas do vítězného konce. My jsme měli na konci tlak, druhý gól ale nestihli dát. Mrzet nás mohou hlavně neproměněné šance z první půle. Ukázalo se ale, že v tomto je fotbalový Pánbůh spravedlivý.“

Václav Uhlíř, trenér Hluku: „Musím kluky pochválit. Podali velice dobrý výkon. Vítězství je zasloužené. Vypracovali jsme si spoustu šancí. Nebýt koncovky, mohli jsme mít klid daleko dřív. Nakonec jsme to však zvládli a Luhačovicím připravili první domácí porážku. Je však potřeba si říct, že takové šance se musí proměnit a ne čekat na to, až se soupeři nějakou náhodou podaří vyrovnat a tím ztratit vyhraný zápas. Taky se musíme zamyslet nad inkasovanými brankami. Hráči o tom dobře vědí. Příště by se toto všechno nemuselo vyplatit.“

Branky: 86. vlastní (Lipoti) - 13. Sopůšek, 73. Zelinka.

BORŠICE - MORKOVICE 1:1 (0:1)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Utkání slabší úrovně bylo spíše bojovné. Soupeř se rychle dostal do vedení, kdy přetažený centr se štěstím přetavil v gól. Vedení dalo hostům klid, zatáhl se a čekal na brejkové příležitosti. První poločas se hrál spíše mezi šestnáctkami. Po změně stran jsme začali lépe, drželi častěji míč na kopačkách, ale opět moc šancí k vidění nebylo. Čtvrt hodiny před koncem jsme se dočkali vyrovnání, kdy se se z penaltového prostoru prosadil Janečka. V závěru mohli hosté rozhodnout, naštěstí nás podržel dobře chytající Popelka. Dělba bodů je spravedlivá.“

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Utkání jsme zahájili velmi dobře, a to potvrdil Mára Oplt vedoucím gólem. V prvním poločase jsme byli hodně aktivní, ale k naší škodě jsme vedení nenavýšili. Bylo několik příležitostí a v té největší trefil Žourek pouze břevno. Po přestávce jsme vypadli z tempa, byli nepřesní, a vyústilo to v 75. minutě ve vyrovnání. Gól nás opět probudil, a v závěr mohl Patrik Žourek dvakrát rozhodnut o tom, že si odvezeme tři body. Jeden však byl při průniku faulován ve velkém vápně, a v 85. minutě jeho zakončení z bezprostřední blízkosti domácí brankář bravurně vytáhl na roh. I proto vezeme pouze bod.“

Branky: 75. Janečka - 7. Oplt.